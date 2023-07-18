Beklenen AMD Radeon RX 7700 ve Radeon RX 7800 performansı ortaya çıktı

Radeon RX 7700 ve RX 7800 performansı sızdı
Radeon RX 7700 ve Radeon RX 7800 kartlarının eylül ayında piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Kartların çıkış tarihi yaklaştıkça performans ve diğer bilgilerin ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. Görünüşe göre bu süreç de kısa süre önce başlamış durumda. Zira her iki kartın da 3DMark Time Spy testi sızdırılmış vaziyette.
Akıllarda AMD’nin yeni kartlarının neden bu kadar geciktiği sorusu beliriyor olabilir. Bunun en olası nedeni mevcut piyasa şartlarında firmaların envanterleri eritmek istemesi gibi görünüyor. Radeon RX 6000 serisi artık stok anlamında dünya genelinde AMD’nin istediği seviyelere indi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)