Beklenen AMD Radeon RX 7700 ve Radeon RX 7800 performansı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör AMD, henüz Radeon 7000 serisi ekran kartı ailesini rakibi kadar doldurabilmiş değil ancak önümüzdeki aylarda iki yeni seçenek piyasaya giriş yapacak: Radeon RX 7700 ve Radeon RX 7800. Orta sınıfa yönelik olarak tasarlanan kartlar AMD’nin mevcut RDNA 3 mimarisini temel alacak. Şimdi ise ortaya çıkan Radeon RX 7700 ve Radeon RX 7800 performans kıyaslamaları kartlardan neler bekleyebileceğimize işaret ediyor.

Radeon RX 7700 ve RX 7800 performansı sızdı

Radeon RX 7700 ve Radeon RX 7800 kartlarının eylül ayında piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Kartların çıkış tarihi yaklaştıkça performans ve diğer bilgilerin ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. Görünüşe göre bu süreç de kısa süre önce başlamış durumda. Zira her iki kartın da 3DMark Time Spy testi sızdırılmış vaziyette.

Tam Boyutta Gör Time Spy performans testi sonuçlarına göre Radeon RX 7800, GeForce RTX 4070'ten yaklaşık yüzde 5 daha iyi performans sergiliyor. Benzer şekilde Radeon RX 7700 ise GeForce RTX 4060 Ti'yi yüzde 15 gibi büyük bir farkla geçmeyi başarıyor. Sentetik performans testi cazip görünse de esasında bunlar günlük kullanımı ve gerçek oyun performansını doğrudan yansıtmıyor. Bununla birlikte RX 7700 ve RX 7800’ün 400 ila 600 dolar arasına konumlanması bekleniyor.

AMD RX 7800 ve 7700 serisinin çıkış tarihi sızdı: Yakında geliyor 2 gün önce eklendi

Akıllarda AMD’nin yeni kartlarının neden bu kadar geciktiği sorusu beliriyor olabilir. Bunun en olası nedeni mevcut piyasa şartlarında firmaların envanterleri eritmek istemesi gibi görünüyor. Radeon RX 6000 serisi artık stok anlamında dünya genelinde AMD’nin istediği seviyelere indi.

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AMD Radeon RX 7700 ve Radeon RX 7800 performansı ortaya çıktı