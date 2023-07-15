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    AMD RX 7800 ve 7700 serisinin çıkış tarihi sızdı: Yakında geliyor

    AMD'nin orta ve orta üst seviye ekran kartları RX 7800 ve 7700 serisinin çıkış tarihini ortaya çıktı. Her iki kart, yakın tarihli Gamescom 2023 etkinliğinde sahne alabilir. İşte detaylar
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    AMD RX 7800 ve 7700 serisinin çıkış tarihi sızdı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    RDNA 3 grafik mimarisini temel alan RX 7600RX 7900 XT ve RX 7900 XTX ekran kartlarını kullanıcılar ile buluşturan AMD, ailenin orta ve orta üst seviye kartları için hazırlııklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda yaklaşmakta olan RX 7800 ve RX 7700 serisi için geri sayım başladı diyebiliriz. Son olarak Moore's Law is Dead, AMD RX 7800 ve 7700 serisinin çıkış tarihine açıklık getirdi. 

    AMD RX 7800 ve 7700 serisinin çıkış tarihi sızdı

    Bildiğiniz üzere AMD, amiral gemisi RX 7900 serisinin ardından yalnızca Navi 33 GPU tabanlı RX 7600 serisini piyasaya sürdü. Bugünse Moore's Law is Dead, Navi 32 tabanlı RX 7700 ve 7800 serisinin, 23 Ağustos'ta düzenlenecek Gamescom 2023'te tanıtılacağını bildirdi. Bununla birlikte kartların çıkış tarihi olarak Eylül ayına işaret ediliyor. 

    Ayrıca Navi 32 tabanlı ekran kartlarının bazı özellikleri de açığa çıktı. Buna göre Radeon RX 7800 XT, 60 CU (işlem birimi), 260W TBP, 16 GB bellek kapasitesi ve 256 bit bellek veri yoluna sahip olacak. Bir alt model RX 7700 XT ise, 192 bit veri yolunda 12 GB bellekle 48 ila 54 CU yapılandırmasını destekleyecek. Ayrıca her iki modelin de 19.5 Gbps belleğe sahip olacağı belirtiliyor.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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