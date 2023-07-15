AMD RX 7800 ve 7700 serisinin çıkış tarihi sızdı: Yakında geliyor

AMD RX 7800 ve 7700 serisinin çıkış tarihi sızdı
Bildiğiniz üzere AMD, amiral gemisi RX 7900 serisinin ardından yalnızca Navi 33 GPU tabanlı RX 7600 serisini piyasaya sürdü. Bugünse Moore's Law is Dead, Navi 32 tabanlı RX 7700 ve 7800 serisinin, 23 Ağustos'ta düzenlenecek Gamescom 2023'te tanıtılacağını bildirdi. Bununla birlikte kartların çıkış tarihi olarak Eylül ayına işaret ediliyor.
Ayrıca Navi 32 tabanlı ekran kartlarının bazı özellikleri de açığa çıktı. Buna göre Radeon RX 7800 XT, 60 CU (işlem birimi), 260W TBP, 16 GB bellek kapasitesi ve 256 bit bellek veri yoluna sahip olacak. Bir alt model RX 7700 XT ise, 192 bit veri yolunda 12 GB bellekle 48 ila 54 CU yapılandırmasını destekleyecek. Ayrıca her iki modelin de 19.5 Gbps belleğe sahip olacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)