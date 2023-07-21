AMD Radeon RX 7700 ve RX 7800 fiyatları ortaya çıktı: Beklenenden yüksek

Tam Boyutta Gör Bu haftanın başlarında, AMD'nin Eylül ayında piyasaya süreceği yeni RDNA 3 tabanlı Radeon RX 7700 ve Radeon RX 7800 ekran kartları için sızdırılan 3DMark performans testlerinden bahsetmiştik. Kartların hakkında kafalarda performans fikirleri oluşurken kısa bir süre önce ise RX 7700 ve RX 7800’ün fiyat bilgileri sızdırıldı. Eğer bu fiyatlandırma doğruysa AMD ilginç bir şey deniyor olabilir.

RX 7700 ve RX 7800 fiyatları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Bu ekran kartları için 3DMark Time Spy sentetik benchmark sonuçlarını paylaşan Twitter kullanıcısı @All_The_Watts’a göre Radeon RX 7700 fiyatı 449 dolar ve Radeon RX 7800 fiyatı ise 549 dolar olacak. Bu fiyatlandırma çok gerçekçi gelmemekle birlikte uçuk denebilecek kadar da yüksek değil. Eğer fiyatlar doğruysa AMD’nin sınırları test edeceğini de söylemek gerek.

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Yakın zamanda sızdırılan 3DMark Time Spy skorlarına göre Radeon RX 7700, Nvidia'nın RTX 4060 Ti kartını ve RX 6700 XT'yi geride bırakıyor. Sentetik bir kıyaslama olsa da buradaki asıl soru, RX 7700’ün RTX 4060 Ti'ye göre 50 dolar ve RX 6700 XT'ye göre ise 119 dolar daha pahalı olmasına değip değmeyeceği. Radeon RX 7800’e dönecek olursak fiyatlandırma daha da ilginç. Yaklaşmakta olan yeni kart, ne AMD’nin 450 dolara satın alınabilen kendi RX 6800'ünü ne de Nvidia'nın 599 dolardan başlayan RTX 4070'ini kesin olarak yenemiyor.

İkincil bir kaynak henüz bu rakamları doğrulamadığından fiyatlandırmaya şüpheli yaklaşmakta fayda var. Bununla birlikte her iki kartın da özellikleri hakkında kesin bilgilere sahip değiliz. Son bilgilere göre AMD’nin iki kartta da 3840 stream işlemcisine sahip Navi 32 GPU’sunu kullanması bekleniyor.

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AMD Radeon RX 7700 ve RX 7800 fiyatları ortaya çıktı