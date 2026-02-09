AMD, FSR 4’ü RDNA 3 kartlarına taşımaya sıcak bakmıyor

FSR 4’ün RDNA 3 yolculuğu çıkmazda
2025’te tanıtılan Radeon RX 9000 serisi masaüstü ekran kartlarıyla birlikte AMD, RDNA 4 mimarisi üzerine inşa edilen FSR 4 teknolojisini de kullanıma sundu. Yapay zeka destekli bu yeni ölçekleme çözümü, zamanla Frame Generation ve Ray Reconstruction gibi özellikleri de kapsayan FSR Redstone girişimiyle genişletildi. Özellikle FP8 destekli gelişmiş yapay zeka donanımı gerektiren FSR 4, Radeon RX 9070 XT’nin çıkışıyla birlikte AMD cephesinde önemli bir vitrin ürünü haline geldi.
FSR 4’ün RDNA 3’e sunulmaması, masaüstü ekran kartlarının yanı sıra RDNA 3.5 tabanlı oyun el konsolları için de önemli bir eksiklik olarak görülüyor. Oysa bu cihazlar, performans kazanımlarının en çok hissedileceği platformlar arasında yer alıyor. Buna rağmen AMD, FSR 4’ü bu alana henüz taşımış değil.
AMD: “Paylaşacak bir güncelleme yok”
CES 2026’da AMD’nin Ryzen CPU ve Radeon grafiklerden sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü David McAfee, FSR 4’ün eski Radeon GPU’lara getirilip getirilmeyeceği sorusuna temkinli yaklaştı. McAfee, bunun halen “çözmesi çok zor bir teknik zorluk” olduğunu belirtti.
Benzer bir soru kısa süre önce Hardware Unboxed tarafından da gündeme taşındı. Artan ekran kartı fiyatlarına dikkat çeken ekip, FSR 4’ün RDNA 3 ve daha eski GPU’lara sunulmasının, mevcut sistemlere ciddi bir ömür uzatma etkisi kazandırabileceğini vurguladı.
AMD’ye, INT-8 sürümünün resmi olarak yayımlanma ihtimali sorulduğunda ise şirketten gelen yanıt değişmedi: “Şu an paylaşabileceğimiz bir güncelleme yok.”
AMD'nin verdiği yanıtlar, kesin bir reddiyeden ziyade belirsiz bir bekleyişe işaret ediyor. Bu durum, teoride FSR 4'ün RDNA 3'e gelme ihtimalinin tamamen kapanmadığını gösterse de, pratikte kullanıcılar arasında artan bir hayal kırıklığı yaratıyor.