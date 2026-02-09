AMD, FSR 4’ü RDNA 3 kartlarına taşımaya sıcak bakmıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Güncel bilgilere göre AMD’nin yeni nesil FSR 4 teknolojisini RDNA 3 mimarisine sahip ekran kartlarına getirmeye yönelik somut bir planı halen bulunmuyor. Bu durum hem masaüstü kullanıcıları hem de taşınabilir oyun cihazları tarafında hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

FSR 4’ün RDNA 3 yolculuğu çıkmazda

2025’te tanıtılan Radeon RX 9000 serisi masaüstü ekran kartlarıyla birlikte AMD, RDNA 4 mimarisi üzerine inşa edilen FSR 4 teknolojisini de kullanıma sundu. Yapay zeka destekli bu yeni ölçekleme çözümü, zamanla Frame Generation ve Ray Reconstruction gibi özellikleri de kapsayan FSR Redstone girişimiyle genişletildi. Özellikle FP8 destekli gelişmiş yapay zeka donanımı gerektiren FSR 4, Radeon RX 9070 XT’nin çıkışıyla birlikte AMD cephesinde önemli bir vitrin ürünü haline geldi.

Tam Boyutta Gör Yeni FSR Super Resolution algoritması, görüntü kalitesi açısından Nvidia’nın DLSS çözümüne önemli ölçüde yaklaşarak aradaki farkı kapattı. Bu gelişme, AMD için uzun süredir eleştirilen bir alanın güçlenmesi anlamına geliyordu. Ancak teknolojinin yalnızca üç masaüstü RDNA 4 GPU ile sınırlı kalması, FSR’ın “herkese açık” yaklaşımıyla ters düşmüş durumda.

FSR 4’ün RDNA 3’e sunulmaması, masaüstü ekran kartlarının yanı sıra RDNA 3.5 tabanlı oyun el konsolları için de önemli bir eksiklik olarak görülüyor. Oysa bu cihazlar, performans kazanımlarının en çok hissedileceği platformlar arasında yer alıyor. Buna rağmen AMD, FSR 4’ü bu alana henüz taşımış değil.

Tam Boyutta Gör Durumu daha da ilginç hale getiren gelişme ise AMD’nin geçen yıl yayımladığı güncellenmiş FSR SDK oldu. Bu sürümde, yanlışlıkla paylaşılan kaynak kodlar sayesinde INT-8 tabanlı bir FSR 4 sürümünün varlığı ortaya çıktı. Söz konusu sürümün Radeon RX 7800 XT ve 7900 XTX gibi RDNA 3 GPU’larla uyumlu olduğu anlaşıldı. Meraklı kullanıcıların yaptığı denemelerde FSR 4’ün bu sürümünün eski Radeon donanımlarında da oldukça etkileyici görüntü kalitesi sunduğu görüldü.

AMD: “Paylaşacak bir güncelleme yok”

CES 2026’da AMD’nin Ryzen CPU ve Radeon grafiklerden sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü David McAfee, FSR 4’ün eski Radeon GPU’lara getirilip getirilmeyeceği sorusuna temkinli yaklaştı. McAfee, bunun halen “çözmesi çok zor bir teknik zorluk” olduğunu belirtti.

Benzer bir soru kısa süre önce Hardware Unboxed tarafından da gündeme taşındı. Artan ekran kartı fiyatlarına dikkat çeken ekip, FSR 4’ün RDNA 3 ve daha eski GPU’lara sunulmasının, mevcut sistemlere ciddi bir ömür uzatma etkisi kazandırabileceğini vurguladı.

AMD’ye, INT-8 sürümünün resmi olarak yayımlanma ihtimali sorulduğunda ise şirketten gelen yanıt değişmedi: “Şu an paylaşabileceğimiz bir güncelleme yok.”

AMD’nin verdiği yanıtlar, kesin bir reddiyeden ziyade belirsiz bir bekleyişe işaret ediyor. Bu durum, teoride FSR 4’ün RDNA 3’e gelme ihtimalinin tamamen kapanmadığını gösterse de, pratikte kullanıcılar arasında artan bir hayal kırıklığı yaratıyor.

