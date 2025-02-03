Nvidia RTX 5090 ekran kartı sahiplerinden şikayetler yağıyor!

Tam Boyutta Gör NVIDIA GeForce RTX 5090 gibi, 5090D de sınırlı sayıda piyasaya sürüldü. Yok satan ekran kartını deneyimleme şansı bulanlar, çok ta olumlu geri dönüşler sağlamıyor. Çin forumlarında, NVIDIA'nın GeForce RTX 5090D ekran kartının bozulduğuna dair bir sürü rapor var. Sorunlar daha çok Colorful, Manli ve Gigabyte üreticilerinin kartlarından geliyor.

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RTX 5090 sürücülerini güncellerken dikkat!

Tam Boyutta Gör Kullanıcı raporlarına göre, Nvidia’nın en son sürücülerini yüklemeden önce iki kez düşünmek gerekiyor. Bir kullanıcı, GeForce RTX 5090D ekran kartına güncelledikten sonra ekranın karardığını dile getirdi. Kullanıcı, DP ve HDMI girişlerini kontrol etmesine rağmen ekran kartının artık algılanmadığını söyledi. Benzer bir sorunu başka bir kullanıcı da yaşadı; sürücüyü yükledikten sonra ekran kartının sistem tarafından tanınmadığını belirtti. Bu sorun 5090D ile sınırlı değil. CMOS temizleme çözümünün işe yaramadığı belirtildi.

Bazı kullanıcılar, PCIe seçeneğini 5.0'dan 4.0'a değiştirmenin sorunu çözdüğünü paylaştı ancak bu doğrulanmış bir çözüm değil. Öte yandan, bir test merkezi aralarında Nvidia RTX 5090'ın da bulunduğu farklı kartları stres testine tabi tuttuğu ve sonucunda kabloların eridiğine dair bir görüntü paylaştı ancak süreç detaylı olarak belirtilmediğinden şüpheli. Şu ana dek RTX 50 serisi ekran kartlarının erimesi veya hasar görmesiyle ilgili herhangi bir şikayet gelmedi.

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