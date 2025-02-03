Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia RTX 5090 ekran kartı sahiplerinden şikayetler yağıyor!

    Türkiye'de de satışa sunulan Nvidia RTX 5090 ekran kartı, türlü sorunlarla kullanıcıları baş başa bırakıyor. GeForce 5090 GPU sahiplerinin şikayetleri bitmek bilmiyor.
    Nvidia RTX 5090 ekran kartı şikayetleri Tam Boyutta Gör
    NVIDIA GeForce RTX 5090 gibi, 5090D de sınırlı sayıda piyasaya sürüldü. Yok satan ekran kartını deneyimleme şansı bulanlar, çok ta olumlu geri dönüşler sağlamıyor. Çin forumlarında, NVIDIA'nın GeForce RTX 5090D ekran kartının bozulduğuna dair bir sürü rapor var. Sorunlar daha çok Colorful, Manli ve Gigabyte üreticilerinin kartlarından geliyor.

    RTX 5090 sürücülerini güncellerken dikkat!

    RTX 5090 ekran kartı PC algılamıyor tanımıyor Tam Boyutta Gör
    Kullanıcı raporlarına göre, Nvidia’nın en son sürücülerini yüklemeden önce iki kez düşünmek gerekiyor. Bir kullanıcı, GeForce RTX 5090D ekran kartına güncelledikten sonra ekranın karardığını dile getirdi. Kullanıcı, DP ve HDMI girişlerini kontrol etmesine rağmen ekran kartının artık algılanmadığını söyledi. Benzer bir sorunu başka bir kullanıcı da yaşadı; sürücüyü yükledikten sonra ekran kartının sistem tarafından tanınmadığını belirtti. Bu sorun 5090D ile sınırlı değil. CMOS temizleme çözümünün işe yaramadığı belirtildi.

    Bazı kullanıcılar, PCIe seçeneğini 5.0'dan 4.0'a değiştirmenin sorunu çözdüğünü paylaştı ancak bu doğrulanmış bir çözüm değil. Öte yandan, bir test merkezi aralarında Nvidia RTX 5090'ın da bulunduğu farklı kartları stres testine tabi tuttuğu ve sonucunda kabloların eridiğine dair bir görüntü paylaştı ancak süreç detaylı olarak belirtilmediğinden şüpheli. Şu ana dek RTX 50 serisi ekran kartlarının erimesi veya hasar görmesiyle ilgili herhangi bir şikayet gelmedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

    Profil resmi
    Mantarın Başı 4 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rüyalanmak neden olur altı dükkan olan ev alınır mı antabusla alkol alınırsa ne olur göze cam kırığı kaçması belirtileri istanbul antalya yol güzergahı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark 20
    Tecno Spark 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum