Nvidia RTX 5090 ekran kartı sahiplerinden şikayetler yağıyor!

Bazı kullanıcılar, PCIe seçeneğini 5.0'dan 4.0'a değiştirmenin sorunu çözdüğünü paylaştı ancak bu doğrulanmış bir çözüm değil. Öte yandan, bir test merkezi aralarında Nvidia RTX 5090'ın da bulunduğu farklı kartları stres testine tabi tuttuğu ve sonucunda kabloların eridiğine dair bir görüntü paylaştı ancak süreç detaylı olarak belirtilmediğinden şüpheli. Şu ana dek RTX 50 serisi ekran kartlarının erimesi veya hasar görmesiyle ilgili herhangi bir şikayet gelmedi.
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P