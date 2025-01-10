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Tam Boyutta Gör AMD, bidildiğiniz gibi CES 2025 kapsamında merakla beklenen Radeon RX 9070 XT ve 9070 ekran kartlarını duyurdu ancak herhangi bir özellik, performans veya fiyatlandırma gibi detaylara değinmedi. Tek paylaşılan bilgi ise bu iki kartın 2025’in ilk çeyreğinde piyasaya çıkacağı oldu. Şimdi ise bu tarih netleşmiş olabilir. Chiphell forumlarında Radeon RX 9070 XT ve 9070 için ilk tarih bilgisi paylaşıldı.

AMD Radeon RX 9070 XT ve 9070 serisinin çıkış tarihi ortaya çıktı

Başlangıçta CES'te tanıtılması beklenen AMD'nin RDNA 4 GPU serisinin artık 22 Ocak'ta sergileneceği söyleniyor. İlk tanıtılan modeller ise, CES 2025'te olduğu gibi Radeon RX 9070 XT ve 9070 olacak. Ayrıca lansman sürecindeki ambargonun sadece iki gün sonra, yani 24 Ocak'ta kaldırılacağı belirtiliyor. Bu bağlamda bekleyiş uzun sürmeyecek.

Başka bir sızıntıda ise, AMD RX 9070 XT'nin 479 dolar fiyatla tanıtılacağı söyleniyor. Ancak özel sürümlerde bu fiyat GeForce RTX 5070 Founders Edition'a benzer 549 dolara kadar çıkacak. Dolayısıyla bu bilgi doğruysa rekabete iddialı bir giriş yapabilir. Ancak tüm bunlar için performans değerlerini görmemiz gerekecek.

AMD Radeon RX 9070’in merak edilen performansı ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Üstelik, AMD’nin yeni FSR4 yükseltme teknolojisinin Nvidia’nın DLSS 4 ve Intel’in XeSS teknolojileriyle nasıl rekabet edeceği de merak konusu. Ancak biliyoruz ki bu yılki modellerde nihayet AI yükseltme desteği olacak.

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AMD Radeon RX 9070 XT ve 9070 serisinin çıkış tarihi ortaya çıktı