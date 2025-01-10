Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Radeon RX 9070 XT ve 9070 serisinin çıkış tarihi ortaya çıktı

    AMD'nin CES 2025'te tanıttığı Radeon RX 9070 XT ve RX 9070 serisinin çıkış tarihi ortaya çıktı. İşte beklenen tarih ve daha fazlası...                          
    AMD Radeon RX 9070 XT ve 9070 serisinin çıkış tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    AMD, bidildiğiniz gibi CES 2025 kapsamında merakla beklenen Radeon RX 9070 XT ve 9070 ekran kartlarını duyurdu ancak herhangi bir özellik, performans veya fiyatlandırma gibi detaylara değinmedi. Tek paylaşılan bilgi ise bu iki kartın 2025’in ilk çeyreğinde piyasaya çıkacağı oldu. Şimdi ise bu tarih netleşmiş olabilir. Chiphell forumlarında Radeon RX 9070 XT ve 9070 için ilk tarih bilgisi paylaşıldı.

    AMD Radeon RX 9070 XT ve 9070 serisinin çıkış tarihi ortaya çıktı

    Başlangıçta CES'te tanıtılması beklenen AMD'nin RDNA 4 GPU serisinin artık 22 Ocak'ta sergileneceği söyleniyor. İlk tanıtılan modeller ise, CES 2025'te olduğu gibi Radeon RX 9070 XT ve 9070 olacak. Ayrıca lansman sürecindeki ambargonun sadece iki gün sonra, yani 24 Ocak'ta kaldırılacağı belirtiliyor. Bu bağlamda bekleyiş uzun sürmeyecek.

    Başka bir sızıntıda ise, AMD RX 9070 XT'nin 479 dolar fiyatla tanıtılacağı söyleniyor. Ancak özel sürümlerde bu fiyat GeForce RTX 5070 Founders Edition'a benzer 549 dolara kadar çıkacak. Dolayısıyla bu bilgi doğruysa rekabete iddialı bir giriş yapabilir. Ancak tüm bunlar için performans değerlerini görmemiz gerekecek. 

    Üstelik, AMD’nin yeni FSR4 yükseltme teknolojisinin Nvidia’nın DLSS 4 ve Intel’in XeSS teknolojileriyle nasıl rekabet edeceği de merak konusu. Ancak biliyoruz ki bu yılki modellerde nihayet AI yükseltme desteği olacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ateşli isimler age of mythology retold türkçe yama hap yutamıyorum ne yapmalıyım efs yakıt tasarruf cihazı yorumları tercih edilen ağ türü xiaomi 2024

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15 X1504ZA-NJ180
    Asus Vivobook 15 X1504ZA-NJ180
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız