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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Raise the Game kampanyası yeniden başlıyor

    AMD Raise the Game kampanyası biraz daha Radeon RX 5500 ve 5700 serilerine odaklanmış. Oyun hediyeleri bu kartlarda var. Diğerlerinde 3 aylık Xbox Game Pass veriliyor.
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    Haber Editörü
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    AMD Raise the Game kampanyası yeniden başlıyor
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    AMD'nin yonga ürünleri ile birlikte çeşitli oyunlar hediye ettiği Raise the Game kampanyası Şubat ayı itibariyle yeniden başlıyor. Bu kez kartlara göre hediye oyun ve aboneliklerde değişiklik var.

    AMD Raise the Game kampanyası neler sunuyor?

    4 Şubat-25 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan kampanyada Radeon RX 5600 XT ekran kartı yer almıyor. Bunun haricinde Polaris dönemine kadar tüm ekran kartları kampanyaya dahil edilmiş.

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    Kampanyanın odağında Radeon RX 5500 XT ekran kartı var. Resident Evil 3, Ghost Recon Breakpoint ve Warcraft 3: Reforged oyunları ile birlikte 3 aylık Xbox Game Pass PC aboneliği de hediye edilecek.

    Radeon RX 5700 serisi ile Monster Hunter World: Iceborne Master Edition ve Resident Evil 3 oyunları veriliyor. Yine 3 aylık Xbox Game Pass hediye. Radeon RX 560, RX 570, RX 580, RX 590, RX Vega serisi, Radeon VII ekran kartları ile sadece Xbox Game Pass hediye ediliyor.

    AMD'nin oyuncuları biraz daha Radeon RX 5500 ve 5700 serilerine yönlendirmek istediği anlaşılıyor. Radeon 5600 XT ekran kartı kampanyaya dahil edilecek mi henüz belirsiz. Hediye edilen oyun kodları 25 Mayıs tarihine kadar kullanılabilecek.



    https://www.techpowerup.com/263456/amd-updates-its-raise-the-game-bundle-leaves-out-rx-5600-xt-bolsters-rx-5500-xt Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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