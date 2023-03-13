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    AMD: "RTX 4090’a rakip olabiliriz ancak olmamayı tercih ediyoruz"

    AMD’nin üst düzey yetkilileri yaptıkları bir açıklamada Nvidia’nın tepe modeli GeForce RTX 4090’a rakip olacak bir kart yapabileceklerini ancak yapmamayı tercih ettiklerini söyledi.
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    AMD, RTX 4090 rakibi bir kart çıkarabileceklerini söylüyor Tam Boyutta Gör
    AMD, Radeon 7000 serisi ekran kartlarıyla fiyat performans dengesini iyi kurmuş olsa da Nvidia’nın GeForce RTX 4090 kartına yetişememişti. Ancak bir süre önce üst düzey AMD yetkilileri neden GeForce RTX 4090 ile doğrudan rekabet etmek için bir RDNA 3 GPU'yu piyasaya sürmediklerini açıklayarak duruma ilginç bir bakış açısı sundu.

    Tercih meselesi

    AMD EVP'si Rick Bergman ve AMD Kıdemli Başkan Yardımcısı David Wang, Japon yayın organı ITMedia ile yaptıkları bir röportajda GeForce RTX 4090’a doğrudan rakip olacak bir Radeon RX 7000 ekran kartı yapabileceklerini ancak bu kartın 600W TDP seviyelerinde olacağını söyledi. Ek olarak kartın fiyatının da yine RTX 4090 ile benzer düzeyde olacağı ifade edildi.

    AMD, RTX 4090 rakibi bir kart çıkarabileceklerini söylüyor Tam Boyutta Gör
    AMD'den Rick Bergman "Sıradan PC oyun tutkunları tarafından kabul edilip edilmeyeceğini düşündükten sonra böyle bir strateji benimsememeyi seçtik" diyor. Bu söylem kulağa garip gelse de aslında temelleri olan bir düşünce. AMD RDNA 3 ile Nvidia ADA arasında yeşilli takım lehine bir verimlilik avantajı var. Evet, GeForce RTX 4080'e kıyasla Radeon RX 7900 XTX'in performansı etkileyici olsa da yük altında RTX 4080 daha avantajlı. Dolayısıyla AMD, RTX 4090’a rakip bir kart getirseydi muhtemelen güç tüketimi rakibinin oldukça önünde olacaktı.

    AMD, maliyet ve verimlilik faktörlerinden çekindiği ve 1000 dolar çizgisini kendisine bir sınır olarak belirlediği için yapmış olduğu tercih kendileri için mantıklı. Öte yandan RDNA 3 ile önceki nesle oranla her alanda çok ciddi bir performans artışı yaşandı. AMD, RDNA 2’den RDNA 3’e geçerken yüzde 60’a varan performans artışını RDNA 4 mimarisinde de sürdürmek istiyor. Firma ayrıca ışın izleme ve verimlilik konusunun üstüne daha fazla düşeceğini belirtiyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 4 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 6 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 6 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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    1319 kez okundu.
    15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    amd, Radeon RX 7000 ve
    3 etiket daha GeForce RTX 4090 Teknoloji Haberleri Donanım Bileşenleri
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