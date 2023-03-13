AMD: "RTX 4090’a rakip olabiliriz ancak olmamayı tercih ediyoruz"

Tam Boyutta Gör AMD, Radeon 7000 serisi ekran kartlarıyla fiyat performans dengesini iyi kurmuş olsa da Nvidia’nın GeForce RTX 4090 kartına yetişememişti. Ancak bir süre önce üst düzey AMD yetkilileri neden GeForce RTX 4090 ile doğrudan rekabet etmek için bir RDNA 3 GPU'yu piyasaya sürmediklerini açıklayarak duruma ilginç bir bakış açısı sundu.

Tercih meselesi

AMD EVP'si Rick Bergman ve AMD Kıdemli Başkan Yardımcısı David Wang, Japon yayın organı ITMedia ile yaptıkları bir röportajda GeForce RTX 4090’a doğrudan rakip olacak bir Radeon RX 7000 ekran kartı yapabileceklerini ancak bu kartın 600W TDP seviyelerinde olacağını söyledi. Ek olarak kartın fiyatının da yine RTX 4090 ile benzer düzeyde olacağı ifade edildi.

Tam Boyutta Gör AMD'den Rick Bergman "Sıradan PC oyun tutkunları tarafından kabul edilip edilmeyeceğini düşündükten sonra böyle bir strateji benimsememeyi seçtik" diyor. Bu söylem kulağa garip gelse de aslında temelleri olan bir düşünce. AMD RDNA 3 ile Nvidia ADA arasında yeşilli takım lehine bir verimlilik avantajı var. Evet, GeForce RTX 4080'e kıyasla Radeon RX 7900 XTX'in performansı etkileyici olsa da yük altında RTX 4080 daha avantajlı. Dolayısıyla AMD, RTX 4090’a rakip bir kart getirseydi muhtemelen güç tüketimi rakibinin oldukça önünde olacaktı.

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AMD, maliyet ve verimlilik faktörlerinden çekindiği ve 1000 dolar çizgisini kendisine bir sınır olarak belirlediği için yapmış olduğu tercih kendileri için mantıklı. Öte yandan RDNA 3 ile önceki nesle oranla her alanda çok ciddi bir performans artışı yaşandı. AMD, RDNA 2’den RDNA 3’e geçerken yüzde 60’a varan performans artışını RDNA 4 mimarisinde de sürdürmek istiyor. Firma ayrıca ışın izleme ve verimlilik konusunun üstüne daha fazla düşeceğini belirtiyor.

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