AMD: "RTX 4090’a rakip olabiliriz ancak olmamayı tercih ediyoruz"

Tercih meselesi
AMD EVP'si Rick Bergman ve AMD Kıdemli Başkan Yardımcısı David Wang, Japon yayın organı ITMedia ile yaptıkları bir röportajda GeForce RTX 4090’a doğrudan rakip olacak bir Radeon RX 7000 ekran kartı yapabileceklerini ancak bu kartın 600W TDP seviyelerinde olacağını söyledi. Ek olarak kartın fiyatının da yine RTX 4090 ile benzer düzeyde olacağı ifade edildi.
AMD, maliyet ve verimlilik faktörlerinden çekindiği ve 1000 dolar çizgisini kendisine bir sınır olarak belirlediği için yapmış olduğu tercih kendileri için mantıklı. Öte yandan RDNA 3 ile önceki nesle oranla her alanda çok ciddi bir performans artışı yaşandı. AMD, RDNA 2’den RDNA 3’e geçerken yüzde 60’a varan performans artışını RDNA 4 mimarisinde de sürdürmek istiyor. Firma ayrıca ışın izleme ve verimlilik konusunun üstüne daha fazla düşeceğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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