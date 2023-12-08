AMD Radeon RX7000 serisinin en büyük sorunu çözülüyor: Boşta güç tüketimi düştü

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi AMD, arttırılmış bellek kapasitesi ve rekabetçi fiyatlar ile tanıtılan RX 7000 ekran kartları ile ses getirmeyi başardı. Ancak yeni GPU'lar bir süredir güç tüketimi sorunları ile gündemdeydi. Yakın tarihte yayınlanan Adrenalin 23.12.1 sücüsü ise bu sorunlara çözüm getirdi

AMD Radeon RX7000 serisinin en büyük sorunu çözüldü

Kaçıranlar için yüksek güç tüketimi sorunları ilk kez bu yılın başlarında keşfedildi. Öyle ki ilk testler, ekran kartlarının boşta çalışırken beklenenden çok daha fazla güç tükettiğini ortaya koydu. Bu sorun (bir bakıma) Temmuz ayında düzeltilmiş olsa da, yüksek yenileme hızları için halen yetersizdi. 5 Aralık'ta yayınlanan Adrenalin 23.12.1 sücüsü ise mevcut sorunlara çözüm getirmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Öyle ki Tom's Hardware'dan gelen raporlar, boştaki güç tüketiminin büyük oranda düştüğünü gösteriyor. Buna göre RX 7900 serisi artık 15-17W aralığında çalışırken, RX 7800/7700 ise 12 ila 13W, RX 7600 ise 8W IPD'ye (Idle Power Draw) sahip. Bunlar daha önce RX 7800/7700 (27,5-33W) ve RX 7600'ün (17W) sahip olduğu değerlere kıyasla kesinlikle umut verici.

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Ayrıca yüksek güç tüketimi çoğunlukla yüksek yenileme hızıyla ilgili olduğundan ekranı 60Hz'e düşürmek güç tüketimini yüzde 30 oranında azaltıyor. Gerçekleştirilen testlerin ise Windows masaüstünde tamamen boşta, monitörün 4K ve 144Hz'e ayarlanmış halde yapıldığını belirtelim.

Güç tüketimi sorunlarına ek olarak yeni sürücü, HAGS (Donanım Hızlandırmalı GPU Zamanlama) desteği, yeni oyunlar için optimizasyonlar ve HYPR-RX Eco modu gibi çeşitli geliştirmeler de sunuyor.

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AMD Radeon RX7000 serisinin en büyük sorunu çözülüyor!