AMD Radeon RX7000 serisinin en büyük sorunu çözülüyor: Boşta güç tüketimi düştü

AMD Radeon RX7000 serisinin en büyük sorunu çözüldü
Kaçıranlar için yüksek güç tüketimi sorunları ilk kez bu yılın başlarında keşfedildi. Öyle ki ilk testler, ekran kartlarının boşta çalışırken beklenenden çok daha fazla güç tükettiğini ortaya koydu. Bu sorun (bir bakıma) Temmuz ayında düzeltilmiş olsa da, yüksek yenileme hızları için halen yetersizdi. 5 Aralık'ta yayınlanan Adrenalin 23.12.1 sücüsü ise mevcut sorunlara çözüm getirmiş durumda.
Ayrıca yüksek güç tüketimi çoğunlukla yüksek yenileme hızıyla ilgili olduğundan ekranı 60Hz'e düşürmek güç tüketimini yüzde 30 oranında azaltıyor. Gerçekleştirilen testlerin ise Windows masaüstünde tamamen boşta, monitörün 4K ve 144Hz'e ayarlanmış halde yapıldığını belirtelim.
Güç tüketimi sorunlarına ek olarak yeni sürücü, HAGS (Donanım Hızlandırmalı GPU Zamanlama) desteği, yeni oyunlar için optimizasyonlar ve HYPR-RX Eco modu gibi çeşitli geliştirmeler de sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.