RTX 4070 için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı: Yakında geliyor

RTX 4070 için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı
Daha öncesinde NVIDIA’nın yaklaşan lansmanları üzerinde doğru tahminlerde bulunan hongxing2020, GeForce RTX 4070 ekran kartının 13 Nisan tarihinde tanıtılacağını iddia etti. Paylaşılan tarih henüz Nvidia tarafından doğrulanmadı. Ancak VideoCardz kaynaklı raporlar da Nisan ayını işaret ediyordu. Bu noktada yeni sızıntının gerçeklik payı taşıdığını söyleyebiliriz.
Ayrıca RTX 4070 modelinin, abisi ile benzer 12GB GDDR6X bellek ve 192 bit bellek veri yoluna ek olarak 200W TDP'yesahip olacağı belirtiliyor.Bu noktada yeni kartın 285W'lık RTX 4070 Ti'a kıyasla çok daha az güç tüketeceğini söyleyebiliriz. Ancak Ada mimarisi düşünüldüğünde güç tüketiminde daha farklı sonuçlarla da karşılaşabiliriz. Zira tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez