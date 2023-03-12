Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Ada Lovelace mimarisinin orta üst seviye ekran kartı RTX 4070 Ti modelini kullanıcılar ile buluşturan Nvidia, odağını orta ve giriş seviyesine yöneltmiş durumda. Bu bağlamda RTX 4070 ve RTX 4060 üzerindeki beklentiler de bir hayli arttı diyebiliriz. Bugün ise tanınan bir sızıntı kaynağı tarafından GeForce RTX 4070 modelinin çıkış tarihi paylaşıldı.

RTX 4070 için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı

Daha öncesinde NVIDIA’nın yaklaşan lansmanları üzerinde doğru tahminlerde bulunan hongxing2020, GeForce RTX 4070 ekran kartının 13 Nisan tarihinde tanıtılacağını iddia etti. Paylaşılan tarih henüz Nvidia tarafından doğrulanmadı. Ancak VideoCardz kaynaklı raporlar da Nisan ayını işaret ediyordu. Bu noktada yeni sızıntının gerçeklik payı taşıdığını söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Bildirilenlere göre GeForce RTX 4070, RTX 4070 Ti ile aynı ancak daha az çekirdeğe sahip olan AD104-250-A1 GPU'dan güç alacak. Ufak bir hatırlatma ile RTX 4070 Ti, 7680 CUDA çekirdeğine ev sahipliği yapıyor. RTX 4070 ise 1792 adet daha az 5888 CUDA çekirdeği ile karşımıza çıkacak.

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Ayrıca RTX 4070 modelinin, abisi ile benzer 12GB GDDR6X bellek ve 192 bit bellek veri yoluna ek olarak 200W TDP'yesahip olacağı belirtiliyor.Bu noktada yeni kartın 285W'lık RTX 4070 Ti'a kıyasla çok daha az güç tüketeceğini söyleyebiliriz. Ancak Ada mimarisi düşünüldüğünde güç tüketiminde daha farklı sonuçlarla da karşılaşabiliriz. Zira tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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RTX 4070 için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı: Yakında geliyor