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    Anlık Bildirim

    RTX 4070 için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı: Yakında geliyor

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Nvidia RTX 4070 ekran kartının muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı. Peki yeni ekran kartı beraberinde neler getirecek? İşte bildiklerimiz
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    RTX 4070 için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Ada Lovelace mimarisinin orta üst seviye ekran kartı RTX 4070 Ti modelini kullanıcılar ile buluşturan Nvidia, odağını orta ve giriş seviyesine yöneltmiş durumda. Bu bağlamda RTX 4070 ve RTX 4060 üzerindeki beklentiler de bir hayli arttı diyebiliriz. Bugün ise tanınan bir sızıntı kaynağı tarafından GeForce RTX 4070 modelinin çıkış tarihi paylaşıldı.

    RTX 4070 için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı

    Daha öncesinde NVIDIA’nın yaklaşan lansmanları üzerinde doğru tahminlerde bulunan hongxing2020, GeForce RTX 4070 ekran kartının 13 Nisan tarihinde tanıtılacağını iddia etti. Paylaşılan tarih henüz Nvidia tarafından doğrulanmadı. Ancak VideoCardz kaynaklı raporlar da Nisan ayını işaret ediyordu. Bu noktada yeni sızıntının gerçeklik payı taşıdığını söyleyebiliriz. 

    RTX 4070 için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Bildirilenlere göre GeForce RTX 4070, RTX 4070 Ti ile aynı ancak daha az çekirdeğe sahip olan AD104-250-A1 GPU'dan güç alacak. Ufak bir hatırlatma ile RTX 4070 Ti, 7680 CUDA çekirdeğine ev sahipliği yapıyor. RTX 4070 ise 1792 adet daha az 5888 CUDA çekirdeği ile karşımıza çıkacak.

    Ayrıca RTX 4070 modelinin, abisi ile benzer 12GB GDDR6X bellek ve 192 bit bellek veri yoluna ek olarak 200W TDP'yesahip olacağı belirtiliyor.Bu noktada yeni kartın 285W'lık RTX 4070 Ti'a kıyasla çok daha az güç tüketeceğini söyleyebiliriz. Ancak Ada mimarisi düşünüldüğünde güç tüketiminde daha farklı sonuçlarla da karşılaşabiliriz. Zira tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 1 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 1 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 1 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 3 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 4 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 5 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 5 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 5 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 5 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 6 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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