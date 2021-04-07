Önceki ve Sonraki İçerikler

Daha Yeniler

6 gün

Sylvester Stallone, Creed 3'te olmayacak; Rocky IV'ün yeniden yapımı tamamlandı

6 gün

2021 Honda X-ADV ve NC750X Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

6 gün

iOS 14 sürümü yüzde 90 benimsenme oranına ulaştı

6 gün

Outriders - İlk Bakış

6 gün

LG V70 karanlığa gömüldü

6 gün

Instax Mini 40 şip şak kamera retro görünümle geliyor

6 gün

AMD Ryzen 5000 işlemcilerde Spectre benzeri açık ortaya çıktı

6 gün

Dying Light 2'nin haritası ilk oyundan 4 kat daha büyük olacak

6 gün

Facebook sızıntısı 2019 yılına ait olabilirmiş!

6 gün

Apple, iPhone'lar için pilin ne zaman biteceğini öngörebilen bir sistem üzerinde çalışıyor

6 gün

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili hangi fiyat aralığında olacak?

6 gün

Netflix'in süper kahraman dizisi Jupiter's Legacy'den ilk fragman paylaşıldı

6 gün

Realme Buds Air 2 Neo tanıtıldı: Aktif gürültü engelleme sistemi ve 53 dolar fiyat

6 gün

Kripto para borsası BitMEX'in CEO’su Arthur Hayes teslim oldu

1 hf.

Dimensity 800U'dan güç alan Oppo Reno5 Z 5G tanıtıldı

1 hf.

sahibinden.com Mart ayı verilerine göre en popüler ikinci el araçlar ve daha fazlası

1 hf.

Rus yapımı Yüzüklerin Efendisi filmi 30 yıl sonra ortaya çıktı

1 hf.

SoftBank, Norveçli robotik firması AutoStore'un %40'ını satın aldı

1 hf.

E3 2021'in tarihi açıklandı; Sony katılmıyor

1 hf.

Makyajlı Mercedes-Benz CLS, tazelenen yüzü ve yeni hafif hibrit seçeneğiyle geldi

1 hf.

GÖRÜNTÜLENEN AMD RX 6800 XT Midnight Black’i bugün satışa sunacak

Sonraki

Galaxy S21 satışları Samsung’u güldürdü

1 hf.

Roccat yeni Vulcan Pro klavye modelini tanıttı

1 hf.

500 milyon LinkedIn hesabı satışa çıkarıldı

1 hf.

Apple Watch, neredeyse klinik testler kadar iyi kalp verileri sağlıyor

1 hf.

Mass Effect Legendary Edition'dan yeni detaylar açıklandı: Eski versiyon vs yeni versiyon karşılaştırma videosu

1 hf.

Goldman Sachs CEO’sundan kripto para açıklaması

1 hf.

RTX Voice GTX ekran kartlarına da geldi

1 hf.

Dev bataryalı şık telefon: realme C15 inceleme

1 hf.

Bir NBA takımı, oyuncularına Bitcoin’le ödeme yapmaya hazırlanıyor

1 hf.

Gerçekçi oynanışı hedefleyen golf oyunu Golf Impact, mobil cihazlara geliyor

1 hf.

2si1 "PS5 yok ama yeni kontrolcüsü var!" Teknoloji ve Oyun Programı

1 hf.

Yahoo Answers için yolun sonu göründü

1 hf.

Amazon özel yapımı olan aksiyon filmi Without Remorse'tan yeni bir fragman yayınlandı

1 hf.

GTX 1080 Ti da yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor

1 hf.

Diablo 2 Resurrected'ın alfa testi bu hafta sonu başlıyor

1 hf.

Google Çeviri uygulaması 1 milyar indirmeyi aştı

1 hf.

Sabit internet hızı yavaş olduğu için BTK'dan Vodafone'a ceza

1 hf.

Bir mühendis dünyanın en büyük Switch konsolunu yaptı: %650 daha büyük ve çalışıyor

1 hf.

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, Ticaret Bakanlığına konsollardaki ek vergi konusunda çözüm önerilerini iletti

1 hf.

Discord, 2020'nin ikinci yarısında şiddet yanlısı içeriğe sahip 2.000'den fazla sunucuyu yasakladı

Daha Eskiler