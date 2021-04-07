AMD RX 6800 XT Midnight Black’i bugün satışa sunacak

RDNA2 mimarisiyle yıllar sonra üst segmentte Nvidia’nın karşısına çıkan AMD mevcut RX 6800 XT’nin yeni bir versiyonunu sunmaya hazırlanıyor.
RX 6800 XT Midnight Black
AMD paylaştığı açıklamayla bugün RX 6800 XT Midnight Blacksatışa sunacağını duyurdu. Mevcut RX 6800 XT ile aynı özellikleri paylaşacak kart referans tasarım soğutucuyla geliyor.
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Bununla birlikte Midnight Black versiyonda siyah renk hakim olacak. Son olarak stoklarda MSRP seviyesinden bulunamayan RX 6800 XT’nin ardından gelecek model kısıtlı sayıda satışa sunulacak.
https://videocardz.com/newz/amd-to-launch-radeon-rx-6800-xt-midnight-black-today Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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