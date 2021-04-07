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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD RX 6800 XT Midnight Black’i bugün satışa sunacak

    Kırmızı ekibin stoklarda MSRP seviyesinden bulunamayan RDNA2 mimarili ekran kartlarının ardından siyah renkli temanın hakim olduğu RX 6800 XT bugün satışa sunulacak.
    07 Nisan 2021, 13:40 (Güncellendi, 1 hf.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD RX 6800 XT Midnight Black’i bugün satışa sunacak
    Tam Boyutta Gör

    RDNA2 mimarisiyle yıllar sonra üst segmentte Nvidia’nın karşısına çıkan AMD mevcut RX 6800 XT’nin yeni bir versiyonunu sunmaya hazırlanıyor.

    RX 6800 XT Midnight Black

    AMD paylaştığı açıklamayla bugün RX 6800 XT Midnight Blacksatışa sunacağını duyurdu. Mevcut RX 6800 XT ile aynı özellikleri paylaşacak kart referans tasarım soğutucuyla geliyor.

    Ayrıca Bkz. "GTX 1080 Ti da yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor"

    Bununla birlikte  Midnight Black versiyonda siyah renk hakim olacak. Son olarak stoklarda MSRP seviyesinden bulunamayan RX 6800 XT’nin ardından gelecek model kısıtlı sayıda satışa sunulacak.



    https://videocardz.com/newz/amd-to-launch-radeon-rx-6800-xt-midnight-black-today
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    Bloodin 1 gün önce

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    A Ahmetoyunbros 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Amaç?
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    homebird (Bilen BİLİR) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Özellikler aynı, soğutucu aynı! Eee? ISİM VE RENK FARKLI! Vay be! Üstelik piyasada olmayan kartın satılmayacak versiyonu. Koca koca firmaların böyle ucuz numaralarla gündemde kalmaya çalışması oldukça komik kaçıyor.
    Yanıtla +2
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    U ulayrason 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bu kartlar çıkıyor inceleniyor ama oyuncular alamıyor. muhtemeldirki bir sonraki nesil çıkacak ama bu kartlara hâlâ erişim olamayacak.
    Yanıtla +1
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    C celeroni (Cengiz Aytekin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu donanımların test ürünlerini kullanabilmek için illa basın mensubu mu olmak lazım?
    Yanıtla +3
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