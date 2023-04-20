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    Radeon 780M iGPU test edildi: APU'larda 1080p dönemi

    AMD'nin yeni nesil Ryzen 7040 Phoenix APU'larına güç verecek Radeon 780M, 3DMark ve belirli oyunlarda test edildi. Yeni iGPU, APU sistemlerde 1080p oyunculuğu mümkün kılabilir.
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    Radeon 780M iGPU test edildi: APU'larda 1080p dönemi Tam Boyutta Gör
    RDNA 3 mimarili en güçlü entegre GPU olması beklenen Radeon 780M, 3DMark ve çeşitli oyunlarda test edildi. Peki ana akım dizüstü bilgisayarlar ve el oyun konsolları gibi hafif sistemlere güç verecek iGPU neler sunuyor? İşte ilk incelemeler 

    Radeon 780M iGPU test edildi

    Paylaşılan ekran görüntülerine göre ASUS TUF A15 modelinde Ryzen 9 7940HS ile test edilen Radeon 780M, 4GB paylaşımlı bellek ve 2,8 GHz saat hızıyla şaşırtıcı sonuçlar sergiliyor. Detaylara inersek, 80W TDP ile eşleştirilen Ryzen 9 7940HS, 4,0 GHz temel 5,2 GHz maksimum saat hızı ve 8 adet Zen 4 çekirdeğini temel alıyor. Ayrıca yeni APU'nun çift kanallı 32GB DDR5-5600 bellekle desteklendiğini belirtelim.

    3DMark sonuçlarına göre Radeon 780M, 3DMark Fire Strike ve Time Spy'da selefi 680M'den sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 15 daha yüksek bir performans sergiliyor. Ayrıca her iki yonga setinin LPDDR5 sistemler ile test edilğini hatırlatalım. Oyunlar söz konusu olduğunda ise yeni APU, ne yazık ki yeterli sürücü desteğine sahip değil. Ancak belirli yapımlardan alınan performans rakamları, mobil sistemlerde 1080p oyunculuğa olanak tanıyacağını gösteriyor.

    AMD Radeon 780M (RDNA3) iGPU oyun testleri (80W CPU)

    • CS GO (1080p yüksek): 130 FPS
    • GTA 5 (1080p çok yüksek): 81 FPS
    • Forza Horizon 5 (1080p yüksek): 86 FPS
    • Fortnite (1080p orta): 78 FPS
    • Doom Eternal (1080p orta): 83 FPS
    • Horizon Zero Dawn (1080p Performans): 69 FPS
    • Call of Duty Modern Warfare (1080p önerilen FSR Perf.): 106 FPS
    • Cyberpunk 2077 (1080p Orta/Düşük): ~70 FPS

    Yukarıda da bahsettiğimiz üzere Radeon 780M'li Ryzen 7000 phoenix işlemciler, el konsolları da dahil olmak üzere geniş bir kullanım alanına sahip olacak. Bu noktada taşınabilir konsolların 15W-35W aralığında sınırlandırıldığını düşünürsek, belirtilen performans rakamlarında değişimler görebiliriz.

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    KiLLeR© 2 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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