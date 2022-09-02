AMD Ryzen 5 7600X stok ayarlarla test edildi: Yüksek sıcaklık sorunu olabilir

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AMD'nin yeni nesil Ryzen 7000 işlemcileri tanıtılmalarının ardından ilgiyle karşılandı. Ortaya çıkan resmi olmayan test sonuçları kuvvetli görünse de bazı açılardan stok ayarların işlemciler için yetersiz kalabileceği ve aşırı ısınma gibi sonuçlardan dolayı performans düşümleri yaşanabileceğine işaret etmişti. Yeni gelen bilgiler gösteriyor ki stok ayarlarla birlikte yüksek sıcaklıklar Ryzen 7000 ailesinin başını ağrıtabilir.

Stok ayarlarda ısınma sorunu olabilir

AMD halihazırda duyurmuş olduğu Ryzen 7000 serisi işlemcilerine ait TDP değerlerini paylaşmış durumda. Bunlara göre ailenin en tepe modeli 170W, tanıtılan dört işlemcinin en zayıf modeli ise 105W TDP değerine sahip. Fakat bu işlemcilerin soketten çekebileceği maksimum güç miktarı ise daha farklı. Zira Ryzen 9 7950X için belirtilen 230W PPT (package power tracking) mevcut TDP değerinden daha yüksek. Aynı şekilde Ryzen 5 7600X için de 130W PPT değeri yer almakta. İşlemcilerin stok ayarlar ile birlikte bu termal güç eşiğine yani 90-95 derecelere ulatığı belirtiliyor. Bu eşiğie ulaşıldığında ise CPU, kendisini yavaşlatarak daha düşük frekans hızlarında çalışmaya başlıyor.

Ryzen 5 7600X, yüksek sıcaklıkta kendini yavaşlatıyor

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Elinde Ryzen 5 7600X olduğunu iddia eden bir kullanıcı tarafından paylaşılan AIDA64 sonuçları da bu bilgileri doğruluyor. AIDA 64 stress testinde mühendislik örneği Ryzen 5 7600X'in 5.05 GHz (AMD tarafından açıklanan 5.3 GHz) hızında çalıştığı görülüyor. Bu değer ise stok ayarlarda 122W'da 93.1 dereceye çıkan sıcaklık şartlarında geçerli. Son derece yüksek bir sıcaklık fakat Vcore tarafından yapılan manuel ayarlamalar ile birlikte aynı 5.05 GHz frekans hızına sadece 68W ve 56.5 derece sıcaklıkla ulaşılabiliyor.

AMD sorunu çözmüş olabilir

AIDA 64 test sonuçlarını paylaşan kişide bulunan Ryzen 5 7600X işlemcisi belirttiğimiz gibi mühendislik örneği ürünü. Dolayısıyla AMD, nihai üründe yüksek sıcaklığa yol açan güç veya voltaj hatasını gidermiş olabilir. Zen 4 tabanlı yeni Ryzen 7000 işlemciler önceki nesle göre daha yoğun bir istifleme yapısına sahip. Ek olarak yine önceki nesle oranla daha yüksek frekans hızları sunuluyor. Dolayısıyla ısıyı etkili bir şekilde taşımak için işlemcilerde kullanılan altın kaplamanın, tüm bunların nedeni olabileceğini gösteriyor olabiliyor. Günün sonunda, yeni bir üst seviye Ryzen 7000 serisi işlemcileri kullanan bir sistem toplama planınız varsa, alınacak parçalar arasına bir soğutma çözümü eklemeyi düşünmek isteyebilirsiniz.

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AMD Ryzen 5 7600X stok ayarlarla stres testine girdi