AMD Ryzen 5000 işlemcilerde Spectre benzeri açık ortaya çıktı

Zen 3 mimarisi üzerinde yükselen Ryzen 5000 işlemcileri nesiller arası kaydadeğer performans artışı sergiledi. Bununla birlikte gelen performans artışında kullanılan tekniklerden birisi işlemciyi saldırılara açık hale getirmiş.
Gelen habere göre AMD’nin Zen 3 çekirdeklerine entegre ettiği Predictive Store Forwarding özelliği beraberinde bir açıkla gelmiş. AMD’nin tanımına göre İşlemcinin yük ve deposu arasındaki dengeye göre kodların yürütülmesine yönelik performans artışı sağlayan PSF aslında Intel’deki Branch Prediction’un karşılığı.İlginizi Çekebilir AMD Ryzen 5000 adlandırmasını doğruladı
Spekülatif yürütme varsa açık da var
Temelde spekülatif yürütmeye dayanan bu tekniklerin her birisi görünüşe göre kendisine göre bir açığı barındırıyor.
Kırmızı ekibin mimarlarının farkettiği duruma göre sandbox’a dayalı yazılımlar yüksek risk taşıyor. Spekülatif yürütme tekniğinin yanlış tahmin ettiği bağımlılıklar nedeniyle Spectre V4’e benzer bir açığın ortaya çıkabildiği rapor edilmiş.
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Diğer taraftan firma bu tür uygulamaları kullanan kullanıcılarının basitçe PSF’yi kapatabileceğini açıklamış. AMD tam olarak tavsiye etmediği işlemin performans götürüsünü açıklamazken Phoronix’in ilk gerçekleştirdiği testlere göre kayıp %1 seviyesinde kalmış.
Kaynakça https://www.techpowerup.com/280658/amd-ryzen-5000-series-cpus-with-zen-3-cores-could-be-vulnerable-to-spectre-like-exploit https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=amd-zen3-psf&num=1&__cf_chl_jschl_tk__=9a6bc3f0d05b66b43816eda519a04211f949372e-1617801742-0-ASbWu0YMbi1J-CuiaVVI6DSbwqIZsn7Wr_VNU6WQQlDnMYoP89gTLDtV6PTpRzBCj0BIZiyn8c9hEuhP8At2LXXtly588SAgitumFPoVSXwwg25MegeHRyFBJQNxXuJdH-mL3xwFLwmE-9X60-yp2hubKD0feRzN_GC9BAcdwVNTU832nYBdUJPUEjPP45v1LhCOUhZI01Dirc8ygmw-q5F_DgUe729_8pwhS2in2S4s0gcO8qIkyuBDneEUcYrEC_SLUJDCUXa_foScwG_hno5sl3CZYN4ckCHBHFx5_fe7mr2lfRZLlakB-A6c6R2bU1UGK1-hlbuLnsJQ3zUB9uChNbo1FnyIJijLjL-JqvsLCmNdSW-bLYgX1jr2XRnr_OnsFbyvYxHnN66Jvtw7pqq6UCxxLB6LIpVHPhDt_TzCmfr5-4VUFaOPvU-kqml2Jjj95VmsZRBDLSCcPCLqIYK8WOQUimR1JLHZDRRL-fAL_UuUbwu8LG5qsY7iF0TyHg https://community.amd.com/t5/amd-business-blog/predictive-store-forwarding/ba-p/456422 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Intel'in açıkları da bu forumun genel kullanıcı kitlesini ilgilendirmiyordu, amdninkiler de ilgilendirmiyor. Tek ilgilendirebilecek konu "yamaların" performansa olan etkileri ve bu yamaları kullanmak zorunda da değilsiniz. Ben meslea 7700K kullanırken yamaları iptal ediyordum.
5800X'in yamalı haliyle 11900K'dan daha iyi olduğuna itiraz edebilecek kimse yoktur herhalde.
Intel'in 11400F dışında alınabilir tek bir işlemcisi yok bu seride. Ben mesela geçen bir arkadaşa tavsiye ettim 11400F. Ama aynı arkadaşa 8 çekirdek istiyorsan 5800X alacaksın da dedim. Çünkü mevzu markası değil fiyat/performans ve şu an oyun oynayacak adam için f/p kralı 11400F.
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