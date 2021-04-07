AMD Ryzen 5000 işlemcilerde Spectre benzeri açık ortaya çıktı

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Zen 3 mimarisi üzerinde yükselen Ryzen 5000 işlemcileri nesiller arası kaydadeğer performans artışı sergiledi. Bununla birlikte gelen performans artışında kullanılan tekniklerden birisi işlemciyi saldırılara açık hale getirmiş.

Gelen habere göre AMD’nin Zen 3 çekirdeklerine entegre ettiği Predictive Store Forwarding özelliği beraberinde bir açıkla gelmiş. AMD’nin tanımına göre İşlemcinin yük ve deposu arasındaki dengeye göre kodların yürütülmesine yönelik performans artışı sağlayan PSF aslında Intel’deki Branch Prediction’un karşılığı.

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Spekülatif yürütme varsa açık da var

Temelde spekülatif yürütmeye dayanan bu tekniklerin her birisi görünüşe göre kendisine göre bir açığı barındırıyor.

Kırmızı ekibin mimarlarının farkettiği duruma göre sandbox’a dayalı yazılımlar yüksek risk taşıyor. Spekülatif yürütme tekniğinin yanlış tahmin ettiği bağımlılıklar nedeniyle Spectre V4’e benzer bir açığın ortaya çıkabildiği rapor edilmiş.

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Diğer taraftan firma bu tür uygulamaları kullanan kullanıcılarının basitçe PSF’yi kapatabileceğini açıklamış. AMD tam olarak tavsiye etmediği işlemin performans götürüsünü açıklamazken Phoronix’in ilk gerçekleştirdiği testlere göre kayıp %1 seviyesinde kalmış.

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