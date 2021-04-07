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    AMD Ryzen 5000 işlemcilerde Spectre benzeri açık ortaya çıktı

    Kırmızı ekibin güncel Ryzen ailesi son habere göre entegre edilen özellik nedeniyle Spectre V4 benzeri açığa maruz kalıyor. Özellik devre dışı bırakıldığında ufak bir performans kaybı rapor edilmiş.
    07 Nisan 2021, 20:00 (6 gün)
    2,5b
    1
    28
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    10

    AMD Ryzen 5000 işlemcilerde Spectre benzeri açık ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Zen 3 mimarisi üzerinde yükselen Ryzen 5000 işlemcileri nesiller arası kaydadeğer performans artışı sergiledi. Bununla birlikte gelen performans artışında kullanılan tekniklerden birisi işlemciyi saldırılara açık hale getirmiş.

    Gelen habere göre AMD’nin Zen 3 çekirdeklerine entegre ettiği Predictive Store Forwarding özelliği beraberinde bir açıkla gelmiş. AMD’nin tanımına göre İşlemcinin yük ve deposu arasındaki dengeye göre kodların yürütülmesine yönelik performans artışı sağlayan PSF aslında Intel’deki Branch Prediction’un karşılığı.

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    Spekülatif yürütme varsa açık da var

    Temelde spekülatif yürütmeye dayanan bu tekniklerin her birisi görünüşe göre kendisine göre bir açığı barındırıyor.

    Kırmızı ekibin mimarlarının farkettiği duruma göre sandbox’a dayalı yazılımlar yüksek risk taşıyor. Spekülatif yürütme tekniğinin yanlış tahmin ettiği bağımlılıklar nedeniyle Spectre V4’e benzer bir açığın ortaya çıkabildiği rapor edilmiş.

    AMD Ryzen 5000 işlemcilerde Spectre benzeri açık ortaya çıktı

    Ayrıca Bkz. "AMD RX 6800 XT Midnight Black’i bugün satışa sunacak"

    Diğer taraftan firma bu tür uygulamaları kullanan kullanıcılarının basitçe PSF’yi kapatabileceğini açıklamış. AMD tam olarak tavsiye etmediği işlemin performans götürüsünü açıklamazken Phoronix’in ilk gerçekleştirdiği testlere göre kayıp %1 seviyesinde kalmış.



    Kaynakça https://www.techpowerup.com/280658/amd-ryzen-5000-series-cpus-with-zen-3-cores-could-be-vulnerable-to-spectre-like-exploit https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=amd-zen3-psf&num=1&__cf_chl_jschl_tk__=9a6bc3f0d05b66b43816eda519a04211f949372e-1617801742-0-ASbWu0YMbi1J-CuiaVVI6DSbwqIZsn7Wr_VNU6WQQlDnMYoP89gTLDtV6PTpRzBCj0BIZiyn8c9hEuhP8At2LXXtly588SAgitumFPoVSXwwg25MegeHRyFBJQNxXuJdH-mL3xwFLwmE-9X60-yp2hubKD0feRzN_GC9BAcdwVNTU832nYBdUJPUEjPP45v1LhCOUhZI01Dirc8ygmw-q5F_DgUe729_8pwhS2in2S4s0gcO8qIkyuBDneEUcYrEC_SLUJDCUXa_foScwG_hno5sl3CZYN4ckCHBHFx5_fe7mr2lfRZLlakB-A6c6R2bU1UGK1-hlbuLnsJQ3zUB9uChNbo1FnyIJijLjL-JqvsLCmNdSW-bLYgX1jr2XRnr_OnsFbyvYxHnN66Jvtw7pqq6UCxxLB6LIpVHPhDt_TzCmfr5-4VUFaOPvU-kqml2Jjj95VmsZRBDLSCcPCLqIYK8WOQUimR1JLHZDRRL-fAL_UuUbwu8LG5qsY7iF0TyHg https://community.amd.com/t5/amd-business-blog/predictive-store-forwarding/ba-p/456422
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    Spider_hip (Doğan Eray) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ufff %1 kayıp nedir ya. Biz intelden alıştık bir işlemcide %3-5, sonra aynı işlemciye bir açık daha yine %3-5. Böyle böyle 1 nesil düşmesine alıştık. %1 kesmez.
    Ufff %1 kayıp nedir ya. Biz intelden alıştık bir işlemcide %3-5, sonra aynı işlemciye bir açık daha yine %3-5. Böyle böyle 1 nesil düşmesine alıştık. %1 kesmez....
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    Alex5 6 gün ( Mesaj Silindi )
    intelde açık çıkınca konular yangın yerine dönüyor firmaya edilen haklı lafların bini bir para. birebir aynı açık son amd mimarisinde çıkınca mesele aniden önemsizleşmiş, yüzde 1 önemsiz olmuş, konu yine intele gelmiş ne alakaysa. forumun hali içler acısı. birisi de spcetre x86 açığı demiş sanki bu son açık olmayan zen1, zen+, zen2 arm mimarisiymiş gibi
    intelde açık çıkınca konular yangın yerine dönüyor firmaya edilen haklı lafların bini bir para. birebir aynı açık son amd mimarisinde çıkınca mesele aniden önem...
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    Festigkeitt (Serdar ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    şeymi dostum yine amd konusu yine intel gömmeceler
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    C Cimbomua28 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    N nyerebasmaz 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Spectre x86 mimarisi bir işlemci için hatta bir sistem için önemli bir sorun teşkil eder. Böyle bir açığın ya da hatanın varlığını bilerek çalışmak, biz son kullanıcılar için huzursuz bir ortam demektir. AMD'nin kullanıcılara; pek de tavsiye etmemesine karşın, PSF'yi kapatma önerisi ise, tamamen hayal kırıklığı. Aynı açıklamayı İntel'de yapsa, aynı tepkiyi alır ama arada bir kurumsallık farkı olduğu aşikar.
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    W WalkerCyborgCK 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ortada %1'de olsa bir sorun var ama konuyla birlikte yorumları da okudum da konu Intel'e dönmüş ve bir anda önemsiz bir hale getirilmiş. Gerçekten çok ilginç olmuş. :)
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    C caglar.35 3 gün ( Mesaj Silindi )
    %1'de olsa ortada olumsuz bir durum söz konusu. Aynı şey Intel'in başına gelseydi çok daha fazla konuşulurdu.
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    F fleimkepa 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Açıklamada %1 de olsa bir performans düşüşünden bahsediliyor ama ortada olumsuz bir durum var , ama yorumların birçoğunda amd isminden çok intel adı geçiyor , arkadaşlar bu kadar fanboy olmayın ya amd zaten inanılmaz güzel bir işlemci değil yani tabiri caize bundan bir kaç sene öncesinde adını anmayan arkadaşlar yılların amdcisi kesilmiş, intel performans olarak her daim daha iyiydi, bu zamanla daha iyi anlaşılacak
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    Spazioso (Engin Durak) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar konuyu çok güzel özetlemiş. AMD topic, intel gömmece olmuş. Kanser kitle yine iş başında :)
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    salvatore_volkan (volkan ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    çok yakın zmanda siber savaşlar olucak ki zaten var ama o zman aşırı olucak. ben bile xaomi tel kullanıyıorum pc işletim sistemimde win. ama hiç güvenemiyorum her türlü olaYI YAPIYORUZ. YARIN ÖBÜRGÜN BANKA HESABIMIZ BOŞAINCA demedi demeyin. en güzeli eski nesil.
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    imperial93 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İnteli fonladığı karalama kampanyaları
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    imperial93 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İntelin fonladığı karalama kampanyaları
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    evet gelmiş sevimsiz gereksiz işsiz.

    Intel'in açıkları da bu forumun genel kullanıcı kitlesini ilgilendirmiyordu, amdninkiler de ilgilendirmiyor. Tek ilgilendirebilecek konu "yamaların" performansa olan etkileri ve bu yamaları kullanmak zorunda da değilsiniz. Ben meslea 7700K kullanırken yamaları iptal ediyordum.

    5800X'in yamalı haliyle 11900K'dan daha iyi olduğuna itiraz edebilecek kimse yoktur herhalde.

    Intel'in 11400F dışında alınabilir tek bir işlemcisi yok bu seride. Ben mesela geçen bir arkadaşa tavsiye ettim 11400F. Ama aynı arkadaşa 8 çekirdek istiyorsan 5800X alacaksın da dedim. Çünkü mevzu markası değil fiyat/performans ve şu an oyun oynayacak adam için f/p kralı 11400F.
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    amd zen 3, Predictive Store Forwarding ve
    8 etiket daha amd Predictive Store Forwarding amd spekülatif yürütme intel branch prediction spectre spectre v4 amd işlemci amd ryzen 5000 Donanım
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