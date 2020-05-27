AMD Ryzen 5000 ve Ryzen 6000 APU serilerine ait ilk bilgiler

Tam Boyutta Gör

7nm sürecine sahip Zen 2 çekirdekleri ve Vega biriminden oluşan kombinasyonla dizüstü bilgisayar pazarını sallayan AMD Ryzen 4000 APU serisi yakın zamanda masa üstü için benzer özelliklere sahip versiyonlarını da piyasaya sürecek. AMD oluşan bu olumlu havayı önümüzdeki yıllara da yaymayı planlıyor.

Ryzen 5000 APU serisi neler sunacak?

Ryzen 4000 APU serisi bu yıl sonuna kadar dizüstü ve masa üstünde Intel’in korkulu rüyası olmayı planlıyor. CES 2021 fuarında ise büyük ihtimalle Ryzen 5000 APU serisinin lansmanını göreceğiz. Sonrasında yine ilk olarak dizüstü versiyonları piyasaya çıkacak.

Ayrıca Bkz. "Clash of Clans tarzındaki Rumble Hockey indirmeye sunuldu"

İlginizi Çekebilir

Linux’un babası 15 yıl sonra AMD işlemciye geçti

Cezanne kod adlı Ryzen 5000 APU serisinin 7nm+ Zen 3 çekirdeklerini temel alacağı ifade ediliyor. IPC ve enerji verimliliği konusunda optimizasyonlar ile Ryzen 5000 serisi önceki nesle göre oldukça iyi bir performans sergileyecek. Grafik tarafında Vega mimarisinin biraz daha elden geçirileceği ifade ediliyor.

Ryzen 5000 APU serisi dizüstü tarafında yine üst seviyede H ve verimlilik tarafında U versiyonları ile gelecek. FP6/AM4 paketi sayesinde üreticiler anakart değiştirmeden işlemci yükseltmesi yapabilecekler.

Tam Boyutta Gör

Ryzen 6000 APU serisi neler sunacak?

Ryzen 6000 APU serisi Rembrandt kod adını taşıyor. Serinin CES 2022 fuarında tanıtılıp Computex 2022 fuarına doğru da piyasada olması bekleniyor. İşlemci tarafında büyük bir sıçrama yok zira 6nm sürecinde Zen 3+ çekirdekleri kullanılacak. 7nm+ sürecinin biraz daha optimize edilmiş olan 6nm süreci sayesinde Zen 3+ mimarisi çok daha verimli çalışacak.

Asıl sıçrama ise grafik tarafında bekleniyor. 7nm sürecindeki RDNA 2 yani Navi 2x mimarisi oyun tarafında önemli bir gelişme sağlayacak ve ilk kez AMD APU ailesinde ışın izleme teknolojisini sunacak.

Tam Boyutta Gör

Ryzen 6000 serisinin DDR5, LPDDR5, USB 4.0, PCIe Gen 4 gibi yeniliklere destek sunması bekleniyor ancak bu destek AM5 platform değişikliğini gerektirecek.

Van Gogh nedir?

AMD ayrıca Van Gogh kod adıyla düşük güç tüketen platformlara yönelik de bir yonga seti hazırlığı içerisinde. 7Nm sürecindeki Zen 2 çekirdekleri ve giriş seviyesi Navi 2x birimi ile bu yongalar 9W civarında bir enerji tüketimi sunacak. Van Gogh platformunun Intel Core Y serisine rakip olacağı ifade ediliyor. Biraz daha özelleştirilmiş yapıda tasarlanan Van Gogh 2021 ortalarında tanıtılacak.

https://wccftech.com/amd-cezanne-ryzen-5000-rembrandt-ryzen-6000-van-gogh-apus-detailed/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.