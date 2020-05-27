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    AMD Ryzen 5000 ve Ryzen 6000 APU serilerine ait ilk bilgiler

    Gelecek yıl AMD Ryzen 5000 APU serisinde 7nm sürecinde Zen 3 çekirdeklerini ve Vega grafik birimini göreceğiz. Ryzen 6000 APU serisi ise 6nm Zen 3+ çekirdekleri ve Navi 2x mimarisini sunacak.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD Ryzen 5000 ve Ryzen 6000 APU serilerine ait ilk bilgiler
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    7nm sürecine sahip Zen 2 çekirdekleri ve Vega biriminden oluşan kombinasyonla dizüstü bilgisayar pazarını sallayan AMD Ryzen 4000 APU serisi yakın zamanda masa üstü için benzer özelliklere sahip versiyonlarını da piyasaya sürecek. AMD oluşan bu olumlu havayı önümüzdeki yıllara da yaymayı planlıyor.

    Ryzen 5000 APU serisi neler sunacak?

    Ryzen 4000 APU serisi bu yıl sonuna kadar dizüstü ve masa üstünde Intel’in korkulu rüyası olmayı planlıyor. CES 2021 fuarında ise büyük ihtimalle Ryzen 5000 APU serisinin lansmanını göreceğiz. Sonrasında yine ilk olarak dizüstü versiyonları piyasaya çıkacak.

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    Cezanne kod adlı Ryzen 5000 APU serisinin 7nm+ Zen 3 çekirdeklerini temel alacağı ifade ediliyor. IPC ve enerji verimliliği konusunda optimizasyonlar ile Ryzen 5000 serisi önceki nesle göre oldukça iyi bir performans sergileyecek. Grafik tarafında Vega mimarisinin biraz daha elden geçirileceği ifade ediliyor.

    Ryzen 5000 APU serisi dizüstü tarafında yine üst seviyede H ve verimlilik tarafında U versiyonları ile gelecek. FP6/AM4 paketi sayesinde üreticiler anakart değiştirmeden işlemci yükseltmesi yapabilecekler.

    AMD Ryzen 5000 ve Ryzen 6000 APU serilerine ait ilk bilgiler
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    Ryzen 6000 APU serisi neler sunacak?

    Ryzen 6000 APU serisi Rembrandt kod adını taşıyor. Serinin CES 2022 fuarında tanıtılıp Computex 2022 fuarına doğru da piyasada olması bekleniyor. İşlemci tarafında büyük bir sıçrama yok zira 6nm sürecinde Zen 3+ çekirdekleri kullanılacak. 7nm+ sürecinin biraz daha optimize edilmiş olan 6nm süreci sayesinde Zen 3+ mimarisi çok daha verimli çalışacak.

    Asıl sıçrama ise grafik tarafında bekleniyor. 7nm sürecindeki RDNA 2 yani Navi 2x mimarisi oyun tarafında önemli bir gelişme sağlayacak ve ilk kez AMD APU ailesinde ışın izleme teknolojisini sunacak.

    AMD Ryzen 5000 ve Ryzen 6000 APU serilerine ait ilk bilgiler
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    Ryzen 6000 serisinin DDR5, LPDDR5, USB 4.0, PCIe Gen 4 gibi yeniliklere destek sunması bekleniyor ancak bu destek AM5 platform değişikliğini gerektirecek.

    Van Gogh nedir?

    AMD ayrıca Van Gogh kod adıyla düşük güç tüketen platformlara yönelik de bir yonga seti hazırlığı içerisinde. 7Nm sürecindeki Zen 2 çekirdekleri ve giriş seviyesi Navi 2x birimi ile bu yongalar 9W civarında bir enerji tüketimi sunacak. Van Gogh platformunun Intel Core Y serisine rakip olacağı ifade ediliyor. Biraz daha özelleştirilmiş yapıda tasarlanan Van Gogh 2021 ortalarında tanıtılacak.



    https://wccftech.com/amd-cezanne-ryzen-5000-rembrandt-ryzen-6000-van-gogh-apus-detailed/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloodin 11 dk.
    Intel'in şu andaki güncel dahili Vega grafik birimlerini neredeyse ikiye katlayacağı XE grafik birimli Tiger Lake işlemcileri gelirken 2021 yılında AMD Ryzen 5000 APU'ları halen Vega grafik birimi ile sunarsa bu çok büyük bir yanlış olacaktır. Ryzen 5000 APU'larda artık GPU tarafında bir devrim şarttır çünkü Ryzen 2000'den Ryzen 4000'e 2 yıl içinde APU'lardaki dahili GPU'lar sadece %25 oranında güçlendi. Buna karşın CPU birimi ise %50'den fazla güçlendi. 5000 serisinde artık GPU'ya eğilmeliler.
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    Jon_Kar 1 sa.
    AMD 2 tane piyasa devine tek basina kafa tutuyor helal olsun



    Bazi salak fanboylar da AMD batsin da intel Nvidia bizi kaziklasin derdinde
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    fhrstw 1 sa.
    Türkiye’ye gelmiyor zaten ryzem 4700u bekledik o kadar nerde yok hiç bir yerde iş cpu apu çıkarmakla bitmiyor ne kadar plansız çakışıyor amd. Ha belki Türkiye’de olan garibanlar nasıl alsın diyip getirmiyorlarsa o ayrı tabi.
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    Bloodin 5 dk. fhrstw
    4000U serisi işlemciler daha yurtdışında piyasaya sürüleli 1 ay anca oldu, sabredin mutlaka gelecek, IdeaPad 5 konuma beklerim, bir nevi Ryzen 4000 tartışma platformuna döndü zaten konu :)
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    Patren 1 sa.
    AMD inteli yok etmeye geliyor.
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    TIGERSHARK 1 sa.
    Umarım gün gelir güçlü gpu+ram aynı cpu ya sığdırırlar da bizde zırt pırt bozulan ekran kartı, ram lerden kurtuluruz
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    TheJudgé 1 sa. TIGERSHARK
    Bunu yapabiliyorlar ama yapmazlar , ramler bozulunca onarımı mümkün olmaz direk gpu çöpe gider
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