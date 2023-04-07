Tam Boyutta Gör AMD’nin merakla beklenen 3D V-Cache işlemcisi Ryzen 7 7800X3D üzerindeki ambargo nihayet sona ermiş durumda. Bu bağlamda performansı ve bu performansı sunduğu fiyatıyla pozitif yorumlar almayı başaran işlemci, şimdi 5.4 GHz'e kadar hız aşırtıldı. Peki 5.0GHz sınırı aşıldığında 7800X3D neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.

AMD Ryzen 7 7800X3D, 5.4 GHz'e hız aşırtıldı

Bilmeyenler için Ryzen 7000 3D V-Cache ailesi, ana akım X serisine kıyasla daha düşük TDP, saat hızları ve hız aşırtma kilidiyle geliyor. Bu noktada AMD, Precision Boost Overdrive (PBO) ve Curve Optimizer gibi birkaç istisna sunuyor olsa da, çip üzerinde manuel hız aşırtmayı devre dışı bıraktı. Ancak görünüşe göre hız aşırtma uzmanları, her zaman olduğu gibi bu sınırları aşmaya devam edecek.

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SkatterBencher tarafından gerçekleştirilen denemelerde, ASUS ROG Crosshair X670E Hero anakart ve özel bir sıvı soğutma sistemi ile test edilen Ryzen 7 7800X3D, anakart üzerinde yer alanExternal Clock Generator yardımıyla 5,4 GHz hızlara ulaşmayı başardı. Ancak söz konusu sürecin, son kullanıcılar için biraz karmaşık olduğunu belirtelim.

Nitekim SkatterBench, Ryzen 7800X3D'nin voltaja karşı çok hassas olduğunu, bu nedenle manuel hız aşırtmanın varsayılan olarak devre dışı bırakıldığını belirtiyor. Küçük artışlar bile CPU'yu bozabilecek termal sorunlara yol açabilir.

Tam Boyutta Gör Yayınlanan test sonuçlarına baktığımızda, Ryzen 7 7800X3D'nin performansında genel olarak yüzde 7,7'lik ve tek çekirdekli saat hızında yüzde 10'luk bir artış kaydedilğini görüyoruz. Hız aşırtma oyun performansında minimal bir fark sunsa da, işlem performansını temel alan Cinebench R23 ve Geekbench'te büyük bir yükseliş söz konusu.

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AMD Ryzen 7 7800X3D, 5.4 GHz'e hız aşırtıldı!