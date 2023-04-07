AMD Ryzen 7 7800X3D, 5.4 GHz'e hız aşırtıldı
Bilmeyenler için Ryzen 7000 3D V-Cache ailesi, ana akım X serisine kıyasla daha düşük TDP, saat hızları ve hız aşırtma kilidiyle geliyor. Bu noktada AMD, Precision Boost Overdrive (PBO) ve Curve Optimizer gibi birkaç istisna sunuyor olsa da, çip üzerinde manuel hız aşırtmayı devre dışı bıraktı. Ancak görünüşe göre hız aşırtma uzmanları, her zaman olduğu gibi bu sınırları aşmaya devam edecek.
SkatterBencher tarafından gerçekleştirilen denemelerde, ASUS ROG Crosshair X670E Hero anakart ve özel bir sıvı soğutma sistemi ile test edilen Ryzen 7 7800X3D, anakart üzerinde yer alanExternal Clock Generator yardımıyla 5,4 GHz hızlara ulaşmayı başardı. Ancak söz konusu sürecin, son kullanıcılar için biraz karmaşık olduğunu belirtelim.
Nitekim SkatterBench, Ryzen 7800X3D'nin voltaja karşı çok hassas olduğunu, bu nedenle manuel hız aşırtmanın varsayılan olarak devre dışı bırakıldığını belirtiyor. Küçük artışlar bile CPU'yu bozabilecek termal sorunlara yol açabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı