Ekran kartı fiyatları Eylül ayında da düşecek

Tam Boyutta Gör

Ekran kartı piyasası devlerinin yeni nesil grafik teknolojileri için pek bir zaman kalmamasına rağmen stoklar temizlenmiş değil. Nvidia’nın yaşadığı stok sıkıntısı AMD için de geçerli. Bu yüzden fiyatlar düşmeye devam ediyor.

Ekran kartı fiyatlarında sevindirici haber

Global enflasyon nedeniyle tüketicilerin harcama limitlerini kısması ekran kartı pazarını da olumsuz etkiliyor. Diğer taraftan kripto para madenciliğinin de düşüşte olması satışları bir hayli azalttı.

Nvidia mali tablolar iç açıcı değil 1 gün önce eklendi

Kaynaklar AMD ve Nvidia’nın üretici ortakları ile perakende kanallarına notlar göndererek bir an evvel stok fazlasını eritmelerini istediğini dile getiriyor. Özellikle üretici ortaklar tarafında Eylül ayında da ekran kartı fiyatlarında düşüşler yaşanacak.

Bununla birlikte stok fazlalığının 2023 ortalarına kadar erimesinin pek mümkün olmadığı da gelen bilgiler arasında. Yeni nesil öncesi yaşanan bu kargaşa ortamı bakalım lansman tarihlerinde nasıl bir etki yapacak?

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Ekran kartı stokları alarm veriyor