Ekran kartı fiyatları Eylül ayında da düşecek

Ekran kartı piyasası devlerinin yeni nesil grafik teknolojileri için pek bir zaman kalmamasına rağmen stoklar temizlenmiş değil. Nvidia’nın yaşadığı stok sıkıntısı AMD için de geçerli. Bu yüzden fiyatlar düşmeye devam ediyor.
Ekran kartı fiyatlarında sevindirici haber
Global enflasyon nedeniyle tüketicilerin harcama limitlerini kısması ekran kartı pazarını da olumsuz etkiliyor. Diğer taraftan kripto para madenciliğinin de düşüşte olması satışları bir hayli azalttı.
Kaynaklar AMD ve Nvidia’nın üretici ortakları ile perakende kanallarına notlar göndererek bir an evvel stok fazlasını eritmelerini istediğini dile getiriyor. Özellikle üretici ortaklar tarafında Eylül ayında da ekran kartı fiyatlarında düşüşler yaşanacak.
Bununla birlikte stok fazlalığının 2023 ortalarına kadar erimesinin pek mümkün olmadığı da gelen bilgiler arasında. Yeni nesil öncesi yaşanan bu kargaşa ortamı bakalım lansman tarihlerinde nasıl bir etki yapacak?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: