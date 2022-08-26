AMD Ryzen 7000 vs Intel 13. nesil: Performans testinde kim daha önde

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Hem AMD’nin Zen 4 çekirdek mimarisini temel alan Ryzen 7000 işlemcileri hem de Intel’in 13. nesil Core işlemcileri yıl içerisinde piyasaya çıkacak. Gerek AMD gerekse de Intel’in yeni nesil işlemci ailelerinden pek çok sentetik performans testi de ortaya çıkmış durumda. Bu bağlamda resmi olmayan performans testlerinde yeni nesil işlemcilerin önceki nesle göre ne kadar hızlandığını teorik olarak görebiliyoruz.

CPU-z test sonuçlarını temel alan kıyaslamalara göre Intel’in yeni nesilde de tek çekirdek performansında AMD’nin önünde yer alması bekleniyor. Fakat AMD’nin çoklu çekirdek performansında yine yoğun bir rekabet göreceğiz gibi duruyor. Core i9 13900K işlemcisinin tek çekirdek performansında Ryzen 9 7950X’e göre yüzde 15 daha hızlı olduğunu görmekteyiz. Çoklu çekirdek testinde ise neredeyse aynı sonucu elde etmekteler.

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Intel, Core i9 13900K ile birlikte tek çekirdek performansını önceki nesil Core 19 13700K'ya göre yüzde 10 oranında artırmış gibi duruyor. Çoklu çekirdek tarafındaysa yaşanan artış yüzde 40 civarlarında. AMD’nin tepe modeli Ryzen 9 7950X ise tek çekirdekte önceki nesle göre yüzde 20 dolaylarında. AMD’nin vadettiği yüzde 15’ten fazla artış burada sağlanmış gibi duruyor. Öte yandan çoklu çekirdek tarafındaysa Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 5950X’in yüzde 40 önünde yer alıyor.

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Intel’in bir diğer 13.nesil işlemcisi Core i7 13700K tarafındaysa önceki nesle göre tek çekirdek performansında yüzde 11, çoklu çekirdek performansında ise yüzde 20 oranında bir artış yakalanıyor. AMD’nin yeni nesil Ryzen 7700X işlemcisi ise tek çekirdekte Ryzen 7 5800X’e göre yüzde 20, çok çekirdekte ise yüzde 20 daha hızlı.

Intel'in tek çekirdekteki gücü devam ediyor

Genel olarak CPU-z’ye dayanan sentetik testlere ve benzer şekilde Cinebench R20 verilerine baktığımızda Intel’in tek çekirdek performansında liderliğini sürdürdüğünü çoklu çekirdek performansında ise rakibine çok yakın olduğunu görüyoruz. Ancak tekrardan belirtmek gerekir ki, bu sonuçlar resmi olmayan sentetik testlere dayanmakta. Burada test edilen işlemcilerin mühendislik örnekleri olduğunu, nihai ürün ile aralarında farklar olabileceğini unutmamak gerek. Fakat genel bir fikir vermesi açısından bu verileri de göz önünde bulundurmakta fayda var.

AMD’nin Ryzen 7000 işlemci ailesini 29 Ağustos tarihinde tanıtması ve takip eden aylarda yıl için piyasaya sürmesi bekleniyor. Intel’in ise 13.nesil işlemcilerini Ekim ayında AMD ile birlikte benzer dönemde piyasaya sürmesi tahmin ediliyor.

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