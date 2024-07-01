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Tam Boyutta Gör AMD, Haziran başlarında Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800X modellerini duyurmuş ve AM4 kullanıcılarında heyecan yaratmayı başarmıştı. Şimdi ise Computex 2024 etkinliğinde sahne alan işlemciler için ilk tarih bilgisi paylaşıldı. Her iki model, çok yakında geliyor. İşte detaylar...

AMD Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT için tarih verildi

VideoCardz'ın yeni raporuna göre Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT CPU'lar için 31 Temmuz'a kadar ambargo belirlenmiş durumda. Bunun da aynı lansman tarihine sahip altı işlemciyi içerdiği söyleniyor. Bunlar, Ryzen 9950X, 9900X, 9700X ve 9600X.

Ayrıca AMD, Ryzen 5000XT serisinin "Temmuz 2024'ten itibaren DIY müşterilerine ve SI ortaklarına sunulmasının beklendiğini" doğruladı. Dolayısıyla her iki modelin Ryzen 9000 serisiyle aynı satış ambargosuyla listelendiğini doğrulayabiliyoruz. Perakendeci sitelerinden alınan bilgiler ise, Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT'nin 31 Temmuz'da ön sipariş listelerine dahil olacağını gösteriyor.

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Kaçıranlar için Ryzen 9 5900XT, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı ile birlikte 4.8 GHz'e kadar çıkabilen bir maksimum boost frekansına sahip. Ryzen 7 5800XT ise 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı ile birlikte aynı şekilde 4.8 GHz'e kadar çıkabiliyor. Her iki işlemci de 105W TDP'ye sahip ve AM4 anakartlarıyla uyumlu olarak çalışacak, ancak maksimum uyumluluk için bir yazılım güncellemesi gerekebilir.

Fiyatlandırma açısından, Ryzen 9 5900XT'nin 359 dolar, Ryzen 7 5800XT'nin ise 249 dolar fiyatla tanıtıldı. Ancak hemen ardından AMD, bu fiyatların bir iletişim hatası olduğunu söyledi. Dolayısıyla resmi fiyatlar henüz açıklanmış değil.

Yaklaşan PC Platformları (Söylentiler):

28 Temmuz 2024: AMD Ryzen AI 300 "Strix Point" CPU'ları

AMD Ryzen AI 300 "Strix Point" CPU'ları 31 Temmuz 2024: AMD Ryzen 9000 "Granite Ridge" CPU'ları

AMD Ryzen 9000 "Granite Ridge" CPU'ları 31 Temmuz 2024: AMD Ryzen 5000XT CPU'ları

AMD Ryzen 5000XT CPU'ları Eylül (17-24), 2024: Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake" CPU'ları

Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake" CPU'ları 30 Eylül 2024: AMD X870 anakartlar

AMD X870 anakartlar Eylül 2024: 3D V-Cache CPU'lu AMD Ryzen 9000X3D "Granite Ridge"

3D V-Cache CPU'lu AMD Ryzen 9000X3D "Granite Ridge" Ekim 2024: Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake-S" CPU'lar ve Intel Z890 anakartlar

Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake-S" CPU'lar ve Intel Z890 anakartlar Ocak 2025: Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake-S" CPU'lar ve Intel B860/H810 anakartlar

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AMD Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT için tarih verildi