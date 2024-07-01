AMD Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT için tarih verildi
VideoCardz'ın yeni raporuna göre Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT CPU'lar için 31 Temmuz'a kadar ambargo belirlenmiş durumda. Bunun da aynı lansman tarihine sahip altı işlemciyi içerdiği söyleniyor. Bunlar, Ryzen 9950X, 9900X, 9700X ve 9600X.
Ayrıca AMD, Ryzen 5000XT serisinin "Temmuz 2024'ten itibaren DIY müşterilerine ve SI ortaklarına sunulmasının beklendiğini" doğruladı. Dolayısıyla her iki modelin Ryzen 9000 serisiyle aynı satış ambargosuyla listelendiğini doğrulayabiliyoruz. Perakendeci sitelerinden alınan bilgiler ise, Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT'nin 31 Temmuz'da ön sipariş listelerine dahil olacağını gösteriyor.
Kaçıranlar için Ryzen 9 5900XT, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı ile birlikte 4.8 GHz'e kadar çıkabilen bir maksimum boost frekansına sahip. Ryzen 7 5800XT ise 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı ile birlikte aynı şekilde 4.8 GHz'e kadar çıkabiliyor. Her iki işlemci de 105W TDP'ye sahip ve AM4 anakartlarıyla uyumlu olarak çalışacak, ancak maksimum uyumluluk için bir yazılım güncellemesi gerekebilir.
Fiyatlandırma açısından, Ryzen 9 5900XT'nin 359 dolar, Ryzen 7 5800XT'nin ise 249 dolar fiyatla tanıtıldı. Ancak hemen ardından AMD, bu fiyatların bir iletişim hatası olduğunu söyledi. Dolayısıyla resmi fiyatlar henüz açıklanmış değil.
Yaklaşan PC Platformları (Söylentiler):
- 28 Temmuz 2024: AMD Ryzen AI 300 "Strix Point" CPU'ları
- 31 Temmuz 2024: AMD Ryzen 9000 "Granite Ridge" CPU'ları
- 31 Temmuz 2024: AMD Ryzen 5000XT CPU'ları
- Eylül (17-24), 2024: Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake" CPU'ları
- 30 Eylül 2024: AMD X870 anakartlar
- Eylül 2024: 3D V-Cache CPU'lu AMD Ryzen 9000X3D "Granite Ridge"
- Ekim 2024: Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake-S" CPU'lar ve Intel Z890 anakartlar
- Ocak 2025: Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake-S" CPU'lar ve Intel B860/H810 anakartlar
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.