AMD Ryzen 9000 işlemciler Avrupa'da listelendi: İşte fiyatlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Haziran ayının başında tanıtılan AMD Ryzen 9000 masaüstü işlemciler için bekleyiş artık sonlanmak üzere. Bildiğiniz gibi AMD, yeni CPU'ların Temmuz ayında satışa çıkacağını belirtmiş ancak fiyatlara değinmemişti. Geçtiğimiz saatlerde ise Ryzen 9000 ön siparişleri Avrupa'da başladı. İşte fiyatlar...

Ryzen 9000 işlemciler Avrupa'da ön siparişe açıldı

Kaçıranlar için Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemciler, Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X dört modelden oluşuyor. Bunlar ise öncekilerle aynı 16, 12, 8 ve 6 çekirdeğe sahip. AyrıcaZen 4'e kıyasla ortalama %16'lık bir IPC artışı, 8000 MT/s bellek hızları, AI yüklere yönelik grafik bant genişliğinde %100 artış ve LLM'lerde (Large Language Models) %20 AI hızlandırma gibi yeniliklerle karşımıza çıktı.

Tam Boyutta Gör Hatırlayanlar olacaktır, daha önceki söylentiler Ryzen 9000 serisinin selefi ile benzer fiyatlara satılacağı yönündeydi. Perakende kanallarından gelen bilgiler ise bunu doğruluyor. Avrupa'da an itibarıyla ön siparişe açılan işlemciler, görünüşe göre Zen4'ten daha uygun bir fiyatla piyasaya çıkacak.

Buna göre 16 çekirdekli Ryzen 9 9950X (amiral gemisi) modeli 659,90 € olarak listelenirken, 12 çekirdekli 9900X 499,90 €, 8 çekirdekli 9700X 399,90 € ve 6 çekirdekli 9600X 309,90 € olarak satışa sunulacak. Karşılaştırmak gerekirse, halihazırda mevcut olan Ryzen 9 7950X'in 849 euro, 7900X'in 669 euro, 7700X'in 479 euro ve 7600X'in 359 euro fiyatla tanıtıldığını hatırlatalım.

Ryzen 9 9950X: 659,90 euro

Ryzen 9 9900X: 499,90 euro

Ryzen 7 9700X: 399,90 euro

Ryzen 5 9600X: 309,90 euro

AMD şu ana kadar Ryzen 9000 işlemcilerin Temmuz ayında perakende satış raflarına çıkacağını resmi olarak doğruladı. Ancak bazı perakende kanalları, bu tarihin yalnızca ön siparişler için geçerli olacağını söylüyor.

AMD Ryzen 9000 işlemciler tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 3 hf. önce eklendi

Ayrıca bu fiyatların yakın zamanda tekrar düzenlendiğini görebiliriz. Zira Ryzen 9000X3D serisinin Eylül civarında sahne alacağı belirtiliyor ve mevcut modeller ile yakın fiyatlara satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD Ryzen 9000 işlemciler Avrupa'da listelendi: İşte fiyatlar