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    AMD Ryzen 9000 işlemciler Avrupa'da listelendi: İşte fiyatlar

    AMD Zen 5 çekirdek mimarisini temel alan yeni nesil Ryzen 9000 masaüstü işlemciler Avrupa'da ön siparişe açıldı. Peki Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X'in fiyatı ne olacak?
    AMD Ryzen 9000 işlemciler Avrupa'da listelendi: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Haziran ayının başında tanıtılan AMD Ryzen 9000 masaüstü işlemciler için bekleyiş artık sonlanmak üzere. Bildiğiniz gibi AMD, yeni CPU'ların Temmuz ayında satışa çıkacağını belirtmiş ancak fiyatlara değinmemişti. Geçtiğimiz saatlerde ise Ryzen 9000 ön siparişleri Avrupa'da başladı. İşte fiyatlar...

    Ryzen 9000 işlemciler Avrupa'da ön siparişe açıldı

    Kaçıranlar için Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemciler, Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X dört modelden oluşuyor. Bunlar ise öncekilerle aynı 16, 12, 8 ve 6 çekirdeğe sahip. AyrıcaZen 4'e kıyasla ortalama %16'lık bir IPC artışı, 8000 MT/s bellek hızları, AI yüklere yönelik grafik bant genişliğinde %100 artış ve LLM'lerde (Large Language Models) %20 AI hızlandırma gibi yeniliklerle karşımıza çıktı.

    AMD Ryzen 9000 işlemciler Avrupa'da listelendi: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Hatırlayanlar olacaktır, daha önceki söylentiler Ryzen 9000 serisinin selefi ile benzer fiyatlara satılacağı yönündeydi. Perakende kanallarından gelen bilgiler ise bunu doğruluyor. Avrupa'da an itibarıyla ön siparişe açılan işlemciler, görünüşe göre Zen4'ten daha uygun bir fiyatla piyasaya çıkacak.

    Buna göre 16 çekirdekli Ryzen 9 9950X (amiral gemisi) modeli 659,90 € olarak listelenirken, 12 çekirdekli 9900X 499,90 €, 8 çekirdekli 9700X 399,90 € ve 6 çekirdekli 9600X 309,90 € olarak satışa sunulacak. Karşılaştırmak gerekirse, halihazırda mevcut olan Ryzen 9 7950X'in 849 euro, 7900X'in 669 euro, 7700X'in 479 euro ve 7600X'in 359 euro fiyatla tanıtıldığını hatırlatalım.

    • Ryzen 9 9950X: 659,90 euro
    • Ryzen 9 9900X: 499,90 euro
    • Ryzen 7 9700X: 399,90 euro
    • Ryzen 5 9600X: 309,90 euro

    AMD şu ana kadar Ryzen 9000 işlemcilerin Temmuz ayında perakende satış raflarına çıkacağını resmi olarak doğruladı. Ancak bazı perakende kanalları, bu tarihin yalnızca ön siparişler için geçerli olacağını söylüyor.

    Ayrıca bu fiyatların yakın zamanda tekrar düzenlendiğini görebiliriz. Zira Ryzen 9000X3D serisinin Eylül civarında sahne alacağı belirtiliyor ve mevcut modeller ile yakın fiyatlara satılacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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