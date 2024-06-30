AMD Ryzen 9000 işlemciler Avrupa'da listelendi: İşte fiyatlar

Ryzen 9000 işlemciler Avrupa'da ön siparişe açıldı
Kaçıranlar için Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemciler, Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X dört modelden oluşuyor. Bunlar ise öncekilerle aynı 16, 12, 8 ve 6 çekirdeğe sahip. AyrıcaZen 4'e kıyasla ortalama %16'lık bir IPC artışı, 8000 MT/s bellek hızları, AI yüklere yönelik grafik bant genişliğinde %100 artış ve LLM'lerde (Large Language Models) %20 AI hızlandırma gibi yeniliklerle karşımıza çıktı.
Buna göre 16 çekirdekli Ryzen 9 9950X (amiral gemisi) modeli 659,90 € olarak listelenirken, 12 çekirdekli 9900X 499,90 €, 8 çekirdekli 9700X 399,90 € ve 6 çekirdekli 9600X 309,90 € olarak satışa sunulacak. Karşılaştırmak gerekirse, halihazırda mevcut olan Ryzen 9 7950X'in 849 euro, 7900X'in 669 euro, 7700X'in 479 euro ve 7600X'in 359 euro fiyatla tanıtıldığını hatırlatalım.
- Ryzen 9 9950X: 659,90 euro
- Ryzen 9 9900X: 499,90 euro
- Ryzen 7 9700X: 399,90 euro
- Ryzen 5 9600X: 309,90 euro
AMD şu ana kadar Ryzen 9000 işlemcilerin Temmuz ayında perakende satış raflarına çıkacağını resmi olarak doğruladı. Ancak bazı perakende kanalları, bu tarihin yalnızca ön siparişler için geçerli olacağını söylüyor.
Ayrıca bu fiyatların yakın zamanda tekrar düzenlendiğini görebiliriz. Zira Ryzen 9000X3D serisinin Eylül civarında sahne alacağı belirtiliyor ve mevcut modeller ile yakın fiyatlara satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.