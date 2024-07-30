AMD Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT gecikecek: İşte çıkış tarihi

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda Zen 3 tabanlı Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800X modellerini duyuran AMD, AM4 kullanıcılarında heyecan yaratmayı başarmıştı. Ancak her iki model, Ryzen 9000 serisinde olduğu gibi sürpriz bir gecikme ile karşılaşmış olabilir. İşte Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800X'in çıkış tarihi...

AMD Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT gecikecek

Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Ryzen 7 9700X, Ryzen 5 9600X, Ryzen 9 9950X ve Ryzen 9 9900X işlemcilerinden oluşan Ryzen 9000 serisi işlemcilerin 31 Temmuz'da satışa çıkacağı aktarılmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta AMD, bu tarihin bazı kalite kontrol süreçleri nedeniyle birkaç hafta ertelendiğini duyurdu.

Perakende sitelerinden alınan bilgiler ise, bu gecikmeninin Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT için de geçerli olacağını gösteriyor. Buna göre AMD Ryzen 7 5800XT şu anda 8 Ağustos'ta satışa sunulmak üzere listeleniyor. Bu tarihin Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X ile benzer olduğunu hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Ryzen 9 5900XT ise Ryzen 9 9950X ve Ryzen 9 9900X ile aynı gün yani 15 Ağustos'ta satışa çıkacak. Zen 3 tabanlı işlemcilerin neden ertelendiği ise şu an için belirsiz. Belki de AMD, üç haftaya yayılan lansman yerine işlemcileri aynı tarihlerde sunmayı planlamış olabilir.

AMD Ryzen 9000 işlemcilerin erteleme nedeni yazım hatası olabilir 1 gün önce eklendi

Kaçıranlar için Ryzen 9 5900XT, 4.8 GHz saat hızı, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı ile tanıtıldı. Ryzen 7 5800XT ise 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı ile birlikte 4.8 GHz saat hızı sunuyor. Zen 3 tabanlı her iki işlemci de 105W TDP'ye sahip ve AM4 anakartlarıyla uyumlu olarak çalışacak, ancak maksimum uyumluluk için bir yazılım güncellemesi gerekebilir.

Fiyatlandırma açısından, Ryzen 9 5900XT'nin 359 dolar, Ryzen 7 5800XT'nin ise 249 dolar fiyatla tanıtıldı. Ancak hemen ardından AMD, bu fiyatların bir iletişim hatası olduğunu söyledi. Dolayısıyla resmi fiyatlar henüz açıklanmış değil.

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AMD Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT gecikecek: İşte çıkış tarihi