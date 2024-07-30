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    AMD Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT gecikecek: İşte çıkış tarihi

    AMD'nin yakın tarihte duyurduğu yeni AM4 işlemcileri Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT ertelendi. Her iki model, Ryzen 9000 serisi ile piyasaya çıkacak. İşte çıkış tarihi...
    AMD Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT gecikecek: İşte çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda Zen 3 tabanlı Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800X modellerini duyuran AMD, AM4 kullanıcılarında heyecan yaratmayı başarmıştı. Ancak her iki model, Ryzen 9000 serisinde olduğu gibi sürpriz bir gecikme ile karşılaşmış olabilir. İşte Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800X'in çıkış tarihi... 

    AMD Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT gecikecek

    Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Ryzen 7 9700X, Ryzen 5 9600X, Ryzen 9 9950X ve Ryzen 9 9900X işlemcilerinden oluşan Ryzen 9000 serisi işlemcilerin 31 Temmuz'da satışa çıkacağı aktarılmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta AMD, bu tarihin bazı kalite kontrol süreçleri nedeniyle birkaç hafta ertelendiğini duyurdu.

    Perakende sitelerinden alınan bilgiler ise, bu gecikmeninin Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT için de geçerli olacağını gösteriyor. Buna göre AMD Ryzen 7 5800XT şu anda 8 Ağustos'ta satışa sunulmak üzere listeleniyor. Bu tarihin Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X ile benzer olduğunu hatırlatalım. 

    AMD Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT gecikecek: İşte çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Ryzen 9 5900XT ise Ryzen 9 9950X ve Ryzen 9 9900X ile aynı gün yani 15 Ağustos'ta satışa çıkacak. Zen 3 tabanlı işlemcilerin neden ertelendiği ise şu an için belirsiz. Belki de AMD, üç haftaya yayılan lansman yerine işlemcileri aynı tarihlerde sunmayı planlamış olabilir. 

    Kaçıranlar için Ryzen 9 5900XT, 4.8 GHz saat hızı, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı ile tanıtıldı. Ryzen 7 5800XT ise 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı ile birlikte 4.8 GHz saat hızı sunuyor. Zen 3 tabanlı her iki işlemci de 105W TDP'ye sahip ve AM4 anakartlarıyla uyumlu olarak çalışacak, ancak maksimum uyumluluk için bir yazılım güncellemesi gerekebilir.

    Fiyatlandırma açısından, Ryzen 9 5900XT'nin 359 dolar, Ryzen 7 5800XT'nin ise 249 dolar fiyatla tanıtıldı. Ancak hemen ardından AMD, bu fiyatların bir iletişim hatası olduğunu söyledi. Dolayısıyla resmi fiyatlar henüz açıklanmış değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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