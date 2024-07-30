AMD Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT gecikecek: İşte çıkış tarihi

AMD Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT gecikecek
Hatırlayanlar olacaktır, daha önce Ryzen 7 9700X, Ryzen 5 9600X, Ryzen 9 9950X ve Ryzen 9 9900X işlemcilerinden oluşan Ryzen 9000 serisi işlemcilerin 31 Temmuz'da satışa çıkacağı aktarılmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta AMD, bu tarihin bazı kalite kontrol süreçleri nedeniyle birkaç hafta ertelendiğini duyurdu.
Perakende sitelerinden alınan bilgiler ise, bu gecikmeninin Ryzen 9 5900XT ve Ryzen 7 5800XT için de geçerli olacağını gösteriyor. Buna göre AMD Ryzen 7 5800XT şu anda 8 Ağustos'ta satışa sunulmak üzere listeleniyor. Bu tarihin Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X ile benzer olduğunu hatırlatalım.
Kaçıranlar için Ryzen 9 5900XT, 4.8 GHz saat hızı, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı ile tanıtıldı. Ryzen 7 5800XT ise 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı ile birlikte 4.8 GHz saat hızı sunuyor. Zen 3 tabanlı her iki işlemci de 105W TDP'ye sahip ve AM4 anakartlarıyla uyumlu olarak çalışacak, ancak maksimum uyumluluk için bir yazılım güncellemesi gerekebilir.
Fiyatlandırma açısından, Ryzen 9 5900XT'nin 359 dolar, Ryzen 7 5800XT'nin ise 249 dolar fiyatla tanıtıldı. Ancak hemen ardından AMD, bu fiyatların bir iletişim hatası olduğunu söyledi. Dolayısıyla resmi fiyatlar henüz açıklanmış değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.