AMD Ryzen 9 7950X Geekbench'te test edildi: i9-13900K'nın gerisinde

Geçtiğimiz günlerde AMD Ryzen 7000 masaüstü işlemcilerin tanıtılmasının ardından, yavaş yavaş ilk performans skorları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Serinin 16 çekirdeğe ve 32 iş parçacığına sahip olan amiral gemisi modeli Ryzen 9 7950X, Geekbench’te göründü.
Intel i9-13900K'nın gerisinde
Kıyaslama platformunda 32 GB DDR5-6000 bellek ve ASUS ROG Crosshair X670E Extreme anakart üzerinde test edilen yeni işlemci, 5759 MHz tepe frekansıyla tek çekirdekli testte 2217 puan, çok çekirdekli testte ise 24396 puan almayı başarıyor. Söz konusu değerlerin işlemci için paylaşılan resmi 2275 tek çekirdek puanına oldukça yakında olduğunu söyleyebiliriz.
Kıyaslamalara geçtiğimizde ise tekli ve çoklu çekirdekte Ryzen 9 5950X’ten sırasıyla yüzde 31/47,8 ve 12900K’dan yüzde 14,5/41,2 daha hızlı olmayı başaran 7950X, Intel’in yeni amiral gemisi i9-13900K’dan ise yüzde 4,4/8,4 oranında geri kalıyor. Böylece her iki amiral gemisinin de tek çekirdekte benzer performanslara sahip olduğunu ancak Raptor Lake’in artan çekirdek sayısı nedeniyle öne geçtiğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: