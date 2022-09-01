AMD Ryzen 9 7950X Geekbench'te test edildi: i9-13900K'nın gerisinde

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde AMD Ryzen 7000 masaüstü işlemcilerin tanıtılmasının ardından, yavaş yavaş ilk performans skorları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Serinin 16 çekirdeğe ve 32 iş parçacığına sahip olan amiral gemisi modeli Ryzen 9 7950X, Geekbench’te göründü.

Intel i9-13900K'nın gerisinde

Kıyaslama platformunda 32 GB DDR5-6000 bellek ve ASUS ROG Crosshair X670E Extreme anakart üzerinde test edilen yeni işlemci, 5759 MHz tepe frekansıyla tek çekirdekli testte 2217 puan, çok çekirdekli testte ise 24396 puan almayı başarıyor. Söz konusu değerlerin işlemci için paylaşılan resmi 2275 tek çekirdek puanına oldukça yakında olduğunu söyleyebiliriz.

Intel şaşırttı: Arc A380, Ethereum madenciliğine açıldı 2 gün önce eklendi

Kıyaslamalara geçtiğimizde ise tekli ve çoklu çekirdekte Ryzen 9 5950X’ten sırasıyla yüzde 31/47,8 ve 12900K’dan yüzde 14,5/41,2 daha hızlı olmayı başaran 7950X, Intel’in yeni amiral gemisi i9-13900K’dan ise yüzde 4,4/8,4 oranında geri kalıyor. Böylece her iki amiral gemisinin de tek çekirdekte benzer performanslara sahip olduğunu ancak Raptor Lake’in artan çekirdek sayısı nedeniyle öne geçtiğini söyleyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD Ryzen 9 7950X Geekbench'te test edildi