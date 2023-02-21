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    AMD Ryzen 9 7950X3D'nin performansı sızdırıldı

    AMD'nin 3D V-Cache tabanlı yeni nesil işlemci ailesi yakında piyasaya sürülecek. Serinin amiral gemisi modeli Ryzen 9 7950X'ten ilk performans bilgileri gün yüzüne çıktı.
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    AMD Ryzen 9 7950X3D'nin performansı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Intel ve AMD arasında yaşanan rekabetin, Ryzen 7000 3D V-Cache tabanlı işlemciler ile hız kazanması bekleniyor. Yeni işlemcilerin çıkış tarihi yaklaşırken, ailenin amiral gemisi modeli Ryzen 9 7950X3D’nin ilk performans bilgileri sızdırıldı.

    Ryzen 9 7950X'ten geri kalıyor

    Ryzen 9 7950X3D, temel model ile aynı 5 nm işlem süreci, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı konfigürasyonu ile karşımıza çıkacak. Ancak önbellek tarafında büyük bir değişim bizleri bekliyor. 3D V-Cache teknolojisini temel alan model, 16 MB L2 ve 128 MB L3 olmak üzere toplam 144 MB önbelleğe sahip olacak. Peki yeni amiral gemisi Blender ve Geekbench 5 kıyaslamalarında neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım

    Blender testlerinde 7950X3D, temel model Ryzen 9 7950X'in 590,28 puanına kıyasla 558,59 puan alıyor. Burada orijinal modele kıyasla yüzde 5,4'lük bir gerileme söz konusu. Geekbench 5 testlerinde ise tek çekirdekte 2.157 ve çoklu çekirdekte 21.841 puan alan CPU, ne yazık ki temel modelin 2.246 ve 25.275 puanlarından geride kalıyor. Benzer testlerde Intel i9-13900K ise 2016 ve 28.379 puana ev sahipliği yapıyor.

    Paylaşılan sonuçların ışığında 3D V-Cache özellikli Ryzen 9 7950X3D'nin, tek iş parçacıklı ve çok iş parçacıklı iş yüklerinde ekstra önbellek içermeyen Ryzen 9 7950X'ten biraz daha yavaş göründüğünü söyleyebiliriz. Ancak bir veya iki üretim öncesi sistemden alınan test sonuçlarına dayanarak nihai sonuca varmak doğru olmaz. Zira Ryzen 7 5800X3D, oyunlarda önemli bir performans artışı ile karşımıza çıktı. Bu nedenle daha büyük önbellek boyutlarının neden olduğu farklılıkları gösteren daha fazla kıyaslama sonucunu beklememiz gerekiyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    ardicli2000 14 saat önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 20 saat önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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