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    AMD gelecek planlarını açıkladı: DLSS'e yanıt gelmiyor

    AMD, gelecek nesil ekran kartlarına eşlik edecek RDNA 4 mimarisi hakkında önemli ipuçları paylaştı. Yeni mimari selefi RDNA 3'e karşı neler sunacak? İşte detaylar 
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    AMD gelecek planlarını açıkladı: DLSS'e yanıt gelmiyor Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı pazarında yaşanan rekabet, yapay zekâ teknolojilerinin dahil olması ile birlikte büyük oranda değişti. Nvidia'nın bu yöndeki çalışmalarına yanıt olarak saf performansa odaklanan AMD ise, gelecek nesil RDNA 4 mimarisi için çalışmalara başladı. Bugün Radeon Kıdemli Başkan Yardımcısı David Wang ve AMD Bilgi İşlem ve Grafik İş Birimi Başkan Yardımcısı Rick Bergman, şirketin gelecek planları hakkında önemli ipuçları paylaştı.

    AMD RDNA 4 mimarisinden ilk detaylar geldi

    Japon teknoloji yayını 4Gamers'a verdiği demeçte AMD, rakibi Nvidia'nın ekran kartı pazarındaki yapay zekâ çalışmalarını kabul etti. Ancak yonga devi, görüntü işleme ve performans yükseltmeleri konusunda yapay zeka hesaplama kaynaklarının yaygın bir kullanım alanı bulamadığını düşünüyor. 

    AMD gelecek planlarını açıkladı: DLSS'e yanıt gelmiyor Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere AMD'nin kendi görüntü işleme teknolojisi FSR, DLSS'e kıyasla yapay zekâ hızlandırması kullanmıyor. Bu noktada yonga devi, yapay zekânın görüntü işlemeden ziyade dünya oluşturma, NPC'ler ve NPC yapay zekası gibi oyun deneyimini geliştirmek için kullanılabileceğini belirtti.

    Ayrıca AMD, grafik işlem yüklerinde ekran kartlarının işlemciden daha bağımsız hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Zira yonga devinin bu yönde çalışmaları zaten bulunuyor. Bilmeyenler için RDNA 3'ün en dikkat çeken yeniliklerinden biri CPU düzeyindeki ek yükü büyük ölçüde kaldırmayı hedefleyen Multi Draw Indirect (MDI) oldu. Böylece AMD, RDNA 2'ye kıyasla 2,3 kata kadar verimlilik artışı elde etmeyi başardı. Bu noktada RDNA 4'ün daha fazla yenilik sunacağını söyleyebiliriz. 

    AMD, RDNA 4'ün ne zaman tanıtılacağı ve kullanıma sunulacağına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak RDNA 3 mimarisi üzerinde çalışmaların sürdüğünü düşünürsek, muhtemelen 2024 yılına kadar beklememiz gerekecek. 

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