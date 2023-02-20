AMD gelecek planlarını açıkladı: DLSS'e yanıt gelmiyor

AMD RDNA 4 mimarisinden ilk detaylar geldi
Japon teknoloji yayını 4Gamers'a verdiği demeçte AMD, rakibi Nvidia'nın ekran kartı pazarındaki yapay zekâ çalışmalarını kabul etti. Ancak yonga devi, görüntü işleme ve performans yükseltmeleri konusunda yapay zeka hesaplama kaynaklarının yaygın bir kullanım alanı bulamadığını düşünüyor.
Ayrıca AMD, grafik işlem yüklerinde ekran kartlarının işlemciden daha bağımsız hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Zira yonga devinin bu yönde çalışmaları zaten bulunuyor. Bilmeyenler için RDNA 3'ün en dikkat çeken yeniliklerinden biri CPU düzeyindeki ek yükü büyük ölçüde kaldırmayı hedefleyen Multi Draw Indirect (MDI) oldu. Böylece AMD, RDNA 2'ye kıyasla 2,3 kata kadar verimlilik artışı elde etmeyi başardı. Bu noktada RDNA 4'ün daha fazla yenilik sunacağını söyleyebiliriz.
AMD, RDNA 4'ün ne zaman tanıtılacağı ve kullanıma sunulacağına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak RDNA 3 mimarisi üzerinde çalışmaların sürdüğünü düşünürsek, muhtemelen 2024 yılına kadar beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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