AMD, Ryzen 9000 serisi işlemcileri için performans iyileştirmeleri yayınladı

Tam Boyutta Gör AMD'nin Temmuz ayında tanıttığı Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemcileri, düşük performans nedeniyle bazı kullanıcıların eleştirilerine hedef olmuştu. Şirket, bu sorunlara yönelik yeni bir güncelleme yayınladı.

İşte Ryzen 9000 serisine gelen güncellemeler

Ryzen 9000 masaüstü işlemcileri için en büyük hız freni, Windows 11 dallanma tahmin optimizasyonlarının eksikliğiydi. Bunun için, Windows 11 24H2'yi (şu anda sürüm önizleme kanalında) beklemeniz veya isteğe bağlı olarak KB5041587 güncellemesini yüklemeniz gerekiyordu. Ancak AMD, düzeltmenin artık hem Windows 11 sürüm 23H2 22631.44112'ye hem de en son24H2 sürümlerine varsayılan olarak dahil edildiğini duyurdu. Bu güncellemeyle çeşitli oyunlarda %3-13 oranında performans artışı gerçekleşecek.

AMD, bunun üstüne Ryzen 5 9600X ve Ryzen 9700X işlemciler için AGESA PI 1.2.0.2 BIOS güncellemesini yayınladı. Böylece 65W TDP değeriyle piyasaya sürülen işlemciler, garanti kapsamında çok daha yüksek 105W TDP seviyesine çıkabilecek. AMD, bunun tek başına AM5 ve X870 serisi anakartlarda hızları %10'a kadar artıracağını belirtiyor.

Intel'in yeni mikro kod güncellemesi test edildi: İşte sonuçlar 6 sa. önce eklendi

Ayrıca Ryzen 9000 serisi çoklu CCD (chiplet) modelleri için çekirdekten çekirdeğe gecikme optimizasyonu da getirildi. Test edenler, farklı CCD'lerdeki çekirdekler arasında bilgi paylaşıldığında bazen hem okuma hem de yazma için iki işlem gerektiğini fark ettiler. AMD bunu uç bir durum olduğunu söylesede, en son BIOS güncellemesi işlem sayısını yarıya indirerek bu senaryoda gecikmeyi düşürmeye yardımcı oluyor. AMD, Metro, Starfield ve Borderlands 3'ün yanı sıra 3DMark Time Spy gibi sentetik testlerde bir miktar iyileşmenin görüldüğünü söylüyor.

Son olarak AMD, X870 ve X870E anakartlarının artık PCIe Gen 5 grafik kartları, NVMe depolama ve USB4 için standart destek sunduğunu açıkladı. AMD ayrıca, 1 ila 2 nanosaniyelik düşük gecikme sunan DDR5-8000 EXPO bellek desteğini de duyurdu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD, Ryzen 9000 serisi için performans iyileştirmeleri yayınladı