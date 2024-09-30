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    AMD, Ryzen 9000 serisi işlemcileri için performans iyileştirmeleri yayınladı

    AMD'nin Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemcileri, düşük performans nedeniyle bazı kullanıcıların eleştirilerine hedef olmuştu. Şirket, bu sorunlara yönelik yeni bir güncelleme yayınladı.
    AMD, Ryzen 9000 serisi için performans iyileştirmeleri yayınladı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin Temmuz ayında tanıttığı Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemcileri, düşük performans nedeniyle bazı kullanıcıların eleştirilerine hedef olmuştu. Şirket, bu sorunlara yönelik yeni bir güncelleme yayınladı.

    İşte Ryzen 9000 serisine gelen güncellemeler

    Ryzen 9000 masaüstü işlemcileri için en büyük hız freni, Windows 11 dallanma tahmin optimizasyonlarının eksikliğiydi. Bunun için, Windows 11 24H2'yi (şu anda sürüm önizleme kanalında) beklemeniz veya isteğe bağlı olarak KB5041587 güncellemesini yüklemeniz gerekiyordu. Ancak AMD, düzeltmenin artık hem Windows 11 sürüm 23H2 22631.44112'ye hem de en son24H2 sürümlerine varsayılan olarak dahil edildiğini duyurdu. Bu güncellemeyle çeşitli oyunlarda %3-13 oranında performans artışı gerçekleşecek.

    AMD, bunun üstüne Ryzen 5 9600X ve Ryzen 9700X işlemciler için AGESA PI 1.2.0.2 BIOS güncellemesini yayınladı. Böylece 65W TDP değeriyle piyasaya sürülen işlemciler, garanti kapsamında çok daha yüksek 105W TDP seviyesine çıkabilecek. AMD, bunun tek başına AM5 ve X870 serisi anakartlarda hızları %10'a kadar artıracağını belirtiyor.

    Ayrıca Ryzen 9000 serisi çoklu CCD (chiplet) modelleri için çekirdekten çekirdeğe gecikme optimizasyonu da getirildi. Test edenler, farklı CCD'lerdeki çekirdekler arasında bilgi paylaşıldığında bazen hem okuma hem de yazma için iki işlem gerektiğini fark ettiler. AMD bunu uç bir durum olduğunu söylesede, en son BIOS güncellemesi işlem sayısını yarıya indirerek bu senaryoda gecikmeyi düşürmeye yardımcı oluyor.  AMD, Metro, Starfield ve Borderlands 3'ün yanı sıra 3DMark Time Spy gibi sentetik testlerde bir miktar iyileşmenin görüldüğünü söylüyor.

    Son olarak AMD, X870 ve X870E anakartlarının artık PCIe Gen 5 grafik kartları, NVMe depolama ve USB4 için standart destek sunduğunu açıkladı. AMD ayrıca, 1 ila 2 nanosaniyelik düşük gecikme sunan DDR5-8000 EXPO bellek desteğini de duyurdu. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 5 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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