AMD Ryzen işlemcilerde şimdilik zam görünmüyor

İşlemciler şimdilik güvende
Bu bilgiler, özellikle bellek ve GPU pazarındaki sert dalgalanmalar nedeniyle oluşan genel endişeyi bir nebze de olsa yatıştırmış durumda. Öte yandan donanım tarafında bellek ve depolama ürünleri, yapay zeka talebiyle birlikte rekor seviyede fiyat artışları yaşamış durumda. DRAM ve NAND tedarik zincirindeki baskı, tüketiciye yönelik SSD’ler, ekran kartları ve bellek kitlerinde belirgin fiyat sıçramalarına yol açıyor.
İşlemciler, yapısı gereği NAND tedarikindeki sıkışmadan doğrudan etkilenmediği için fiyat dalgalanmalarına diğer bileşenlere göre daha dayanıklı. Bellek fiyatlarındaki sert yükseliş nedeniyle uygun fiyatlı RAM bulmak giderek zorlaşırken, en azından Ryzen işlemcilerin oyun ve üretkenlik odaklı sistem kurmak isteyen kullanıcılar için makul seviyelerde kalacak olması önemli bir rahatlama sağlıyor.
Bu arada Newegg ve Amazon gibi büyük satış noktalarında en çok satılan ilk üç işlemcinin tamamı Ryzen modellerinden oluşuyor. Listenin zirvesinde ise hem Newegg hem Amazon'da Ryzen 7 9800X3D bulunuyor. Steam'in güncel donanım verileri de AMD'nin PC pazarında yüzde 42,61 ile rekor bir paya ulaştığını gösteriyor.