Intel'in yeni mikro kod güncellemesi test edildi: Performansı düşürüyor

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel, "0x12B" yamasını anakart üreticilerine dağıtmaya başladı. Kısaca bu güncelleme, işlemcinin boşta dururken veya hafif görevler gerçekleştirirken çok fazla güç, yani voltaj istemesini engelliyor. Ancak bu olurken, işlemci performansının tek haneli sayılarda düştüğünü görebilirsiniz.
Son yapılan testlere göre "0x12B” mikro kod güncellemesine kavuşan Intel işlemcilerin 3DMark gibi sentetik kıyaslamalarda performans kaybı yaşadığı belirtiliyor. Ayrıca ilginç şekilde Intel, kullanıcıların BIOS'ta bulunan C1E'yi devre dışı bırakmasına artık izin vermiyor. Bunun sistem boştayken işlemcinin voltaj ve hızının düşürülmesini sağlayan güç tasarrufuna yönelik bir teknoloji olduğunu belirtelim.
Kesin olan şu ki kullanıcıların çiplerinin kalıcı olarak bozulmasını istemiyorlarsa bu puanlarla yetinmekten başka çareleri yok. Intel, performans düşüşleri hakkında henüz resmi bir açıklama paylaşmadı.
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu