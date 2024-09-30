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    Anlık Bildirim

    Intel'in yeni mikro kod güncellemesi test edildi: Performansı düşürüyor

    Intel'in 13. ve 14. nesil işlemcilerde yaşanan kararlılık sorunları için yayınladığı 0x12B mikro kod güncellemesi test edildi. Testlere göre kararlılık düzeltmesi performansı olumsuz etkiliyor.
    Intel'in yeni mikro kod güncellemesi test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Intel, bildiğiniz gibi kararsızlık ve çökme sorunlarıyla gündeme gelen 13. ve 14. Nesil işlemciler için "0x125" ve "0x129" mikrokod güncellemelerini yayınlamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise "0x12B” olarak adlandırılan yeni güncelleme daha yayınlandı. Peki 14. veya 13. nesil işlemciler en son güncellemeden sonra neler sunuyor? İlk sonuçlar beklenenden kötü.​​​​​

    Intel'in yeni mikro kod güncellemesi test edildi

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel, "0x12B" yamasını anakart üreticilerine dağıtmaya başladı. Kısaca bu güncelleme, işlemcinin boşta dururken veya hafif görevler gerçekleştirirken çok fazla güç, yani voltaj istemesini engelliyor. Ancak bu olurken, işlemci performansının tek haneli sayılarda düştüğünü görebilirsiniz.

    Son yapılan testlere göre "0x12B” mikro kod güncellemesine kavuşan Intel işlemcilerin 3DMark gibi sentetik kıyaslamalarda performans kaybı yaşadığı belirtiliyor. Ayrıca ilginç şekilde Intel, kullanıcıların BIOS'ta bulunan C1E'yi devre dışı bırakmasına artık izin vermiyor. Bunun sistem boştayken işlemcinin voltaj ve hızının düşürülmesini sağlayan güç tasarrufuna yönelik bir teknoloji olduğunu belirtelim. 

    Intel'in yeni mikro kod güncellemesi test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Cinebench kıyaslamasına gelirsek, Intel Core i9 13900K, testlerde %6,5 oranında performans kaydediyor. Ekran görüntüsünde görüldüğü gibi işlemci benzer bir yapılandırmayla genellikle tek çekirdek performansında 330-340 puan elde ediyor ancak en son 0x12B yamasıyla bu puan 314 puana düştü.
    Intel'in yeni mikro kod güncellemesi test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Bu da işlemciyi Ryzen 7 7700X'ten bile daha düşük bir seviyeye getiriyor. Ayrıca hepsi bu değil. Aynı performans kayıpları Core i9-14900K modelinde de görülüyor. Buna göre işlemcinin çoklu çekirdek puanı, Cinebench R23'te 38.000+ seviyesinden 37.276 puana düştü. Bu, yaklaşık %2'lik bir düşüş olsa da, 37.500 puan alan Ryzen 9 7950X'e karşı kaybetmesine neden oluyor.

    Kesin olan şu ki kullanıcıların çiplerinin kalıcı olarak bozulmasını istemiyorlarsa bu puanlarla yetinmekten başka çareleri yok. Intel, performans düşüşleri hakkında henüz resmi bir açıklama paylaşmadı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 5 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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