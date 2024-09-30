Intel'in yeni mikro kod güncellemesi test edildi: Performansı düşürüyor

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Tam Boyutta Gör Intel, bildiğiniz gibi kararsızlık ve çökme sorunlarıyla gündeme gelen 13. ve 14. Nesil işlemciler için "0x125" ve "0x129" mikrokod güncellemelerini yayınlamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise "0x12B” olarak adlandırılan yeni güncelleme daha yayınlandı. Peki 14. veya 13. nesil işlemciler en son güncellemeden sonra neler sunuyor? İlk sonuçlar beklenenden kötü.​​​​​

Intel'in yeni mikro kod güncellemesi test edildi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel, "0x12B" yamasını anakart üreticilerine dağıtmaya başladı. Kısaca bu güncelleme, işlemcinin boşta dururken veya hafif görevler gerçekleştirirken çok fazla güç, yani voltaj istemesini engelliyor. Ancak bu olurken, işlemci performansının tek haneli sayılarda düştüğünü görebilirsiniz.

Son yapılan testlere göre "0x12B” mikro kod güncellemesine kavuşan Intel işlemcilerin 3DMark gibi sentetik kıyaslamalarda performans kaybı yaşadığı belirtiliyor. Ayrıca ilginç şekilde Intel, kullanıcıların BIOS'ta bulunan C1E'yi devre dışı bırakmasına artık izin vermiyor. Bunun sistem boştayken işlemcinin voltaj ve hızının düşürülmesini sağlayan güç tasarrufuna yönelik bir teknoloji olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Cinebench kıyaslamasına gelirsek, Intel Core i9 13900K, testlerde %6,5 oranında performans kaydediyor. Ekran görüntüsünde görüldüğü gibi işlemci benzer bir yapılandırmayla genellikle tek çekirdek performansında 330-340 puan elde ediyor ancak en son 0x12B yamasıyla bu puan 314 puana düştü.

Tam Boyutta Gör Bu da işlemciyi Ryzen 7 7700X'ten bile daha düşük bir seviyeye getiriyor. Ayrıca hepsi bu değil. Aynı performans kayıpları Core i9-14900K modelinde de görülüyor. Buna göre işlemcinin çoklu çekirdek puanı, Cinebench R23'te 38.000+ seviyesinden 37.276 puana düştü. Bu, yaklaşık %2'lik bir düşüş olsa da, 37.500 puan alan Ryzen 9 7950X'e karşı kaybetmesine neden oluyor.

Intel sorunlu işlemciler için yeni bir güncelleme yayınladı 4 gün önce eklendi

Kesin olan şu ki kullanıcıların çiplerinin kalıcı olarak bozulmasını istemiyorlarsa bu puanlarla yetinmekten başka çareleri yok. Intel, performans düşüşleri hakkında henüz resmi bir açıklama paylaşmadı.

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