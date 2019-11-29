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    Intel Rocket Lake masa üstü işlemcileri 8 çekirdeğe kadar ölçeklenebilecek

    Comet Lake masa üstü işlemciler 10 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilirken Rocket Lake mimarisinin ise 8 çekirdeğe kadar ölçeklendirilmesi yeni bir tartışmayı başlayacak gibi görünüyor.
    34 dk.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel Rocket Lake masa üstü işlemcileri 8 çekirdeğe kadar ölçeklenebilecek
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    İşlemci üretim sıkıntısı giderek büyüyen Intel bir yandan piyasayı boş bırakmamak adına sonraki nesil mimarilerin çalışmalarına devam ediyor. Rocket Lake olarak adlandırılacak bir sonraki masaüstü mimarisi detaylandı.

    Intel Rocket Lake neler sunacak?

    Intel hali hazırda 14nm sürecinde Comet Lake-S ve H masa üstü/performans dizüstü işlemciler piyasada yer alırken Comet Lake-U, Ice Lake-U ve Y işlemciler de ince taşınabilir sistemleri hedefliyor. Ice Lake mimarisinde 14nm ve 10nm süreci şartlara göre değerlendiriliyor.

    Ayrıca Bkz. "Chris Hook ve Heather Lennon; Intel’den de ayrıldı"

    Sonraki nesil ise masa üstü tarafında Rocket Lake olacak. Performans dizüstü odaklı H serisi ile ilgili bir bilgi yok ancak Rocket Lake-S serisi muhtemelen ilk olarak piyasaya sürülecek. Bu seride en fazla 8 çekirdek olacağı ifade ediliyor. TDP değeri ise 125W olacak.

    Comet Lake serisinde Intel 10 çekirdeğe kadar ölçeklendirme yapmıştı ancak yeni nesilde sayıyı 8 ile sınırlamış. Muhtemelen daha iyi üretim süreci nedeniyle saat frekanslarında bir iyileştirme söz konusu. Seride öne çıkan ise Gen 12 entegre grafik birimi olması. 32 kümeye kadar ölçeklenen entegre grafik biriminde firmanın bağımsız grafik biriminden de önemli teknolojilere yer verileceği ifade ediliyor. DDR4 2933MHz ve LPDDR4x 3733MHz desteği de yer alıyor.

    Mimaride taşınabilir sistemlere yönelik olarak bir U serisi olacağı da görülüyor. Bunun haricinde H ve Y serilerine yer verilmemiş. 10nm sürecindeki Tiger Lake mimarisinde Y serisi işlemcilerin 9W TDP değeri olduğu ve 4 çekirdeğe kadar ölçeklendirildiği görülüyor. U serisi ise ilginç bir şekilde 28W seviyesine kadar çıkıyor. Gen 12 grafik birimi ise 96 çekirdeğe kadar ölçeklendiriliyor. Özellikle oyun tarafında Tiger Lake mimarisinden beklentiler oldukça yüksek.



    https://www.techpowerup.com/261611/intel-rocket-lake-s-desktop-processor-comes-in-core-counts-up-to-8-gen12-igpu-included Yorum Yaz
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