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AMD Sempron 140; Firmanın tek çekirdekli 45nm işlemcisi satışa sunuluyor

9 yıl
14b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Sempron 140; Firmanın tek çekirdekli 45nm işlemcisi satışa sunuluyor
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Deneb kod adını taşıyan dört çekirdekli Phenom II X4 işlemci ailesiyle sene başında 45nm üretim teknolojisine adım atan AMD sonraki süreçte farklı fiyat ve performans segmentleri için yine 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı çift ve üç çekirdekli işlemcilerini pazara sunmuştu. Yeni nesil üretim teknolojisinin getirdiği maliyet avantajıyla tek çekirdekli işlemci planlaması da yapan AMD'nin Sargas kod adını taşıyan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk işlemcisini önümüzdeki aylarda kullanıma sunması bekleniyordu.

Ancak gün ışığına çıkan yeni bilgilere göre AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı tek çekirdekli ilk işlemcisi beklenenden daha önce pazara giriş yapabilir. Firmanın Sempron 140 olarak isimlendirilen yeni modelin 2.7GHz'de çalıştığı ve 45nm Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olduğu belirtiliyor. Seviye 2 bellek kapasitesi 1MB olarak belirlenen Soket AM3 formundaki işlemci DDR3 bellek desteği ile geliyor ancak geriye doğru uyumluluk desteği ekseninde Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle kullanılabilecek.

Yaklaşık 33 Avro seviyesinden İngiltere'de fiyat listelerine girmeye başlayan Sempron 140'ın birkaç gün içerisinde stoklara gireceği belirtiliyor.


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sadtneverdie 9 yıl
@cinowell kargoyla alınmıyor dmedim kargo parasınıda ekle dedim. ayrıca Türkiye için 45 dolar biraz iyimser olmuş.
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robertobaggio6208 9 yıl
33 euro yerine 33 dolar seviyesinde satılmalı bu işlemci
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sertacaygun 9 yıl
2.7GHz'de çalıştığı ve 45nm Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olduğu belirtiliyor.
Haberi yazdıktan sonra okumak çok mu zor geliyor acaba Türkiye'nin en büyük donanım sitesine ???
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Regor 9 yıl
Kargo parasını ödersen alabiliyorsun tabiki.
Adresini satan kişiye yaz, kargonun ne kadar tutacağını söyler. Uygun geliyorsa alabilirsin.
Bu işlemcinin Türkiye fiyatı da tahminen 45$ civarı olur.
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sadtneverdie 9 yıl
@cinowell senin dediğin ülkemız ıcın gecerlıde degıl unuttun sanırım ebay den alınca kargo parası vermıyor musun?
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koxp94 9 yıl
Sempron II çıktı desenize :)
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MrPerFormance 9 yıl
sempron bile çağ atladı :)
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tarnat1985 9 yıl
AMD probus kod adlı 45 nm Athlon II X4 işlemcileri 4 çekirdekli ve 45 Wattlık TDP ye sahip olacağı söyleniyor..
Fakat bu işlemci tek çekirdekli olmasına rağmen 45 Wattlık enerji tüketimine sahip..
İlginç bir durum...Amd neden böyle bir ürünü piyasaya sürer anlamıyorum..
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Regor 9 yıl
Bence fiyatı uygun. En ucuz Athlon LE-1640 68 TL. Sempron 140 ise 33 euro. 71 TL yapıyor. Alınabilir aslında. Şayet ben almayı düşünüyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum :)

Ebay'de 45$'a satılıyor

bit.ly/...
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Trecc11 9 yıl
ben 2 3 ay sonra dowland için daha az enerji harcayan çok az ses çıkartan bir pc toplıyacağım bu işlwmci o zamana kadar piyasada bulunursa kesin alırım..
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yekoo 9 yıl
33 avro banada pahalı geldi daha makul olsa çerez gibi gider bakalm nasıl performans vericek iyi çıkarsa celeronu sallar sanırım..
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sadtneverdie 9 yıl
33 avro bence pahalı oncekı sempronlara gore performans farkı nedır bılmıyorum ama tek cekırdek bir amd ıcın cok pahalı 20 avro gıbı bır fıyatı olsa kapış kapış satılır
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K.Kahriman 9 yıl
celeronların cachesini 1mb yapma zamanı geldi bence . sempronların bu şekilde performansı gayet iyi olacak . yalnız önceden bir haber çıkmıştı "sempron dual core" diye heralde yalan oldu
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