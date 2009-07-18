AMD Sempron 140; Firmanın tek çekirdekli 45nm işlemcisi satışa sunuluyor

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Deneb kod adını taşıyan dört çekirdekli Phenom II X4 işlemci ailesiyle sene başında 45nm üretim teknolojisine adım atan AMD sonraki süreçte farklı fiyat ve performans segmentleri için yine 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı çift ve üç çekirdekli işlemcilerini pazara sunmuştu. Yeni nesil üretim teknolojisinin getirdiği maliyet avantajıyla tek çekirdekli işlemci planlaması da yapan AMD'nin Sargas kod adını taşıyan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk işlemcisini önümüzdeki aylarda kullanıma sunması bekleniyordu.

Ancak gün ışığına çıkan yeni bilgilere göre AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı tek çekirdekli ilk işlemcisi beklenenden daha önce pazara giriş yapabilir. Firmanın Sempron 140 olarak isimlendirilen yeni modelin 2.7GHz'de çalıştığı ve 45nm Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olduğu belirtiliyor. Seviye 2 bellek kapasitesi 1MB olarak belirlenen Soket AM3 formundaki işlemci DDR3 bellek desteği ile geliyor ancak geriye doğru uyumluluk desteği ekseninde Soket AM2+ anakartlarda DDR2 belleklerle kullanılabilecek.

Yaklaşık 33 Avro seviyesinden İngiltere'de fiyat listelerine girmeye başlayan Sempron 140'ın birkaç gün içerisinde stoklara gireceği belirtiliyor.