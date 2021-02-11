AMD StoreMI’yi Ryzen Threadripper Pro işlemci desteğiyle ve yeni özellikle güncellendi

Kırmızı ekibin 2018 yılında duyurduğu kullanıcılardan ilgi gören çözümü StoreMI bir dönem tedavülden kaldırılmış, ardından yeniden tasarlanarak tekrardan indirmeye sunulmuştu.
AMD StoreMI daha fazla platformu destekliyor
Minimum zahmetle hızlı ve yüksek depolama alanına sahip bir bilgisayar elde etmenizi sağlayan StoreMI sistemdeki SSD ve HDD’yi birleştirerek SSD’nin rastgele operasyonlardaki avantajıyla HDD’nin yüksek depolama kapasitesini tek çatı altında birleştiriyor.İlginizi Çekebilir 2020’de 333 milyon SSD satıldı
Öyle ki daha önce HDD’ye kurulmuş Windows işletim sisteminizi SSD seviyesi performansta kullanmanıza imkan tanıyan yazılım farklı kapasitelerdeki sürücülerin birleştirilmesini destekliyor.
Yeni sürümle birlikte Ryzen Threadripper Pro işlemci desteği de alan StoreMI, TRX40 ve WRX80 yongasetli anakartlarla da uyumlu hale geldi.
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Diğer taraftan yenilik kısmında ise yeni versiyonun sistemde kurulu SSD’nizi önbellek sürücüsü olarak atamanızı sağladığı görülüyor.
https://www.techpowerup.com/278365/amd-updates-storemi-with-support-for-threadripper-pro-and-ssd-partitions Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 gün uğraştım resmen. Sonuç yarı hüsran. Bugün 23 civarı bilgisayarım komadan çıkıp hayata döndü tabii. Acronis sağ olsun 9'nda en son yedek almış, bu sayede geri dönebildim sisteme. Belki daha da uğraşsam sıfır kayıp ile dönecektim ama şu an bir şeyler eksik gibi hissediyorum.
Başka bir diskin üzerindeki işletim sistemi ile diske erişip kurtardım bazı değişen şeyleri tabii. Arada tabii diski raw hale getirdim boot kısmı için çeşitli yollar denedim, lubuntu ile uğraştım vs.
Aldığım hata inaccesible boot device idi. Kurmaya kalkacak olan olursa full yedek elinin altında olsun muhakkak. Çoğu kişi tekrar kurulum durumuna girmiş gördüğüm nette :(