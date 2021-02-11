AMD StoreMI’yi Ryzen Threadripper Pro işlemci desteğiyle ve yeni özellikle güncellendi

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Kırmızı ekibin 2018 yılında duyurduğu kullanıcılardan ilgi gören çözümü StoreMI bir dönem tedavülden kaldırılmış, ardından yeniden tasarlanarak tekrardan indirmeye sunulmuştu.

AMD StoreMI daha fazla platformu destekliyor

Minimum zahmetle hızlı ve yüksek depolama alanına sahip bir bilgisayar elde etmenizi sağlayan StoreMI sistemdeki SSD ve HDD’yi birleştirerek SSD’nin rastgele operasyonlardaki avantajıyla HDD’nin yüksek depolama kapasitesini tek çatı altında birleştiriyor.

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Öyle ki daha önce HDD’ye kurulmuş Windows işletim sisteminizi SSD seviyesi performansta kullanmanıza imkan tanıyan yazılım farklı kapasitelerdeki sürücülerin birleştirilmesini destekliyor.

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Yeni sürümle birlikte Ryzen Threadripper Pro işlemci desteği de alan StoreMI, TRX40 ve WRX80 yongasetli anakartlarla da uyumlu hale geldi.

Ayrıca Bkz. "Intel neden B460 ve H410 yongasetli anakartlara Rocket Lake desteği sunmadı?"

Diğer taraftan yenilik kısmında ise yeni versiyonun sistemde kurulu SSD’nizi önbellek sürücüsü olarak atamanızı sağladığı görülüyor.

https://www.techpowerup.com/278365/amd-updates-storemi-with-support-for-threadripper-pro-and-ssd-partitions

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