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    AMD Strix Point APU'lar ufukta göründü: Steam Deck 2 mi geliyor?

    AMD Phoenix işlemcilerin halefi olacak AMD Strix Point APU'lar netleşmeye başladı. Bugün 2 çekirdekli AMD Ryzen 8050, MilkyWay@Home web sitesinde görüntülendi. İşte detaylar
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    AMD Strix Point APU'lar ufukta göründü: Steam Deck 2 mi geliyor? Tam Boyutta Gör
    AMD tarafından geçtiğimiz Ocak ayında tanıtılan Phoenix işlemciler, hem mobil hem de el konsolları için Zen4 ve RDNA3 mimarisini bir araya getirmişti. Öyle ki bu çiplerin ROG Ally ve AOKZOE A1 Pro gibi cihazlara güç verdiğini gördük. Şimdi de AMD, Zen 5 ve RDNA 3,5 mimarisini temel alan Strix Point APU'lar için hazırlıklara başladı. Bugün aileye dahil olacak AMD Ryzen 8050, AMD mühendislerinin test platformu MilkyWay@Home'da görüntülendi.

    AMD Strix Point APU'lar ufukta göründü

    AMD ''Strix Point'' APU'lar, günümüzde çoğunlukla el konsollarında karşımıza çıkan Phoneix APU'ların halefi niteliğinde olacak. Bugünse OPN (AMD ürün kodu) ve CPU ailesi/cihaz kimliği ''Strix Point' ile eşleşen 12 çekirdeki bir işlemci ortaya çıktı. Bu işlemcinin ise Ryzen 8050 olduğu belirtiliyor.

    AMD Strix Point APU'lar ufukta göründü: Steam Deck 2 mi geliyor? Tam Boyutta Gör
    Daha önce AMD Strix Point'in potansiyel olarak dört adet Zen 5 ve sekiz adet Zen 5c çekirdeğini (8+4) veya sekiz Zen 5 çekirdeğine ilave dört Zen 5c (yoğun) çekirdeğini birleştiren 12 çekirdekli bir konfigürasyona sahip olacağı söyleniyordu. 

    Yeni sızıntıda kullanılan test yazılımı, ne yazık ki geleneksel bir işlemci kıyaslaması değil. Bu nedenle detaylar yer almıyor. Ancak AMD Strix Point'te 12 çekirdeğin varlığını doğruluyor diyebiliriz. Ayrıca AMD Strix serisi ''Halo/Starlak'' adında 16 çekirdekli bir sürüme de sahip olacak. Sızıntılara göre bu sürüm, 40 CU (Hesaplama Birimi) içeren RDNA 3,5 iGPU ve 55-120W TDP ile yeni bir üst düzey APU işlemci türü olabilir.

    AMD Strix Point APU'lar ufukta göründü: Steam Deck 2 mi geliyor? Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla Strix Point ve Strix Halo/Starlak APU'ların daha fazla GPU çekirdeği ile RDNA 3.5 mimarisini bir araya getireceği netleşti diyebiliriz. Dolayısıyla her iki mimari, önümüzdeki yıl APU sistemler için önemli bir gelişimi temsil edecek.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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