AMD Strix Point APU'lar ufukta göründü: Steam Deck 2 mi geliyor?

Tam Boyutta Gör AMD tarafından geçtiğimiz Ocak ayında tanıtılan Phoenix işlemciler, hem mobil hem de el konsolları için Zen4 ve RDNA3 mimarisini bir araya getirmişti. Öyle ki bu çiplerin ROG Ally ve AOKZOE A1 Pro gibi cihazlara güç verdiğini gördük. Şimdi de AMD, Zen 5 ve RDNA 3,5 mimarisini temel alan Strix Point APU'lar için hazırlıklara başladı. Bugün aileye dahil olacak AMD Ryzen 8050, AMD mühendislerinin test platformu MilkyWay@Home'da görüntülendi.

AMD Strix Point APU'lar ufukta göründü

AMD ''Strix Point'' APU'lar, günümüzde çoğunlukla el konsollarında karşımıza çıkan Phoneix APU'ların halefi niteliğinde olacak. Bugünse OPN (AMD ürün kodu) ve CPU ailesi/cihaz kimliği ''Strix Point' ile eşleşen 12 çekirdeki bir işlemci ortaya çıktı. Bu işlemcinin ise Ryzen 8050 olduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Daha önce AMD Strix Point'in potansiyel olarak dört adet Zen 5 ve sekiz adet Zen 5c çekirdeğini (8+4) veya sekiz Zen 5 çekirdeğine ilave dört Zen 5c (yoğun) çekirdeğini birleştiren 12 çekirdekli bir konfigürasyona sahip olacağı söyleniyordu.

Yeni sızıntıda kullanılan test yazılımı, ne yazık ki geleneksel bir işlemci kıyaslaması değil. Bu nedenle detaylar yer almıyor. Ancak AMD Strix Point'te 12 çekirdeğin varlığını doğruluyor diyebiliriz. Ayrıca AMD Strix serisi ''Halo/Starlak'' adında 16 çekirdekli bir sürüme de sahip olacak. Sızıntılara göre bu sürüm, 40 CU (Hesaplama Birimi) içeren RDNA 3,5 iGPU ve 55-120W TDP ile yeni bir üst düzey APU işlemci türü olabilir.

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla Strix Point ve Strix Halo/Starlak APU'ların daha fazla GPU çekirdeği ile RDNA 3.5 mimarisini bir araya getireceği netleşti diyebiliriz. Dolayısıyla her iki mimari, önümüzdeki yıl APU sistemler için önemli bir gelişimi temsil edecek.

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