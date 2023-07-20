AMD Strix Point APU'lar ufukta göründü: Steam Deck 2 mi geliyor?

AMD ''Strix Point'' APU'lar, günümüzde çoğunlukla el konsollarında karşımıza çıkan Phoneix APU'ların halefi niteliğinde olacak. Bugünse OPN (AMD ürün kodu) ve CPU ailesi/cihaz kimliği ''Strix Point' ile eşleşen 12 çekirdeki bir işlemci ortaya çıktı. Bu işlemcinin ise Ryzen 8050 olduğu belirtiliyor.
Yeni sızıntıda kullanılan test yazılımı, ne yazık ki geleneksel bir işlemci kıyaslaması değil. Bu nedenle detaylar yer almıyor. Ancak AMD Strix Point'te 12 çekirdeğin varlığını doğruluyor diyebiliriz. Ayrıca AMD Strix serisi ''Halo/Starlak'' adında 16 çekirdekli bir sürüme de sahip olacak. Sızıntılara göre bu sürüm, 40 CU (Hesaplama Birimi) içeren RDNA 3,5 iGPU ve 55-120W TDP ile yeni bir üst düzey APU işlemci türü olabilir.
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)