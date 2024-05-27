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Tam Boyutta Gör AMD, bir süredir Zen 5 mimarisi üzerinde çalışıyor ve yeni neslin işlemcilerde önemli performans kazanımlarına olanak tanıması bekleniyor. Firma, henüz resmi olarak Zen 5 tabanlı Ryzen işlemcilerinin çıkış tarihini açıklamasa da mini PC üreticisi AOOSTAR, merak edilen bu bilgiler hakkında detaylar paylaştı.

Zen 5 işlemciler ağustosta gelebilir

Mini PC üreticisi AOOSTAR, Zen 5 çekirdek mimarisine dayalı yeni nesil Ryzen işlemcilerinin ağustos ayında piyasaya sürülmesinin beklendiğini de açıkladı. Firma fazla detay vermedi ancak belirtilenlere göre bu bahsedilen çıkış tarihi Strix APU’larına yönelik olabilir çünkü Mini PC'leri masaüstü SKU'lara değil mobil çiplere dayalı olarak üretiyorlar. Bununla birlikte, Zen 5 çekirdek mimarisine sahip yeni nesil Ryzen masaüstü CPU'ların AM5 soket platformlarına aynı zamanda gelmesini beklemek yanlış olmayacaktır.

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Bununla birlikte AOOSTAR, Strix ailesini içeren ilk Mini PC'lerini ekim ayında, yani 2024'ün 4. çeyreğinin başlarında piyasaya gireceğini söylüyor. Öte yandan AMD’nin Strix APU’ları her alanda büyük yükseltmeler alacak. Serinin Zen 5 mimarisine dayalı yeni CPU çekirdeklerine, tamamen yeni RDNA 3+ entegre GPU’ya ve önceki neslin 3 katı TOPS (~45 TOPS) sağlayan yeni XDNA 2 AI NPU’ya sahip olması bekleniyor.

Yapılandırma olarak ise 12 CPU ve 16 RDNA 3+ iGPU çekirdeğine sahip standart monolitik tasarım bekleniyor. Daha üst seviyeye hitap edecek olan Strix Halo yongalarındaysa 16 CPU ve 40 RDNA 3+ iGPU çekirdeğine sahip monolitik bir tasarımı görebiliriz. Bunların en erken 2024 sonunda gelmesi bekleniyor. Muhtemelen çok daha fazla bilgiyi ve çıkış tarihlerini önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Computex 2024 fuarında bizzat AMD’den duyacağız.

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AMD'nin yeni nesil Zen 5 işlemcileri çok yakında çıkabilir