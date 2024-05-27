AMD'nin yeni nesil Zen 5 işlemcileri çok yakında çıkabilir

Zen 5 işlemciler ağustosta gelebilir
Mini PC üreticisi AOOSTAR, Zen 5 çekirdek mimarisine dayalı yeni nesil Ryzen işlemcilerinin ağustos ayında piyasaya sürülmesinin beklendiğini de açıkladı. Firma fazla detay vermedi ancak belirtilenlere göre bu bahsedilen çıkış tarihi Strix APU’larına yönelik olabilir çünkü Mini PC'leri masaüstü SKU'lara değil mobil çiplere dayalı olarak üretiyorlar. Bununla birlikte, Zen 5 çekirdek mimarisine sahip yeni nesil Ryzen masaüstü CPU'ların AM5 soket platformlarına aynı zamanda gelmesini beklemek yanlış olmayacaktır.
Bununla birlikte AOOSTAR, Strix ailesini içeren ilk Mini PC'lerini ekim ayında, yani 2024'ün 4. çeyreğinin başlarında piyasaya gireceğini söylüyor. Öte yandan AMD’nin Strix APU’ları her alanda büyük yükseltmeler alacak. Serinin Zen 5 mimarisine dayalı yeni CPU çekirdeklerine, tamamen yeni RDNA 3+ entegre GPU’ya ve önceki neslin 3 katı TOPS (~45 TOPS) sağlayan yeni XDNA 2 AI NPU’ya sahip olması bekleniyor.
Yapılandırma olarak ise 12 CPU ve 16 RDNA 3+ iGPU çekirdeğine sahip standart monolitik tasarım bekleniyor. Daha üst seviyeye hitap edecek olan Strix Halo yongalarındaysa 16 CPU ve 40 RDNA 3+ iGPU çekirdeğine sahip monolitik bir tasarımı görebiliriz. Bunların en erken 2024 sonunda gelmesi bekleniyor. Muhtemelen çok daha fazla bilgiyi ve çıkış tarihlerini önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Computex 2024 fuarında bizzat AMD’den duyacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.