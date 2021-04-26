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    AMD sürücüyle RX 6000 serisinin oyun dışı güç tüketimini %72 düşürdü

    AMD’nin son yayınladığı WHQL sertifikalı sürücüsü notlarında yer almayan önemli bir iyileştirmeyi de beraberinde getirdi. Yeni kartlar oyun dışında artık daha az güç tüketiyor.
    26 Nisan 2021, 20:00 (7 sa.)
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    Metehan Göktaş
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    AMD sürücüyle RX 6000 serisinin oyun dışı güç tüketimini %72 düşürdü
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    Nvidia’nın karşısında medya oynatımı, çoklu monitör ve boştaki senaryolarda daha fazla güç tüketen kartlar geliştirmesi nedeniyle eleştirilen AMD görünüşe göre sorunun üzerine eğilmiş.

    Renk düzeltmesi

    Son yayınlanan Radeon Software Adrenalin 21.4.1 WHQL sürümü çok sayıda yeni özelliği beraberinde getirdi. Renk körlüğü için özelleştirme profilleri sağlayan AMD daha fazla kullanıcının oyunlarda canlı renklerden istifade edebilmesinin önünü açtı.

    AMD sürücüyle RX 6000 serisinin oyun dışı güç tüketimini %72 düşürdü
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    AMD Link 4.0

    AMD Link’i farklı uygulamalar üzerinden yayın yapabilecek şekilde güncelleyen firma yayıncılık başlığında da iyileştirmelere gitti. Ayrıca özellikle altını çizmekte fayda var. AMD kullanıcıların uzun süredir talep ettiği minimal kurulum imkanını sonunda sundu.

    AMD sürücüyle RX 6000 serisinin oyun dışı güç tüketimini %72 düşürdü
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    Tüm bunlar yayınlanan görsellerde paylaşılmasına karşın AMD’nin paylaşmadığı önemli bir gelişme daha var. Testlere göre RX 6800 ve yukarısını kullananlar için paylaşılmayan bir iyileştirmeye daha gidilmiş.

    Önceki sürümle yapılan kıyaslamalara göre RX 6800, RX 6800 XT ve RX 6900 XT’nin boştaki ve medya oynatımı esnasındaki güç tüketimlerinde önemli bir düşüş yaşanmış.

     

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    1440p panelle kullanılan kartlarda 25-30 watttan 5-10 watta düşüş gözlemlenmiş ki bu yaklaşık %72’lik bir düzeltmeye tekabül ediyor.

    Ayrıca Medya oynatımı esnada da hacimli tasarruf söz konusu. 50 watt’tan 35 watta çekilen tüketim yine de Nvidia’nın güncel kartlarından bir hayli fazla. Örneğin RTX 3070 aynı kullanım senaryosunda 27 watt çekerken RTX 3080’de bu değer 18 watt seviyesinde.

    AMD sürücüyle RX 6000 serisinin oyun dışı güç tüketimini %72 düşürdü
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    Yaşanan iyileştirmeler özellikle de multimedya odaklı kurulacak sistemlerde daha düşük ısı üretimi ve dolayısıyla sessiz bir kullanım manasına geliyor.

    Diğer taraftan RX 5700 serisinde deyim yerindeyse yaprak kımıldamamış. Sürücüyle getirilen güç tüketimi iyileştirmesi yalnızca güncel kartlarda deneyimlenecek.

    Ayrıca Bkz. "Sapphire RX 6900 XT Toxic Extreme 4160 Euro’ya ulaşan fiyatlarla satışa sunuldu"

    RX 6700 XT’nin yeni sürücü öncesinde de üst seviye kartlarda güncelleme sonrası ulaşılan güç tüketimine sahip olması AMD’nin RX 6800 serisini satışa sunduktan sonra Navi 22’de güç tüketimini düşürecek yeni yollar bulmuş olabileceğini düşündürüyor.

     

     



    https://www.techpowerup.com/281483/what-amd-didnt-tell-us-21-4-1-drivers-improve-non-gaming-power-consumption-by-up-to-72
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    ugah6aiw 14 saat önce

    video fail oynatılamıyor...

    djtomcat 2 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    celeroni (Cengiz Aytekin) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    şu driver 'i indirebilmek için benim Toyota'yı satıp ekran kartı alacağım....
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    S speedycihan 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Sormayın ya acayip güç çekiyor benim nitro yetişemiyoruz elektrik parasına! Fanlar da bozuk zaten çalışmıyor nasıl olacak bilmiyorum.
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    George Carlin12 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Amd dayama döşeme yapıyor
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    şu driver 'i indirebilmek için benim Toyota'yı satıp ekran kartı alacağım....
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    canguler917 (can guler) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    konunun üzerine eğilip iyileştirme yapılmış, güzel hareket. her şeyi de direkt olarak rakip kartlarla kıyaslamak pek mantıklı değil, sonuçta birbirinden farklı binlerce mühendisin üzerinde çalıştığı tasarımlar bunlar, bambaşka mimari var ortada.
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    Y yingyangtwinz 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amd driverlarinin ne kadar dandik oldugunun da kaniti olmus bu
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    D Dellialli 6 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) yingyangtwinz
    6800xt veya 6900 bulabilsek... yani pek dert edilecek durum değil şu anda.
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    U unununium 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    muhtemelen hata düzelmesiyle birlikte güç tüketimi de düştü
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