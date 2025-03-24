AMD Threadripper Pro 9000 işlemciler göründü: Zen 5 ile geliyorlar

İki model ortaya çıktı
Yeni Threadripper Pro 9000 işlemcileri, AMD’nin gelişmiş Zen 5 mimarisi üzerine inşa ediliyor. Bu mimari, bir önceki nesil Threadripper Pro 7000 serisine kıyasla hem performans hem de enerji verimliliği açısından önemli iyileştirmeler vaat ediyor. Sevkiyat kayıtlarında yer alan bilgilere göre, Threadripper Pro 9975WX; 32 çekirdek ve 64 iş parçacığı (hyperthreading destekli) sunarken Threadripper Pro 9965WX ise 24 çekirdek ve 48 iş parçacığına (hyperthreading destekli) sahip olacak.
96 çekirdeğe kadar ölçeklenebilir yapı
Sızdırılan bilgilere göre, Threadripper Pro 9000 ailesi yalnızca bu iki modelle sınırlı kalmayacak. Seri, 16 çekirdekten 96 çekirdeğe kadar uzanan beş farklı modeli kapsayacak:
- Threadripper Pro 9995WX: 96 çekirdek, 192 iş parçacığı
- Threadripper Pro 9985WX: 64 çekirdek, 128 iş parçacığı
- Threadripper Pro 9975WX: 32 çekirdek, 64 iş parçacığı
- Threadripper Pro 9965WX: 24 çekirdek, 48 iş parçacığı
- Threadripper Pro 9955WX: 16 çekirdek, 32 iş parçacığı
Önceki nesilde yer alan 12 çekirdekli modelin ise bu seride yer almayabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte Threadripper Pro 9000 işlemcileri, daha verimli bir 4nm üretim süreci kullanılarak üretiliyor. Her bir Zen 5 çekirdek kompleksi (CCD) sekiz çekirdek içeriyor ve 32 MB L3 önbellek barındırıyor. Örneğin, 32 çekirdekli 9975WX modeli dört CCD’den oluşurken, 96 çekirdekli 9995WX tam 12 CCD kullanıyor ve 384 MB L3 önbellek sunuyor. Her ne kadar bu bilgiler resmi olmasa da, sevkiyat kayıtlarında yer almaları AMD’nin işlemcileri yakında tanıtacağına işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!