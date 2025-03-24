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    AMD Threadripper Pro 9000 işlemciler göründü: Zen 5 ile geliyorlar

    AMD Threadripper Pro 9000 işlemciler sevkiyat kayıtlarında göründü. Yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen Threadripper Pro 9000 serisi AMD’nin Zen 5 mimarisiyle gelecek.
    AMD Threadripper Pro 9000 işlemciler kayıtlarda göründü Tam Boyutta Gör
    AMD'nin yeni nesil iş istasyonu işlemcileri olan Threadripper Pro 9000 serisi, sevkiyat kayıtlarında ortaya çıktı. Bu sızıntı, Threadripper Pro 9975WX ve 9965WX modellerine dair önemli teknik detayları da gün yüzüne çıkarırken, işlemcilerin piyasaya sürülmesinin yakın olduğuna işaret ediyor.

    İki model ortaya çıktı

    Yeni Threadripper Pro 9000 işlemcileri, AMD’nin gelişmiş Zen 5 mimarisi üzerine inşa ediliyor. Bu mimari, bir önceki nesil Threadripper Pro 7000 serisine kıyasla hem performans hem de enerji verimliliği açısından önemli iyileştirmeler vaat ediyor. Sevkiyat kayıtlarında yer alan bilgilere göre, Threadripper Pro 9975WX; 32 çekirdek ve 64 iş parçacığı (hyperthreading destekli) sunarken Threadripper Pro 9965WX ise 24 çekirdek ve 48 iş parçacığına (hyperthreading destekli) sahip olacak.

    AMD Threadripper Pro 9000 işlemciler kayıtlarda göründü Tam Boyutta Gör
    Bu konfigürasyonlar, bir önceki nesille aynı çekirdek ve iş parçacığı sayısını koruyor. Ancak, Zen 5 mimarisi sayesinde daha yüksek saat hızları ve gelişmiş işlemci verimliliği sunulması bekleniyor. Öte yandan yeni modellerin güç tüketimi (TDP) 350W seviyesinde kalmaya devam ediyor. Bu, mevcut Threadripper Pro 7000 serisiyle aynı değere sahip olması anlamına geliyor. Böylece kullanıcılar, mevcut altyapılarını değiştirmeden yeni işlemcilere kolayca geçiş yapabilecek.

    96 çekirdeğe kadar ölçeklenebilir yapı

    Sızdırılan bilgilere göre, Threadripper Pro 9000 ailesi yalnızca bu iki modelle sınırlı kalmayacak. Seri, 16 çekirdekten 96 çekirdeğe kadar uzanan beş farklı modeli kapsayacak:

    • Threadripper Pro 9995WX: 96 çekirdek, 192 iş parçacığı
    • Threadripper Pro 9985WX: 64 çekirdek, 128 iş parçacığı
    • Threadripper Pro 9975WX: 32 çekirdek, 64 iş parçacığı
    • Threadripper Pro 9965WX: 24 çekirdek, 48 iş parçacığı
    • Threadripper Pro 9955WX: 16 çekirdek, 32 iş parçacığı

    Önceki nesilde yer alan 12 çekirdekli modelin ise bu seride yer almayabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte Threadripper Pro 9000 işlemcileri, daha verimli bir 4nm üretim süreci kullanılarak üretiliyor. Her bir Zen 5 çekirdek kompleksi (CCD) sekiz çekirdek içeriyor ve 32 MB L3 önbellek barındırıyor. Örneğin, 32 çekirdekli 9975WX modeli dört CCD’den oluşurken, 96 çekirdekli 9995WX tam 12 CCD kullanıyor ve 384 MB L3 önbellek sunuyor. Her ne kadar bu bilgiler resmi olmasa da, sevkiyat kayıtlarında yer almaları AMD’nin işlemcileri yakında tanıtacağına işaret ediyor.

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    E
    emiristanbul 22 saat önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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