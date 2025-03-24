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    Anlık Bildirim

    TSMC, 2nm üretimine başlıyor: İlk müşteri Apple olabilir

    TSMC’nin önümüzdeki aydan itibaren 2nm üretimi için siparişleri kabul edeceği belirtiliyor. Yeni rapora göre aylık üretim hedefi yıl sonuna kadar 50 bin yonga plakası.
    TSMC, 2nm üretimine başlıyor: İlk müşteri Apple olabilir Tam Boyutta Gör
    Tayvan merkezli yarı iletken devi TSMC, çığır açan 2nm (N2) üretim süreci için sipariş almaya Nisan ayının başında başlıyor. Şirketin, 2025 yılı sonuna kadar aylık 50.000 yonga plakası (wafer) üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediği bildirildi. Apple başta olmak üzere teknoloji devlerinin sıraya girdiği belirtilirken, bu gelişmenin sektörde TSMC’nin konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

    Apple, 2nm yarışında öne geçiyor

    TSMC’nin Tayvan’daki Kaohsiung ve Baoshan’daki tesislerinde yürütülen 2nm üretim süreci, yarı iletken dünyasında büyük bir merakla bekleniyor. Çin merkezli kaynaklara göre, 31 Mart’ta Kaohsiung’da bir üretim genişletme töreni düzenlenecek ve ilk üretim partisi Nisan sonunda Baoshan’a ulaşacak.

    Öte yandan bir süredir olduğu gibi Apple’ın bu yeni üretim sürecinden yararlanan ilk müşteri olması bekleniyor. Şirketin, 2026’nın ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 18 serisi için özel olarak tasarladığı A20 işlemcisini bu gelişmiş teknolojiyi kullanarak üretmeyi planladığı belirtiliyor.

     

    Apple’ın yanı sıra AMD, Intel, Broadcom ve AWS gibi büyük oyuncular da TSMC’nin 2nm sürecine ilgi gösteriyor. Özellikle yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem alanlarında daha fazla verimlilik sağlayacak bu yeni nesil çipler, rekabeti daha da kızıştıracak.

    Şirketin 2025 yılı sonuna kadar aylık 50.000 yonga plakası üretim kapasitesine ulaşması hedeflenirken, gerekli koşullar sağlanırsa bu rakamın 80.000 birime kadar çıkabileceği belirtiliyor. Her bir 2nm yonga plakasının maliyetinin yaklaşık 30.000 dolar olacağı tahmin edilse de, TSMC müşterilerine maliyet avantajı sağlamak için Nisan ayında "CyberShuttle" hizmetini devreye almayı planlıyor. Bu hizmet, müşterilerin çip tasarımlarını aynı test plakası üzerinde değerlendirerek gereksiz maliyetleri düşürmelerine olanak tanıyacak.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    E
    emiristanbul 13 saat önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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