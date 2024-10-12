AMD, yapay zeka için Ultra Ethernet'e hazır sektörün ilk ağ kartını tanıttı

Veri merkezleri için
AMD Pensando Pollara 400, şirketin Pensando birimi tarafından tasarlanan bir işlemciye dayanan 400 GbE Ultra Ethernet kartı konumunda. Kartın dikkat çeken özelliklerinden biri, akıllı çok yollu yönlendirme (intelligent multipathing) olarak bilinen, veri paketlerini en uygun rotalara dinamik olarak dağıtma kabiliyeti. Bu sayede ağda sıkışıklık önlenirken, genel verimlilik artırılıyor. Ayrıca, yola duyarlı sıkışıklık kontrolü (path-aware congestion control) sayesinde, geçici sıkışıklık yaşanan rotalardan veri yönlendirilerek sürekli yüksek hızlı veri akışı sağlanıyor.
AMD'nin bu yeni ürünü, Ultra Ethernet Konsorsiyumu’nun hedeflediği ağ altyapısını tamamlayacak şekilde piyasaya sürülecek ve 2025’in ilk yarısında ticari olarak erişilebilir olacak.
Yeni standardın amacı ne?
AMD’nin bu hamlesi, Ultra Ethernet Konsorsiyumu’nun (UEC) 1.0 spesifikasyonunu 2025’in ilk çeyreğinde yayınlama planıyla örtüşüyor. Konsorsiyum, Ethernet teknolojisini AI ve HPC iş yüklerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor. Mart 2024'te 55 olan üye sayısını Ekim 2024 itibarıyla 97'ye çıkaran konsorsiyum, Ethernet teknolojisini maliyet etkinliği ve birlikte çalışabilirlik açısından en verimli şekilde kullanmayı planlıyor.
Yeni spesifikasyon, AI ve HPC iş yükleri için farklı profiller içerecek. Her iki alanın iş yükleri bazı ortak yönlere sahip olsa da, maksimum verimlilik için farklı protokollerle optimize edilmeleri gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...