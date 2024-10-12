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    Anlık Bildirim

    AMD, yapay zeka için Ultra Ethernet'e hazır sektörün ilk ağ kartını tanıttı

    Ultra Ethernet Konsorsiyumu (UEC) her ne kadar standardın ilk sürümünü gelecek yıla kadar yayınlamayacak olsa da AMD, Ultra Ethernet'e hazır sektörün ilk ağ kartını tanıttı.
    AMD yapay zeka için Ultra Ethernet'e hazır ilk ağ kartını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Ultra Ethernet Konsorsiyumu (UEC) her ne kadar standardın ilk sürümünü 2025’in ilk çeyreğine kadar yayınlamayacak olsa da AMD, yapay zeka (AI) ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) veri merkezleri için geliştirilen sektörün ilk Ultra Ethernet uyumlu ağ kartını duyurdu. AMD Pensando Pollara 400 olarak adlandırılan bu yeni ağ kartı, AI iş yüklerinde 6 kata kadar performans artışı vaat ediyor.

    Veri merkezleri için

    AMD Pensando Pollara 400, şirketin Pensando birimi tarafından tasarlanan bir işlemciye dayanan 400 GbE Ultra Ethernet kartı konumunda. Kartın dikkat çeken özelliklerinden biri, akıllı çok yollu yönlendirme (intelligent multipathing) olarak bilinen, veri paketlerini en uygun rotalara dinamik olarak dağıtma kabiliyeti. Bu sayede ağda sıkışıklık önlenirken, genel verimlilik artırılıyor. Ayrıca, yola duyarlı sıkışıklık kontrolü (path-aware congestion control) sayesinde, geçici sıkışıklık yaşanan rotalardan veri yönlendirilerek sürekli yüksek hızlı veri akışı sağlanıyor.

    AMD yapay zeka için Ultra Ethernet'e hazır ilk ağ kartını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Pollara 400'ün bir diğer önemli özelliği ise hızlı arızadan kurtulma (fast failover) yeteneği. Bu yetenek, ağ hatalarını hızlı bir şekilde tespit ederek, verinin kesintisiz olarak GPU'lar arasında aktarılmasını sağlıyor. Bu da büyük AI kümelerinde performansın sağlam kalmasına ve gecikmelerin minimize edilmesine olanak tanıyor. Tüm bu gelişmiş özellikler, AI altyapısının ölçeklenebilirliğini ve güvenilirliğini artırarak, büyük çaplı dağıtımlar için ideal bir çözüm sunuyor.

    AMD'nin bu yeni ürünü, Ultra Ethernet Konsorsiyumu’nun hedeflediği ağ altyapısını tamamlayacak şekilde piyasaya sürülecek ve 2025’in ilk yarısında ticari olarak erişilebilir olacak.

    Yeni standardın amacı ne?

    AMD’nin bu hamlesi, Ultra Ethernet Konsorsiyumu’nun (UEC) 1.0 spesifikasyonunu 2025’in ilk çeyreğinde yayınlama planıyla örtüşüyor. Konsorsiyum, Ethernet teknolojisini AI ve HPC iş yüklerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor. Mart 2024'te 55 olan üye sayısını Ekim 2024 itibarıyla 97'ye çıkaran konsorsiyum, Ethernet teknolojisini maliyet etkinliği ve birlikte çalışabilirlik açısından en verimli şekilde kullanmayı planlıyor.

    Yeni spesifikasyon, AI ve HPC iş yükleri için farklı profiller içerecek. Her iki alanın iş yükleri bazı ortak yönlere sahip olsa da, maksimum verimlilik için farklı protokollerle optimize edilmeleri gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 gün önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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