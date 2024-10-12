AMD, yapay zeka için Ultra Ethernet'e hazır sektörün ilk ağ kartını tanıttı

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Tam Boyutta Gör Ultra Ethernet Konsorsiyumu (UEC) her ne kadar standardın ilk sürümünü 2025’in ilk çeyreğine kadar yayınlamayacak olsa da AMD, yapay zeka (AI) ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) veri merkezleri için geliştirilen sektörün ilk Ultra Ethernet uyumlu ağ kartını duyurdu. AMD Pensando Pollara 400 olarak adlandırılan bu yeni ağ kartı, AI iş yüklerinde 6 kata kadar performans artışı vaat ediyor.

Veri merkezleri için

AMD Pensando Pollara 400, şirketin Pensando birimi tarafından tasarlanan bir işlemciye dayanan 400 GbE Ultra Ethernet kartı konumunda. Kartın dikkat çeken özelliklerinden biri, akıllı çok yollu yönlendirme (intelligent multipathing) olarak bilinen, veri paketlerini en uygun rotalara dinamik olarak dağıtma kabiliyeti. Bu sayede ağda sıkışıklık önlenirken, genel verimlilik artırılıyor. Ayrıca, yola duyarlı sıkışıklık kontrolü (path-aware congestion control) sayesinde, geçici sıkışıklık yaşanan rotalardan veri yönlendirilerek sürekli yüksek hızlı veri akışı sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör Pollara 400'ün bir diğer önemli özelliği ise hızlı arızadan kurtulma (fast failover) yeteneği. Bu yetenek, ağ hatalarını hızlı bir şekilde tespit ederek, verinin kesintisiz olarak GPU'lar arasında aktarılmasını sağlıyor. Bu da büyük AI kümelerinde performansın sağlam kalmasına ve gecikmelerin minimize edilmesine olanak tanıyor. Tüm bu gelişmiş özellikler, AI altyapısının ölçeklenebilirliğini ve güvenilirliğini artırarak, büyük çaplı dağıtımlar için ideal bir çözüm sunuyor.

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AMD'nin bu yeni ürünü, Ultra Ethernet Konsorsiyumu’nun hedeflediği ağ altyapısını tamamlayacak şekilde piyasaya sürülecek ve 2025’in ilk yarısında ticari olarak erişilebilir olacak.

Yeni standardın amacı ne?

AMD’nin bu hamlesi, Ultra Ethernet Konsorsiyumu’nun (UEC) 1.0 spesifikasyonunu 2025’in ilk çeyreğinde yayınlama planıyla örtüşüyor. Konsorsiyum, Ethernet teknolojisini AI ve HPC iş yüklerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor. Mart 2024'te 55 olan üye sayısını Ekim 2024 itibarıyla 97'ye çıkaran konsorsiyum, Ethernet teknolojisini maliyet etkinliği ve birlikte çalışabilirlik açısından en verimli şekilde kullanmayı planlıyor.

Yeni spesifikasyon, AI ve HPC iş yükleri için farklı profiller içerecek. Her iki alanın iş yükleri bazı ortak yönlere sahip olsa da, maksimum verimlilik için farklı protokollerle optimize edilmeleri gerekiyor.

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