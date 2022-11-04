AMD, Ubisoft ile anlaştı: Yeni oyunların optimizasyonunda birlikte çalışılacak

AMD, bir süre önce RDNA 3 tabanlı Radeon RX 7900 XT ve RX 7900 XTX kartlarını tanıttı. Etkinlik kapsamında firma ayrıca diğer firmalarla da ortaklıklarını duyurdu. Bu bağlamda AMD, Ubisoft ile birlikte Snowdrop oyun motorunun optimizasyonunda birlikte çalışacak.
AMD, Ubisoft optimizasyonda ortak oldu
AMD, sunum sırasında küçük bir teknoloji demosu da gösterdi. Snowdrop Engine oyun motoru üzerinde çalışan oyun sahnesinde ışın izleme tabanlı küresel aydınlatma, gölgelendirmeler ve daha fazlası sergilendi. Yüksek performanslı ışın izleme etkinleştirilmiş 4K'da demoda, FSR yardımıyla 80 FPS elde edilmiş durumda.
AMD ayrıca The Callisto Protocol ve Forspoken için de tam anlamıyla ışın izleme teknolojilerini kullanacağını ve FSR, VRR gibi avantajları bütünüyle sunacağını aktardı. Etkinlikte duyurulan FSR 3.0’ın mevcutta olan FSR 2.0’a kıyasla iki kat performans artışı sağladığı düşünüldüğünde 4K 60 FPS oyunları bu kartlar için kolay lokma olarak gözüküyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence