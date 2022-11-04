AMD, Ubisoft ile anlaştı: Yeni oyunların optimizasyonunda birlikte çalışılacak

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AMD, bir süre önce RDNA 3 tabanlı Radeon RX 7900 XT ve RX 7900 XTX kartlarını tanıttı. Etkinlik kapsamında firma ayrıca diğer firmalarla da ortaklıklarını duyurdu. Bu bağlamda AMD, Ubisoft ile birlikte Snowdrop oyun motorunun optimizasyonunda birlikte çalışacak.

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AMD, Ubisoft optimizasyonda ortak oldu

AMD, sunum sırasında küçük bir teknoloji demosu da gösterdi. Snowdrop Engine oyun motoru üzerinde çalışan oyun sahnesinde ışın izleme tabanlı küresel aydınlatma, gölgelendirmeler ve daha fazlası sergilendi. Yüksek performanslı ışın izleme etkinleştirilmiş 4K'da demoda, FSR yardımıyla 80 FPS elde edilmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Snowdrop Engine oyun motoru Ubisoft’un Avatar: Frontiers of Pandora, yeni Star Wars projesi ve Splinter Cell remake oyununa ve daha fazlasına güç verecek. Elbette AMD’nin yeni nesil RX 7900 XTX ve RX 7900 XT kartlarının bu oyunlarda nasıl performans sergileyeceği belirsiz ancak yüksek optimizasyon sözü veren AMD, endişeye mahal bırakmıyor diyebiliriz.

AMD ayrıca The Callisto Protocol ve Forspoken için de tam anlamıyla ışın izleme teknolojilerini kullanacağını ve FSR, VRR gibi avantajları bütünüyle sunacağını aktardı. Etkinlikte duyurulan FSR 3.0’ın mevcutta olan FSR 2.0’a kıyasla iki kat performans artışı sağladığı düşünüldüğünde 4K 60 FPS oyunları bu kartlar için kolay lokma olarak gözüküyor.

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AMD ve Ubisoft oyunların optimizasyonu için anlaştı