PUBG kaç GB? İşte PUBG: Battlegrounds sistem gereksinimleri (2023)

- PUBG sistem gereksinimleri (PC) 📋
- Minimum sistem gereksinimleri 💻
- Önerilen sistem gereksinimleri 💻
- PUBG kaç GB depolama alanı ve RAM ister 💿
- PUBG: Battlegrounds nasıl bir oyun 🛡️
- PUBG Künye 🎯
- Yorumlar
Yapımcılığını Tencent Games'in üstlendiği PUBG, günümüzün en popüler birinci şahıs hayatta kalma oyunlarından. Öyle ki çıktığı 2017 yılından bu yana büyük ses getiren PlayerUnknown's Battlegrounds, birçok oyunseverin gözde oyunu konumunda. Ancak her PC bu oyunu açmayabilir. Peki hangi bilgisayarlar PUBG kaldırır? Gelin PUBG sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.
PUBG sistem gereksinimleri (PC) 📋
Minimum sistem gereksinimleri 💻
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB veya AMD Radeon R7 370 2GB
- RAM: 8 GB
- İşlemci: Intel i5-4430 veya AMD FX-6300
- Depolama: 40 GB
- İşletim sistemi: Windows 7
- DirectX sürümü: DirectX 11
Önerilen sistem gereksinimleri 💻
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB veya AMD Radeon RX 580 4GB
- RAM: 16 GB
- İşlemci: Intel i5-6600K veya AMD Ryzen 5 1600
- Depolama: 50 GB
- İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11
- DirectX sürümü: DirectX 11
PUBG kaç GB depolama alanı ve RAM ister 💿
PUBG, bilgisayar diskinde 40 GB yer kaplamaktadır. Ayrıca PUBG: Battlegrounds'ın ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı 8 GB iken, oyunu akıcı ve yüksek çözünürlük ayarları ile oynamak için 16 GB RAM önerilmektedir.
PUBG: Battlegrounds nasıl bir oyun 🛡️
Oyuncular, araçlar ve silahlar için arama yaparken, ada genişler ve oyuncular birbirleriyle daha sık karşılaşırlar. Savaşlar sürerken, oyuncular ayrıca doğal afetlerle de uğraşmak zorunda kalır ve oyun sonunda sadece bir kişi veya takım kazanabilir.
|Tür
|Aksiyon, macera
|Geliştirici
|Krafton INC.
|Çıkış Tarihi
|21 Aralık 2017
|Çok Oyunculu
|✅
|Türkçe Dil Desteği
|✅
|Puan
|⭐⭐⭐⭐ (4,0)
|Fiyat
|Ücretsiz
PUBG indir bağlantısını ziyaret ederek, bilgisayarınıza oyunu ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: