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    PUBG kaç GB? İşte PUBG: Battlegrounds sistem gereksinimleri (2023)

    Bilgisayarım PUBG kaldırır mı diyenler için PUBG sistem gereksinimleri burada. İşte PC ve laptopta PUBG: Battlegrounds oynamak için gerekli minimum sistem gereksinimleri:
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    Yapımcılığını Tencent Games'in üstlendiği PUBG, günümüzün en popüler birinci şahıs hayatta kalma oyunlarından. Öyle ki çıktığı 2017 yılından bu yana büyük ses getiren PlayerUnknown's Battlegrounds, birçok oyunseverin gözde oyunu konumunda. Ancak her PC bu oyunu açmayabilir. Peki hangi bilgisayarlar PUBG kaldırır? Gelin PUBG sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.

    PUBG sistem gereksinimleri (PC) 📋

    PUBG battlegrounds sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    PUBG: Battlegrounds oynayabilmek için bilgisayarınızın belli özelliklere sahip olması gerekiyor. İşte 2023'te PC için PUBG sistem gereksinimleri 🔽 

    Minimum sistem gereksinimleri 💻

    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB veya AMD Radeon R7 370 2GB
    • RAM: 8 GB
    • İşlemci: Intel i5-4430 veya AMD FX-6300
    • Depolama: 40 GB
    • İşletim sistemi: Windows 7
    • DirectX sürümü: DirectX 11

    Önerilen sistem gereksinimleri 💻

    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB veya AMD Radeon RX 580 4GB
    • RAM: 16 GB
    • İşlemci: Intel i5-6600K veya AMD Ryzen 5 1600
    • Depolama: 50 GB
    • İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11
    • DirectX sürümü: DirectX 11

    PUBG kaç GB depolama alanı ve RAM ister 💿

    PUBG, bilgisayar diskinde 40 GB yer kaplamaktadır. Ayrıca PUBG: Battlegrounds'ın ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı 8 GB iken, oyunu akıcı ve yüksek çözünürlük ayarları ile oynamak için 16 GB RAM önerilmektedir.

    PUBG: Battlegrounds nasıl bir oyun 🛡️

    pubg oyunu Tam Boyutta Gör
    PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), çevrimiçi bir multiplayer oyunudur. Oyuncular bir adada bırakılır ve son kişi veya takım olarak kalmak için diğer oyuncularla savaşırlar.

    Oyuncular, araçlar ve silahlar için arama yaparken, ada genişler ve oyuncular birbirleriyle daha sık karşılaşırlar. Savaşlar sürerken, oyuncular ayrıca doğal afetlerle de uğraşmak zorunda kalır ve oyun sonunda sadece bir kişi veya takım kazanabilir.

    PUBG Künye 🎯
    Tür Aksiyon, macera
    Geliştirici Krafton INC.
    Çıkış Tarihi 21 Aralık 2017
    Çok Oyunculu
    Türkçe Dil Desteği
    Puan ⭐⭐⭐⭐ (4,0)
    Fiyat Ücretsiz

    PUBG indir bağlantısını ziyaret ederek, bilgisayarınıza oyunu ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.

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