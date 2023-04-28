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    AMD, yanan Ryzen 7000 işlemci sorununu çözdü: BIOS güncellemesi şart

    AMD Ryzen 7000 serisinde açığa çıkan spesifik bir sorun işlemcilerin ve anakartın yanmasına sebep oluyordu. AMD bu problemi çözdüklerini ve yeni BIOS güncellemelerinin yayınlandığını açıkladı.
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    AMD, yanan Ryzen 7000 işlemci sorununu çözdü: BIOS güncelleyin! Tam Boyutta Gör
    AMD’nin yeni nesil Ryzen 7000 ve Ryzen 7000X3D işlemcileri istenmeyen bir şekilde gündemdeydi. Ryzen 7000 serisindeki spesifik bir sorunun hem işlemci hem de anakartı kullanılamaz hale getirdiğine dair raporlar yayınlanmış ve firmalardan resmi açıklamalar gelmişti. Sorunun ortaya çıkışından itibaren AMD ve üreticiler hızlı bir şekilde pozisyon alarak problemi çözdüklerini bildirdiler.

    Sorun çözüldü

    AMD zaten 26 Nisan tarihinde bir açıklama yapmış ve sorunu çözmek için uğraştıklarını ifade etmişti. Firma yaptığı açıklamada sorunun tam olarak neyden kaynaklandığını doğruladı. Önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi sorun voltaj değerlerinden kaynaklanıyor. AMD, sorunu kökünden çözdüklerini ve AM5 anakartlarda belirli noktalarda (muhtemelen VDDIO/MC) SOC voltajını 1,3V ile sınırlandırdıklarını aktarıyor.

    AMD, yanan Ryzen 7000 işlemci sorununu çözdü: BIOS güncelleyin! Tam Boyutta Gör
    AMD, bu değişikliklerin hiçbirinin Ryzen 7000 serisi işlemcilerin EXPO veya XMP kitlerini kullanarak bellek hız aşırtma veya PBO teknolojisini kullanarak performans artırma yeteneğini etkilemeyeceğinin altını çiziyor. AMD, anakart üreticilerini birkaç gün için tüm AM5 anakartları için en yeni BIOS’ları yayınlayacağını söylüyor. Çoğu firma zaten bu güncellemeleri zaten yapmaya başlamıştı.

    BIOS güncellemesi şart

    Ortaya çıkan sorun kullanıcıların çok küçük bir kısmını etkiledi. Etkilenen kullanıcıların donanımları esasında garanti kapsamının dışında olmasına rağmen değiştirildi. Her ne kadar EXPO ile bellek hız aşırtma bir “özellik” olarak kullanıcıya sunulsa da tüm modifikasyonlar ve hız aşırtma işlemleri garantinin dışında tutuluyor.

    Eğer ne CPU ne de bellek hız aşırtma işlemi yapmadıysanız Ryzen 7000 işlemcinin güvende. Ancak hız aşırtma yapmışsanız kesinlikle bu işlemi geri almanızı ve ardından BIOS güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Hız aşırtmanın olduğu tüm Ryzen 7000 sistemlerde elbette yanma sorunu olmuyor ancak yüksek voltaj CPU’nun genel ömrüne zarar verecektir. BIOS güncellemesinin nasıl yapılacağını bilmiyorsanız hemen üstteki rehber içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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