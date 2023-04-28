AMD, yanan Ryzen 7000 işlemci sorununu çözdü: BIOS güncellemesi şart

Sorun çözüldü
AMD zaten 26 Nisan tarihinde bir açıklama yapmış ve sorunu çözmek için uğraştıklarını ifade etmişti. Firma yaptığı açıklamada sorunun tam olarak neyden kaynaklandığını doğruladı. Önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi sorun voltaj değerlerinden kaynaklanıyor. AMD, sorunu kökünden çözdüklerini ve AM5 anakartlarda belirli noktalarda (muhtemelen VDDIO/MC) SOC voltajını 1,3V ile sınırlandırdıklarını aktarıyor.
BIOS güncellemesi şart
Ortaya çıkan sorun kullanıcıların çok küçük bir kısmını etkiledi. Etkilenen kullanıcıların donanımları esasında garanti kapsamının dışında olmasına rağmen değiştirildi. Her ne kadar EXPO ile bellek hız aşırtma bir “özellik” olarak kullanıcıya sunulsa da tüm modifikasyonlar ve hız aşırtma işlemleri garantinin dışında tutuluyor.
Eğer ne CPU ne de bellek hız aşırtma işlemi yapmadıysanız Ryzen 7000 işlemcinin güvende. Ancak hız aşırtma yapmışsanız kesinlikle bu işlemi geri almanızı ve ardından BIOS güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Hız aşırtmanın olduğu tüm Ryzen 7000 sistemlerde elbette yanma sorunu olmuyor ancak yüksek voltaj CPU’nun genel ömrüne zarar verecektir. BIOS güncellemesinin nasıl yapılacağını bilmiyorsanız hemen üstteki rehber içeriğimizden faydalanabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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