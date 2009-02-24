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AMD yüksek saat hızında çalışan çekirdekli işlemciler planlıyor

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yüksek saat hızında çalışan çekirdekli işlemciler planlıyor
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Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemcilerini geçtiğimiz günlerde kullanıma sunmaya başlayan AMD, önümüzdeki aylarda ürünü gamını yeni modellerle genişletmeyi planlıyor. Dört çekirdekli Phenom II X4 modelleriyle birlikte 45nm üretim teknolojisine geçen ve aynı fabrikasyon süreciyile üç çekirdekli işlemciler de hazırlayan AMD, yüksek çalışma frekansına sahip çift çekirdekli yeni işlemciler planlıyor. Bilindiği üzere son kullanıcılar için çekirdek sayısı kadar saat hızı da işlemci satın alma sürecinde önemli rol üstleniyor. Rakibi Inte 3GHz ve üstü hızlarında çalışan çift çekirdekli işlemcilerine karşı AMD de yüksek saat hızına sahip çift çekirdekli modeller üzerinde çalışıyor.

Bilindiği üzere AMD, Phenom mimarisini temel alan Kuma kod adlı işlemcilerini planlanan takvimden aylar sonra pazara sunabilmiş süreç içerisinde firmanın çift çekirdekli Phenom işlemcisi hazırlamayacağı dahi gündeme gelmişti. Kuma kod adlı çift çekirdekli Phenom işlemcilerini Athlon markası altında satışa sunan firma, 45nm üretim teknolojisinin sağladığı üretim avantajlarıyla çift çekirdekli işlemci arenasına daha güçlü ve iddialı modeller sunmak istiyor. Firmanın Soket AM3 formunda olacak dolayısıyla DDR3 bellek desteği de sunacak olan çift çekirdekli işlemcileri, satışı başlayan üç ve dört çekirdekli Soket AM3 işlemciler gibi Soket AM2+ platformunda DDR2 belleklerle de kullanılabilecek.

Gelen bilgilere göre AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı Regor tabanlı çift çekirdekli işlemcileri 2MB seviye 2 bellek kapasitesine sahip olacak. 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Kuma tabanlı çift çekirdekli Phenom (Athlon) işlemci ailesinin yerini alması beklenen yeni işlemciler, 3GHz ve üstü saat hızlarına sahip olacağı ve Intel'in önümüzdeki haftalarda 3.5GHz'lik temsilcisinin de yarışa katılacağı belirtilen çift çekirdekli işlemcilerine karşı yüksek frekanslı modeller olarak konumlandırılacakları bildirilmekte. Ayrıca yeni işlemcilerin satılmakta olan Kuma tabanlı modellerin aksine daha düşük güç tüketimine sahip olması, 95 Watt yerine 65 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla gelmesi bekleniyor.


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justbejust 10 yıl
dört çekirdeklilerde de 3.5 GHz hıza
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KANUNI61 10 yıl
amd atiyi almakla intel den 1 yıl geri kaldı aradaki bu sür ehızla kapnıyor
bence intel 2010 32 nm gececegi dönemde amd IBM le beraber 22 ye gececek sanırım
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Trecc11 10 yıl

Orjinalden alıntı: KANUNI61

amd atiyi almakla intel den 1 yıl geri kaldı aradaki bu sür ehızla kapnıyor
bence intel 2010 32 nm gececegi dönemde amd IBM le beraber 22 ye gececek sanırım

yavaş yavaş
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leventalpsal 10 yıl
Az elektrik harcayip az isinan, çift çekirdekli olduğu için nispeten ucuz olan, ve yüksek frekansli oldugu için performansli olan işlemciler AMD'nin tam ihtiyaç duyduğu şey. Bence çok başarılı olacaktir. Ne de olsa iki çekirdek ötesinin faydasi henüz pek olmuyor.
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showstopper41 10 yıl
AMD bu hamleyi yapmaktak çok geç kaldı. İntel E5xxx serisi ile 45nm, az ısınan çok hızaşıtılan işlemciler yapmayı başardı.
Bu arada başlıkta "çift çekirdekli" yazması gerekiyordu sanırım, sadece çekirdekli yazılmış.
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