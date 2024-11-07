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    AMD Ryzen 9 9950X3D’den ilk performans testi geldi: Oldukça etkileyici

    Ryzen 7 9800X3D'nin kısa süre önce piyasaya sürülmesinin ardından AMD Ryzen 9 9950X3D için ilk performans sonuçları gelmeye başladı. İlk sonuçlar oldukça etkileyici.
    AMD Ryzen 9 9950X3D’den ilk performans testi geldi: Oldukça etkil Tam Boyutta Gör
    Ryzen 7 9800X3D'nin kısa süre önce piyasaya sürülmesinin ardından AMD, Ryzen 9 9950X3D işlemcisini tanıtmaya hazırlanıyor. AMD’nin 3D V-cache teknolojisine sahip olan Ryzen 9 9950X3D, Zen 5 serisinin en üst segmentinde yer alacak. Bu işlemcinin 2025’in başlarında düzenlenecek CES fuarında sahne alması bekleniyor. Ve şimdi bu işlemciye dair ilk performans testleri de gelmeye başladı.

    İlk sonuçlar oldukça iddialı

    Ryzen 9 9950X3D’nin performansı, popüler bir test platformu olan Factoriobox üzerinde Factorio oyununun benchmark sonuçlarıyla ilk kez çevrim içi ortamda ortaya çıktı. Sızdırılan sonuçlara göre Ryzen 9 9950X3D, saniyede 654.9 UPS (Unit per Second) değerine ulaştı. Bu değer, daha önce piyasaya çıkan Ryzen 7 9800X3D ve Ryzen 9 7950X3D modellerinin sırasıyla 553.7 UPS ve 427.5 UPS ortalama puanlarına kıyasla oldukça yüksek bir skor.

    AMD Ryzen 9 9950X3D’den ilk performans testi geldi: Oldukça etkil Tam Boyutta Gör
    Factorio testi, işlemcinin yanı sıra bellek hızları ve zamanlamalarına da bağlı olduğundan, bu sonuçlar işlemcinin genel performansını değerlendirmek için tek başına yeterli olmayabilir. Ancak elde edilen veriler, önceki nesil modellere göre belirgin bir performans artışı sağlandığını gösteriyor.

    Ryzen 9 9950X3D esasında bu hafta başında Gigabyte tarafından sızdırıldı ve bir basın bülteninde yeni nesil amiral gemisinin ipuçlarına değinildi. Gigabyte, yeni nesil "X3D Turbo Modu" özelliği sayesinde bu işlemcinin 7950X3D’ye kıyasla %18’e varan hız artışı sunacağını iddia etti.

    Ryzen 9 9950X3D’den neler bekleniyor?

    Çipten başka neler bekleyebileceğimize gelince, neredeyse kesinlikle 3D V-Cache'in yeni 2. nesil versiyonunu kullanmasını bekleyebiliriz; bu versiyonda önbellek, 3D V-Cache'in önceki versiyonlarında olduğu gibi CPU çekirdek kalıbının üstünde değil altında yer alıyor. Bu değişiklik 9800X3D'nin 7800X3D'den daha yüksek saat hızlarında çalışmasını sağladı.

    Eğer 9950X3D'nin önbelleğindeki tek farklılık buysa, oyun performansı açısından 9800X3D'yi geride bırakması pek olası değil. Bunun nedeni, 16 çekirdekli X3D yongalarının iki CPU çekirdek kalıbı kullanması, ancak ekstra 3D V-Cache kalıbını bu CPU çekirdek kalıplarından yalnızca birine yerleştiriyor olması. Bu da sekiz çekirdeğin 64MB 3D V-Cache'e hızlı erişiminin olmadığı ve bir CPU çekirdek kalıbından diğerine aktarılan verilerde gecikme sorunları yaşanabileceği anlamına geliyor.

    Eğer 9950X3D iki 3D V-Cache kalıbı kullanırsa ya da tek bir kalıbı 16 çekirdeğin tamamına bir şekilde daha iyi paylaştırırsa, daha fazla performans elde edilebilir. Ancak bunların hepsi şimdilik spekülasyon.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 6 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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