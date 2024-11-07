AMD Ryzen 9 9950X3D’den ilk performans testi geldi: Oldukça etkileyici

İlk sonuçlar oldukça iddialı
Ryzen 9 9950X3D’nin performansı, popüler bir test platformu olan Factoriobox üzerinde Factorio oyununun benchmark sonuçlarıyla ilk kez çevrim içi ortamda ortaya çıktı. Sızdırılan sonuçlara göre Ryzen 9 9950X3D, saniyede 654.9 UPS (Unit per Second) değerine ulaştı. Bu değer, daha önce piyasaya çıkan Ryzen 7 9800X3D ve Ryzen 9 7950X3D modellerinin sırasıyla 553.7 UPS ve 427.5 UPS ortalama puanlarına kıyasla oldukça yüksek bir skor.
Ryzen 9 9950X3D esasında bu hafta başında Gigabyte tarafından sızdırıldı ve bir basın bülteninde yeni nesil amiral gemisinin ipuçlarına değinildi. Gigabyte, yeni nesil "X3D Turbo Modu" özelliği sayesinde bu işlemcinin 7950X3D’ye kıyasla %18’e varan hız artışı sunacağını iddia etti.
Ryzen 9 9950X3D’den neler bekleniyor?
Çipten başka neler bekleyebileceğimize gelince, neredeyse kesinlikle 3D V-Cache'in yeni 2. nesil versiyonunu kullanmasını bekleyebiliriz; bu versiyonda önbellek, 3D V-Cache'in önceki versiyonlarında olduğu gibi CPU çekirdek kalıbının üstünde değil altında yer alıyor. Bu değişiklik 9800X3D'nin 7800X3D'den daha yüksek saat hızlarında çalışmasını sağladı.
Eğer 9950X3D'nin önbelleğindeki tek farklılık buysa, oyun performansı açısından 9800X3D'yi geride bırakması pek olası değil. Bunun nedeni, 16 çekirdekli X3D yongalarının iki CPU çekirdek kalıbı kullanması, ancak ekstra 3D V-Cache kalıbını bu CPU çekirdek kalıplarından yalnızca birine yerleştiriyor olması. Bu da sekiz çekirdeğin 64MB 3D V-Cache'e hızlı erişiminin olmadığı ve bir CPU çekirdek kalıbından diğerine aktarılan verilerde gecikme sorunları yaşanabileceği anlamına geliyor.
Eğer 9950X3D iki 3D V-Cache kalıbı kullanırsa ya da tek bir kalıbı 16 çekirdeğin tamamına bir şekilde daha iyi paylaştırırsa, daha fazla performans elde edilebilir. Ancak bunların hepsi şimdilik spekülasyon.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über