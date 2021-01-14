AMD Zen 3 ve Zen 4’te rekabeti tırmandıracak, RDNA 3’te verimliliğe odaklanılacak

AMD Zen 3 ile birlikte dudak uçuklatan IPC artışı sunmayı başardı. Diğer taraftan RDNA2 ile aynı nod üzerinde iddialı bir verimlilik yakaladı. Görünüşe göre firma başarısını sürdürmekte kararlı.
AMD’yi uçurumun kenarından alıp bir yandan Intel’i soğuk soğuk terletip diğer tarafta Nvidia’yı üst segmentte rekabet etmek zorunda bırakır hale getiren Lisa SU ile yapılan röportaj önümüzdeki döneme dair fikir veriyor.İlginizi Çekebilir AMD: Zen 3 ve RDNA 2 planlandığı gibi 7 nm ile gelecek
Zen 4/Zen 5'te rekabet iyice kızışacak
Lisa SU’ya göre Zen 4 ve Zen 5’te firma aşırı seviyede rekabetçi olmaya odaklanacak. Ayrıca Zen 4 ve Zen 5 mimarilerinde iyi bir seviyeye geldiği anlaşılan kırmızı ekip Zen 2-Zen 3 geçişinde olduğu gibi yüksek IPC artışı sunmaya hazırlanıyor.
Zen 3’ün %19’luk IPC artışının arkasında yatan uzun geliştirme listesine benzer bir listenin yolda olduğuna işaret eden Rick Bergman yeni üretim nodlarının sağlayacağı verimlilik avantajından da sonuna kadar faydalanacaklarını belirtmiş.
RDNA 3 daha da verimli olacak
RDNA 3 ile ilgili verilen cevaplarsa firmanın RDNA 2’de sunulan enerji verimliliğini daha da ileriye taşıyacağına işaret ediyor. Rick Bergman burada yüksek güç tüketiminin hem ekran kartı dışı bileşenlerde hem de ekran kartının fiyatını belirleyen BoM ( kartta kullanılacak bileşenler)’lerde maliyet artışını da beraberinde getirdiğine dikkat çekmiş.
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Bunun yanı sıra dizüstülerde daha da önemi artan enerji verimliliğinin bu segmentte aynı zamanda sunulacak performansta da belirleyici unsur olduğunun altını çizmiş. Bergman’a göre RDNA 3’te de verimlilik önemli bir odak noktası olacak.
https://wccftech.com/amd-says-zen-4-zen-5-ryzen-epyc-cpus-rdna-3-radeon-gpus-to-be-extremely-competitive/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))