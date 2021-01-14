AMD Zen 3 ve Zen 4’te rekabeti tırmandıracak, RDNA 3’te verimliliğe odaklanılacak

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AMD Zen 3 ile birlikte dudak uçuklatan IPC artışı sunmayı başardı. Diğer taraftan RDNA2 ile aynı nod üzerinde iddialı bir verimlilik yakaladı. Görünüşe göre firma başarısını sürdürmekte kararlı.

AMD’yi uçurumun kenarından alıp bir yandan Intel’i soğuk soğuk terletip diğer tarafta Nvidia’yı üst segmentte rekabet etmek zorunda bırakır hale getiren Lisa SU ile yapılan röportaj önümüzdeki döneme dair fikir veriyor.

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Zen 4/Zen 5'te rekabet iyice kızışacak

Lisa SU’ya göre Zen 4 ve Zen 5’te firma aşırı seviyede rekabetçi olmaya odaklanacak. Ayrıca Zen 4 ve Zen 5 mimarilerinde iyi bir seviyeye geldiği anlaşılan kırmızı ekip Zen 2-Zen 3 geçişinde olduğu gibi yüksek IPC artışı sunmaya hazırlanıyor.

Zen 3’ün %19’luk IPC artışının arkasında yatan uzun geliştirme listesine benzer bir listenin yolda olduğuna işaret eden Rick Bergman yeni üretim nodlarının sağlayacağı verimlilik avantajından da sonuna kadar faydalanacaklarını belirtmiş.

RDNA 3 daha da verimli olacak

RDNA 3 ile ilgili verilen cevaplarsa firmanın RDNA 2’de sunulan enerji verimliliğini daha da ileriye taşıyacağına işaret ediyor. Rick Bergman burada yüksek güç tüketiminin hem ekran kartı dışı bileşenlerde hem de ekran kartının fiyatını belirleyen BoM ( kartta kullanılacak bileşenler)’lerde maliyet artışını da beraberinde getirdiğine dikkat çekmiş.

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Bunun yanı sıra dizüstülerde daha da önemi artan enerji verimliliğinin bu segmentte aynı zamanda sunulacak performansta da belirleyici unsur olduğunun altını çizmiş. Bergman’a göre RDNA 3’te de verimlilik önemli bir odak noktası olacak.

https://wccftech.com/amd-says-zen-4-zen-5-ryzen-epyc-cpus-rdna-3-radeon-gpus-to-be-extremely-competitive/

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