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    AMD Zen 3 ve Zen 4’te rekabeti tırmandıracak, RDNA 3’te verimliliğe odaklanılacak

    Kırmızı ekip son dönemde donanımseverlerin hayal ettiği rekabet ortamını oluşturmayı başardı. Lisa SU’nun açıklamaları tablonun kullanıcıların lehine devam edeceği yönünde.
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    Metehan Göktaş
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    AMD Zen 3 ve Zen 4’te rekabeti tırmandıracak, RDNA 3’te verimliliğe odaklanılacak
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    AMD Zen 3 ile birlikte dudak uçuklatan IPC artışı sunmayı başardı. Diğer taraftan RDNA2 ile aynı nod üzerinde iddialı bir verimlilik yakaladı. Görünüşe göre firma başarısını sürdürmekte kararlı.

    AMD’yi uçurumun kenarından alıp bir yandan Intel’i soğuk soğuk terletip diğer tarafta Nvidia’yı üst segmentte rekabet etmek zorunda bırakır hale getiren Lisa SU ile yapılan röportaj önümüzdeki döneme dair fikir veriyor.

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    Zen 4/Zen 5'te rekabet iyice kızışacak

    Lisa SU’ya göre Zen 4 ve Zen 5’te firma aşırı seviyede rekabetçi olmaya odaklanacak. Ayrıca Zen 4 ve Zen 5 mimarilerinde iyi bir seviyeye geldiği anlaşılan kırmızı ekip Zen 2-Zen 3 geçişinde olduğu gibi yüksek IPC artışı sunmaya hazırlanıyor.

    Zen 3’ün %19’luk IPC artışının arkasında yatan uzun geliştirme listesine benzer bir listenin yolda olduğuna işaret eden  Rick Bergman yeni üretim nodlarının sağlayacağı verimlilik avantajından da sonuna kadar faydalanacaklarını belirtmiş.

    RDNA 3 daha da verimli olacak

    RDNA 3 ile ilgili verilen cevaplarsa firmanın RDNA 2’de sunulan enerji verimliliğini daha da ileriye taşıyacağına işaret ediyor. Rick Bergman burada yüksek güç tüketiminin hem ekran kartı dışı bileşenlerde hem de ekran kartının fiyatını belirleyen BoM ( kartta kullanılacak bileşenler)’lerde maliyet artışını da beraberinde getirdiğine dikkat çekmiş.

    AMD Zen 3 ve Zen 4’te rekabeti tırmandıracak, RDNA 3’te verimliliğe odaklanılacak
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    Ayrıca Bkz. "Rakibine %35 fark atan Mobil Ryzen 5000 işlemciler duyuruldu, RDNA2 mobil geliyor"

    Bunun yanı sıra dizüstülerde daha da önemi artan enerji verimliliğinin bu segmentte aynı zamanda sunulacak performansta da belirleyici unsur olduğunun altını çizmiş. Bergman’a göre RDNA 3’te de verimlilik önemli bir odak noktası olacak.



    https://wccftech.com/amd-says-zen-4-zen-5-ryzen-epyc-cpus-rdna-3-radeon-gpus-to-be-extremely-competitive/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    6 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    6 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    13 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
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