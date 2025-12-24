Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD Zen 6 için 3D V-Cache detayları ortaya çıktı: 288 MB önbellek yolda

    AMD’nin Zen 6 mimarili yeni nesil işlemcileri için ortaya çıkan sızıntılar, 3D V-Cache kapasitesinin tek CCD’li modellerde 144 MB, çift CCD’li sürümlerde ise 288 MB’a kadar çıkacağını gösteriyor.

    AMD Zen 6 için 3D V-Cache detayları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    AMD’nin yeni nesil masaüstü işlemcileri için hazırladığı “Zen 6” mimarisi, özellikle önbellek tarafında dikkat çekici bir sıçramaya şahitlik edebilir. Sektöre yakın kaynaklardan gelen son bilgilere göre şirket, önceki nesillerde gördüğümüz 3D V-Cache yaklaşımını Zen 6 ailesinde de sürdürmeyi planlıyor. Ancak bu kez sunulacak önbellek kapasitesi, mevcut Zen 5 “Granite Ridge” işlemcilerle kıyaslandığında çok daha yüksek seviyelere taşınacak.

    Zen 6 ile 288 MB önbellek geliyor

    Paylaşılan bilgilere göre Zen 6 tabanlı işlemcilerin tek CCD’li (Core Complex Die) sürümleri 144 MB 3D V-Cache, çift CCD’li modelleri ise toplamda 288 MB önbellek ile gelecek. Bu yapı, AMD’nin alışıldık tasarım anlayışını koruyacağını gösteriyor. Yani istemci sınıfı bir I/O yongasıyla birlikte, ayrı ayrı konumlandırılmış iki CCD kullanılacak ve her CCD, artırılmış önbellek kapasitesinden doğrudan faydalanacak. Bu da özellikle oyun ve gecikmeye duyarlı uygulamalarda ciddi performans kazanımları anlamına geliyor.

    Bu yaklaşım, rakip tarafta Intel’in hazırladığı “Nova Lake” işlemcilerle de dikkat çekici bir benzerlik taşıyor. Intel’in Nova Lake ailesinde, bLLC adı verilen yeni bir önbellek mimarisiyle benzer kapasitelere ulaşmayı hedeflediği konuşuluyor. Sızıntılara göre tek işlem birimli modeller 144 MB, çift işlem birimli sürümler ise 288 MB bLLC sunacak. Intel, bu teknolojiyi halihazırda “Clearwater Forest” sunucu işlemcilerinde pasif bir ara katman üzerinden kullanıyor. Bu çözümün oyuncu odaklı masaüstü işlemcilere taşınması, Nova Lake’i Zen 6 ailesine karşı oldukça güçlü bir rakip haline getirebilir.

    Üretim teknolojisi tarafında da AMD’nin iddialı bir yol haritası bulunuyor. Zen 6 işlemcilerde yer alan CPU CCD’lerinin TSMC’nin N2P 2 nm üretim süreciyle, istemci I/O yongasının ise N3P 3 nm süreciyle üretileceği belirtiliyor. Bu geçiş, hem verimlilik hem de saat hızları açısından önemli avantajlar sunacaktır.

    İşin yazılım tarafında ise Zen 6 mimarisi, AVX512_BMM, AVX512_FP16, AVX_NE_CONVERT, AVX_IFMA ve AVX_VNNI_INT8 gibi gelişmiş x86-64 komut seti uzantılarını barındıracak. Özellikle dikkat çeken nokta, 16-bit AVX-512 hesaplamalarının ilk kez tüketici sınıfı masaüstü işlemcilerde etkin şekilde kullanılabilecek olması. Yüksek kapasiteli ve işlemciye çok yakın konumlandırılmış önbellek havuzu sayesinde bu komut setlerinin performans etkisi daha da belirgin hale gelecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pilotaj okumak airpass kullanıcı yorumları havana club rom neyle içilir direksiyon sınavından kalmak macun çatlağı tamiri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15 Ultra
    Xiaomi 15 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS TUF GAMING F16
    ASUS TUF GAMING F16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum