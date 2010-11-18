AMD'nin 6 çekirdekli en hızlı işlemcisi ön-sipariş listelerinde

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin önümüzdeki ay içerisinde pazara sunmayı planladığı 6 çekirdekli en hızlı işlemcisi Phenom II X6 1100T Black Edition, ön-sipariş listelerinde görünmeye başladı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki işlemciyi, satışta olan 1090T BE modelinden ayıran en önemli detay, 100MHz'lik artış ile 3.3GHz'e çıkartılan saat hızı.
TurboCore teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını 3.7GHz'e kadar otomatik arttırabilen işlemci, her çekirdek için 512 Kb olmak üzere 3MB Seviye 2 ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık olan 6MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. Çarpan kilidi açık gelen ve 125 Watt termal tasarım gücüne sahip olan işlemcinin ön-sipariş fiyatı ise 300 dolar.
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bunu dedğin için git yüksek biyerden atla
aradai fark en fazla %15
bakınız en ucuz i7 950 524tl
en ucuz 1090t 423tl
101 tl az para değil.
ayrıca ordaki performansın %2-3 ramden geliyor. 6gb vs 4gb ölçüyorlar
Core i7 950 ile olmasada 930 ile rahatlıkla başa çıkabiliyor 1090T sizde iyice öldürdünüz amd'yi aradaki performans farkı %10'u bile bulmuyor.
ilk 45nm işlemcisi 940dı ve 3ghz saat hızı 4 çekirdek ve 8mb önbellekliydi..
ve 140W tdpliydi..
şimdi 3.3ghz 6çekirdek ve 125w tdp li işlemci çıkıyor ara baya bi fark var :)
bendede 940ın en az maliyetli ve 95W tdpli hali var 945c3 rev :)
ilk başta T1110 yazıyordu