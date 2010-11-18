AMD'nin 6 çekirdekli en hızlı işlemcisi ön-sipariş listelerinde

AMD'nin önümüzdeki ay içerisinde pazara sunmayı planladığı 6 çekirdekli en hızlı işlemcisi Phenom II X6 1100T Black Edition, ön-sipariş listelerinde görünmeye başladı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki işlemciyi, satışta olan 1090T BE modelinden ayıran en önemli detay, 100MHz'lik artış ile 3.3GHz'e çıkartılan saat hızı.

TurboCore teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını 3.7GHz'e kadar otomatik arttırabilen işlemci, her çekirdek için 512 Kb olmak üzere 3MB Seviye 2 ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık olan 6MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. Çarpan kilidi açık gelen ve 125 Watt termal tasarım gücüne sahip olan işlemcinin ön-sipariş fiyatı ise 300 dolar.