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AMD'nin 6 çekirdekli en hızlı işlemcisi ön-sipariş listelerinde

8 yıl
14,4b
1
20
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin önümüzdeki ay içerisinde pazara sunmayı planladığı 6 çekirdekli en hızlı işlemcisi Phenom II X6 1100T Black Edition, ön-sipariş listelerinde görünmeye başladı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki işlemciyi, satışta olan 1090T BE modelinden ayıran en önemli detay, 100MHz'lik artış ile 3.3GHz'e çıkartılan saat hızı.

TurboCore teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını 3.7GHz'e kadar otomatik arttırabilen işlemci, her çekirdek için 512 Kb olmak üzere 3MB Seviye 2 ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık olan 6MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. Çarpan kilidi açık gelen ve 125 Watt termal tasarım gücüne sahip olan işlemcinin ön-sipariş fiyatı ise 300 dolar.


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MrPerFormance 8 yıl
Amd yavaş yavaş yapıyor patlamasını.
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Rock_Rage 8 yıl
Yav arkadaslar neden hala basitce dusunuyorsunuz.%15 fark sen oyun oynarken fark etmez ama render alırken cok fark eder.Ornegin buyuk bi projen var ve render alıyorsun render suren amd de 3 gun intelde 2.5 gun suruyorsa adam neden amd alsın %15 fark burda acıkca belli oluyor Yapılan islemin suresi uzadıkca aradaki farkda okadar buyuyecektir.Bir isi 12 saatte bitirmek yada 10 saat bitirmek var tercih sizin %15 deyip gecmeyin.
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lvlono 8 yıl
AM3'ün zirvesi bu işlemcidir, ama LGA1366'nın zirvesi i7 950 değil tabiki. x58 anakarta 950 takılıp yeni bir sistem kurulduğunda, gelecekte işlemci yetersiz gelebilir ve i7 980x takabilirsiniz. Fakat AM3'e başka işlemci takamazsınız. AMD bu yeni çıkardığı işlemcinin kaymağını, AM3+ yani Bulldozer mimarisini piyasaya sürdüğünde yiyecek. AM3+ anakarta 1100T takılabilecek çünkü
AMD süreklilik yada devamlılık konusunda insanların sempatisini kazanıyor zamanla. Yani nedir? Intel göze, AMD kalbe hitap ediyor


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lj94 8 yıl
hem 45 nm hemde ayaklı. amdnin en hızlı işlemcisi. intel i7nin yanından gecemez
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the_alien89 8 yıl

lj94

hem 45 nm hemde ayaklı. amdnin en hızlı işlemcisi. intel i7nin yanından gecemez


bunu dedğin için git yüksek biyerden atla


aradai fark en fazla %15
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ozkan_tpc 8 yıl
Ben de sistem toplamak için 1090T yi düşünüyordum. Fakat Intel'in i7 serisinden aynı fiyatlarda olan i7 950 ile performans karşılaştırmalarını inceledim. Aynı fiyata intel çok daha fazla performans sunuyor. Bırakın 950'yi 930 bile bariz fark atıyor. Her ne kadar intel i sevmesem de malesef amd performansta aynı fiyat segmentinde i7 den geride kalıyor hem de az buz fark değil. (o.c. potansiyelinden gem vurmayın lütfen, her kullanıcı bununla uğraşamaz)
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Mckhan 8 yıl

ozkan_tpc

Ben de sistem toplamak için 1090T yi düşünüyordum. Fakat Intel'in i7 serisinden aynı fiyatlarda olan i7 950 ile performans karşılaştırmalarını inceledim. Aynı fiyata intel çok daha fazla performans sunuyor. Bırakın 950'yi 930 bile bariz fark atıyor. Her ne kadar intel i sevmesem de malesef amd performansta aynı fiyat segmentinde i7 den geride kalıyor hem de az buz fark değil. (o.c. potansiyelinden gem vurmayın lütfen, her kullanıcı bununla uğraşamaz)


bakınız en ucuz i7 950 524tl
en ucuz 1090t 423tl

101 tl az para değil.
ayrıca ordaki performansın %2-3 ramden geliyor. 6gb vs 4gb ölçüyorlar
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Zimmerit 8 yıl

ozkan_tpc

Ben de sistem toplamak için 1090T yi düşünüyordum. Fakat Intel'in i7 serisinden aynı fiyatlarda olan i7 950 ile performans karşılaştırmalarını inceledim. Aynı fiyata intel çok daha fazla performans sunuyor. Bırakın 950'yi 930 bile bariz fark atıyor. Her ne kadar intel i sevmesem de malesef amd performansta aynı fiyat segmentinde i7 den geride kalıyor hem de az buz fark değil. (o.c. potansiyelinden gem vurmayın lütfen, her kullanıcı bununla uğraşamaz)


Core i7 950 ile olmasada 930 ile rahatlıkla başa çıkabiliyor 1090T sizde iyice öldürdünüz amd'yi aradaki performans farkı %10'u bile bulmuyor.
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Batuist 8 yıl
ne kadar çok işlemci çıkarırsa o kadar iyi.. kimse gereksiz demesin çünkü bu sayede mevcut işlemcilerin de fiyatları düşüyor.. illede bunu almak zorunda değilsiniz ama bu sayede bir alt modelini daha ucuza alma fırsatı doğuyor.. Tam render işlemcisi..
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H34RTL3SS 8 yıl
amd sistemmi toplasam die düşünüorum açıkcası
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Mckhan 8 yıl
1090t ucuzladı bu işlemci ile 1090t nin hız aşırtma rekorları ortada 1100t almaya gerek yok fazladan :) amd nin bu huyu hüzel mesela bekleyince meyvesini veriyor
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::Ashes:: 8 yıl
Amdnin 45nm yi ne kadar geliştirdiğini gösteriyor..
ilk 45nm işlemcisi 940dı ve 3ghz saat hızı 4 çekirdek ve 8mb önbellekliydi..
ve 140W tdpliydi..
şimdi 3.3ghz 6çekirdek ve 125w tdp li işlemci çıkıyor ara baya bi fark var :)
bendede 940ın en az maliyetli ve 95W tdpli hali var 945c3 rev :)
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istanbul2007 8 yıl
dogru yazılmıs 1100T
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CrySystem 8 yıl

istanbul2007

dogru yazılmıs 1100T


ilk başta T1110 yazıyordu
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NasreddinHoca 8 yıl
T11oo olacaktı sanırım ..
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