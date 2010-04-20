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AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 1090T Black Edition işlemcisi için resmi fiyat bilgisi

9 yıl
27,3b
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43
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini önümüzdeki hafta içerisinde lanse etmeye hazırlanan AMD cephesinde fiyatlarda netleşmeye başladı. Intel'den farklı olarak tek bir model yerine farklı saat hızlarında birkaç yeni model ile pazara giriş yapmayı planlayan AMD'nin en hızlı işlemcisi Phenom II X6 1090T Black Edition olacak. 6 çekirdekli işlemci ailesinin Black Edition unvanlı tek temsilcisi olan Phenom II X6 1090T, çarpan kilidi açık olarak gelecek ve hız aşırtmacılara daha yüksek frekanslara çıkma olanağı tanıyacak.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki işlemci, standart olarak 3.2GHz'de görev yaparken, Turbo Core teknolojisiyle aktif çekirdekler 3.6GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilecek. Çift kanal DDR3-1333MHz bellek desteği sunan ve 6MB büyüklüğünde L3 bellekle gelen işlemcinin TDP'si ise 125 Watt olacak. Soket AM3 formundaki mevcut anakartlarının tamamına yakın bir kısmında BIOS güncellemesiyle çalıaşabilecek olan Phenom II 1090T Black Edition için AMD dökümanlarında yer alan resmi fiyat bilgisi ise 295$.


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i39AHiM 8 yıl
Bende bu işlemciden almayı düşünüyorum. Bu işlemciye uyumlu F/p değeri iyi olan bi anakart ve uyumlu 6 GB ram önerilerinizi bekliyorum. Sistemi toplayacağım..
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ReKi 8 yıl
arkadaşlar x6 çekirdekli bir canavar toplamak istiyorum sizce anakart nasıl birşey ve hangisi olmalı?
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DH Misafiri 8 yıl
Phenom II X6 1090T için güzel bir ana kart tercihleriniz arkadaşlar
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milyondabir 9 yıl
bende senin gibi 521 ödedim benimde aynı beklemedeyim bugun pazar bugunden sonra hergün gelebilir.gerci aceleside yok anakarti almadim henuz bekledigim anakart var birde
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parkboy 9 yıl

Ben 520 tl ödedim Vatan'a kampanya fiyatından alabilmek için ama spariş olarak aldım.Ürün elime birkaç gün sonra geçecek inşallah :)
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fahdlan 9 yıl
Test , test , test görme şansımız olacakmı acaba fx57
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alpa07 9 yıl
ARTIK AMD GECECEM ŞİMDİ AMD SAVUNANLARI ANLIYORUM
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CeFurkan 9 yıl
sayın fx57 intel cephesinden bir haber yok mu acaba 6 cekirdekler konusunda ?
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censef57 9 yıl
iyi bir soğutma ile çok rahat 4 ghz de çalışır diye düşünüyorum. Güzel olacak hadi hayırlısı.
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fahdlan 9 yıl
boşu boşuna konusmanın bir anlamı yok , karşılaştırmalı testleri görmeden ne desek havada kalır , bu yuzden umarım D-H aynı fiyat biriminden intel işlemcilerle bu işlemciyi test yaparda bizde ne oldugunu anlarız ve ona göre fikrimizi yazarız ... kalın sağlıcakla ..
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TiRaNTx 9 yıl
4 çekirdekler şuan en iyi seçim olacaktır fiyat bakımından hemen 6 çekirdeğe geçmek içinb erken diye düşünüyorum pek fazla bir getirisi yok şuan bunuda zamanında yeni çıkmış p4 ler gibi görmekteyim p3 1200 mhz vardı p4 1.6 yı mı 1.4 ü mü ne hatırlamıyorum onu çıkartmışlardı ama zaman ilerledikçe daha iyilerini çıkartacaklar şimdilik erken
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