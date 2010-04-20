AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 1090T Black Edition işlemcisi için resmi fiyat bilgisi

Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini önümüzdeki hafta içerisinde lanse etmeye hazırlanan AMD cephesinde fiyatlarda netleşmeye başladı. Intel'den farklı olarak tek bir model yerine farklı saat hızlarında birkaç yeni model ile pazara giriş yapmayı planlayan AMD'nin en hızlı işlemcisi Phenom II X6 1090T Black Edition olacak. 6 çekirdekli işlemci ailesinin Black Edition unvanlı tek temsilcisi olan Phenom II X6 1090T, çarpan kilidi açık olarak gelecek ve hız aşırtmacılara daha yüksek frekanslara çıkma olanağı tanıyacak.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki işlemci, standart olarak 3.2GHz'de görev yaparken, Turbo Core teknolojisiyle aktif çekirdekler 3.6GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilecek. Çift kanal DDR3-1333MHz bellek desteği sunan ve 6MB büyüklüğünde L3 bellekle gelen işlemcinin TDP'si ise 125 Watt olacak. Soket AM3 formundaki mevcut anakartlarının tamamına yakın bir kısmında BIOS güncellemesiyle çalıaşabilecek olan Phenom II 1090T Black Edition için AMD dökümanlarında yer alan resmi fiyat bilgisi ise 295$.