AMD'nin dört çekirdekli ve 45 Watt TDP'li ilk işlemcisi Nisan'da geliyor

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Isıl güç tasarımı 140 Watt olan yüksek güç tüketimli Phenom 9950 modelini emekli etmeye hazırlanan AMD, enerji verimli işlemcileri üzerindeki çalışmalarını da yoğunlaştırıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Soket AM3 formundaki ilk işlemcilerini kullanıma sunan firma ikinci çeyreğin hemen başında ısıl güç tasarımı 45 Watt olan dört çekirdekli ilk işlemcisini de pazara sunacak.

Gelen bilgilere göre AMD'nin düşük güç tüketimli ilk işlemcisi Propus kod adıyla hazırlanan ve Athlon X4 serisi altında pazarlanacak 605e modeli olacak. 2.3GHz'de görev yapacak işlemci, her çekirdek için 512 Kb olmak üzere toplamda 2MB seviye 2 belleğe sahip olacak ve belirttiğimiz gibi L3 bellek birimi bulunmayacak. DDR3 destekli entegre bellek kontrolcüsüyle gelecek işlemci özellikle 45 Watt'lık TDP seviyesi ile öne çıkacak.

Athlon X4 605e modeliyle birlikte AMD, Athlon X4 600e modelini de hazırlayacak. 605e modeliyle aynı özelliklere sahip olacak işlemcinin farklı olaraksa 100MHz daha yavaş çalışacak 2.2GHz'de görev yapacak. AMD dört çekirdekli işlemcilerine ek olarak ısıl güç tasarımı yine 45 Watt olan üç çekirdekli işlemciler de hazırlayacak. Rana kod adlı üç çekirdekli işlemciler de benzer çekirde L3 bellek birimine sahip olmayacak.

AMD'nin ısıl güç tasarımı 45 Watt olarak belirlenen dört çekirdekli ilk işlemcisini Nisan ayının başında duyurması ve aynı dönemde yine 45 Watt'lık üç çekirdekli işlemcilerini de pazara sunması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Intel de geçtiğimiz ay ısıl güç tasarımları 65 Watt olarak belirlenen Core Quad Q8200s, Q9450s ve Q9550s modellerini pazara sunmuş ve L2 bellek birimi 2MB olan Q7500 modelini lanse edeceğini açıklamıştı.