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AMD'nin dört çekirdekli ve 45 Watt TDP'li ilk işlemcisi Nisan'da geliyor

10 yıl
13,5b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin dört çekirdekli ve 45 Watt TDP'li ilk işlemcisi Nisan'da geliyor
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Isıl güç tasarımı 140 Watt olan yüksek güç tüketimli Phenom 9950 modelini emekli etmeye hazırlanan AMD, enerji verimli işlemcileri üzerindeki çalışmalarını da yoğunlaştırıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Soket AM3 formundaki ilk işlemcilerini kullanıma sunan firma ikinci çeyreğin hemen başında ısıl güç tasarımı 45 Watt olan dört çekirdekli ilk işlemcisini de pazara sunacak.

Gelen bilgilere göre AMD'nin düşük güç tüketimli ilk işlemcisi Propus kod adıyla hazırlanan ve Athlon X4 serisi altında pazarlanacak 605e modeli olacak. 2.3GHz'de görev yapacak işlemci, her çekirdek için 512 Kb olmak üzere toplamda 2MB seviye 2 belleğe sahip olacak ve belirttiğimiz gibi L3 bellek birimi bulunmayacak. DDR3 destekli entegre bellek kontrolcüsüyle gelecek işlemci özellikle 45 Watt'lık TDP seviyesi ile öne çıkacak.

Athlon X4 605e modeliyle birlikte AMD, Athlon X4 600e modelini de hazırlayacak. 605e modeliyle aynı özelliklere sahip olacak işlemcinin farklı olaraksa 100MHz daha yavaş çalışacak 2.2GHz'de görev yapacak. AMD dört çekirdekli işlemcilerine ek olarak ısıl güç tasarımı yine 45 Watt olan üç çekirdekli işlemciler de hazırlayacak. Rana kod adlı üç çekirdekli işlemciler de benzer çekirde L3 bellek birimine sahip olmayacak.

AMD'nin ısıl güç tasarımı 45 Watt olarak belirlenen dört çekirdekli ilk işlemcisini Nisan ayının başında duyurması ve aynı dönemde yine 45 Watt'lık üç çekirdekli işlemcilerini de pazara sunması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Intel de geçtiğimiz ay ısıl güç tasarımları 65 Watt olarak belirlenen Core Quad Q8200s, Q9450s ve Q9550s modellerini pazara sunmuş ve L2 bellek birimi 2MB olan Q7500 modelini lanse edeceğini açıklamıştı.


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dcxo_control 10 yıl
Performans olarak su anki phenom II'lere kiyasla sanirim daha yavas olacaklardir. Ama 45 Watt'lik guc degeri cok iyi. Cok fazla performans istemeyen kisiler icin ideal bir islemci olabilir. Oyun meraklilarina gore bir islemci olacagini sanmam. Benchmark'lari simdiden merak ediyorum.
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fatihcanery 10 yıl
bence süper watt değeri
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tanak 10 yıl
45 watt cok iyi rakam hem de boyle guclu bir işlemciyle
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Confusion 10 yıl
Energy Efficient/EE/ Ör: x2 4850e şeklinde bilenen bu modellerin TR piyasasında standart modellere yakın bir pazar oluşturması şart çünki enerji verimliliği için kanun çıkartmış bir ülkeyiz!!!!


bu model ve grubu bir çok kullanıcıya hitap edecek şekilde hazırlanmış özelliklere sahip:::::::::: bir adet edinmek isterim
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Permanent. 10 yıl

Orjinalden alıntı: tanak

45 watt cok iyi rakam hem de boyle guclu bir işlemciyle


Gerçekten de öyle inanılması güç
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flashabu 10 yıl
am2 ile de uyumlu olmasın artık. büyük ihtimalle de uygun fiyatta gelir. bu sene amd'nin yılı olacak..
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XivA 10 yıl
max. da 45 watt çoğu zaman web ofis vs işlerde işlemci sürekli 1ghz de falan çalışır. çok daha fazla düşer herhalde. ayrıyeten çokda soğuk çalışıyor 45w lar.
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showstopper41 10 yıl
Bununla cayır cayır GTA IV oynanır. 45W lık 4 çekirdekli işlemci + 9600GT green. En az enerji ile maximum GTA IV oynama verimi.
Ayrıca 7-8 tane sanal bilgisayar açıp bütün gün knight online gibi oyunlarda karakterler kasan arkadaşlar için en tasarruflu çözüm.
Benim işlemci 65W TDP li ve şuan 15 YTL lik %100 Alümünyumdan oluşan bir fan ile çok rahat soğutabiliyorum. O işlemci Prime95 testinde bile, 56-57 C yi geçmez tahminim.
Bu işlemci Q7500 ü rakip aldığına göre 150$ altında bir fiyatla çıkacak. AMD 115$-125$ a sürebilir diye düşünüyorum.
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Huzur_02 10 yıl
Düşük TDp'li işlemciler de intel ile rekabet edebilmesi gerçekten hoş birde şu intel
'in atom işlemcilerine kafa tutabilse çok daha iyi olacak ( platform bazında değil sadece işlemci bazında) kaldıki platform bazında iyi , işlemcileride 45 nm. ye tam olarak adaptasyon sağlayabilse daha iyi rekabet olur. Rekabette doğal olarak her zaman son kullanıcıya iyi yansır.
Saygılar...
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Promity 10 yıl
watt dan kısçam derken performansı düşer ozaman chipsetten kısıyor ki hem daha performanslı olsun hemde platform bazında aynı gücü tüketsin rakiple bu daha akıllıca bence taki aynı chipset performansını intel gösterene kadar.
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KANUNI61 10 yıl
gecelecek enerji poroblemleriyle dolu güzel bir hamle düşünsenize
40/50 bilgisayar kullanan firmaları 90/100 w lar nerde 45 w nerde
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albatr10 10 yıl
walla gelsinde Fiyatlar Cekilsin :D Ne Teknoloji Geliştikce Fiyatlar Cekiliyo bir önceki Modellerde Bizde Napıyoruz ? :D

1 eski modeli alıyoruz Fiyat acısından :D bizden 1 hafta önce alan adamda Kafasını Taslara wuruyo
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buraoca2 10 yıl
45 Watt TDP'li dört çekirdeklilerin hızaştırma performansını da merak ediyorum. Benim için önemli olan aldığım performans.
Tabiki genel bakış açısı Fiyat-performans'tan Watt-Performans'a dönüşüyor. AMD'nin bu atılımını canı gönülden destekliyorum...
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maviay1980 10 yıl
Çok iyi bir değer,am2 ile uyumlu olmaz sanırım am2+ ve am3 de kullanılır.2200mhz de 4 çekirdek için iyi.Neyse nisan gelsin bakalım...
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max975 10 yıl
evet önemli watt artık güzel işler bunlar
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