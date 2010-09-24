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AMD'nin lanse edeceği Zacate serisi ilk işlemciler detaylanıyor

8 yıl
8,5b
1
7
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD uzun süredir üzerinde çalıştığı Fusion tabanlı yeni nesil işlemcileri için artık son hazırlıkarlını yapıyor. Donanimhaber.com olarak deneme fırsatı bulduğumuz Zacate kod adlı Fusion işlemcilerinin piyasaya giriş yapacak ilk modelleri netleşiyor. Gelen bilgilere göre AMD'nin Bobcat mimarisini temel alan Zacate işlemci ailesinin endüstri ile buluşacak ilkmodelleri, E240 ve E350 model isimlerini taşıyor. Sırasıyla tek ve çift çekirdekli yapıda olan işlemciler, DirectX 11 destekli entegre grafik birimine de sahipler.

Tayvan merkezli kontratlı yarıiletken üreticiis TSMC'nin tesislerinde 40nm üretim teknolojisiyle çıkacak olan yeni nesil işlemciler, tek kanal DDR3-1333MHz bellek destek desteği sunacaklar. İlk defa Radeon HD 6000 serisiyle lanse edilecek Unified Video Decoder 3.0 teknolojisiyle 1080p video hızlandırma ve 3D Blu-ray gibi teknolojilere destek sunacak olan yeni işlemcilerin ısıl güç tasarımları ise 18 Watt. Hudson D1 kod adlı yeni nesil çipsetle kullanılacak işlemcilerin sistemlerdeki yaygın kullanımı 2011 başında olacak.


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ert-ek 8 yıl
Resimdeki entegre zacate hudson işlemcisi mi gerçekten? 40nm hazırlanan çift çekirdeği o kadar küçültebiliyorlarsa elimizdekilerle boşa zaman kaybetmişiz...
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KANUNI61 8 yıl
abartı kücülmüş sanki
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demircibu 8 yıl
keşke 32nm gelseydi daha ucuz olurdu yanlız 18watt çok iyi...
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DH Misafiri 8 yıl
süper bir çalışma
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Alper# 8 yıl
Bu işlemciler yalnız taşınabilir bilgisayarlarda değil, Medya oynatıcılarda da çok satılır. Sadece doğru karar vermeleri yeter.
3DBlu-ray, Full HD film oynatması çok güzel
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