AMD'nin Phenom II X4 920 ve 940 BE işlemcileri erken vedaya hazırlanıyor

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AMD'nin geçtiğimiz Ocak ayında pazara duyurduğu Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition işlemcileri erken vedaya hazırlanıyor. Phenom II X4 ailesinin kullanıcılarla buluşan ilk temsilcileri olarak dikkat çeken ve firmanın 45nm üretim teknolojisine geçiş aşamasında pazara sunduğu ilk iki masaüstü işlemcisi olan Soket AM2+ formundaki DDR2 destekli işlemciler son çeyrekte yani 1 yaşını doldurmadan pazara veda edecek.

Deneb kod adını taşıyan işlemciler özellikle hız aşırtma başarımları ile gündemden düşmemiş, Phenom II X4 940 Black Edition işlemcisi çarpan kilidinin de açık olması sayesinde sıvı azot kullanılarak yapılan ekstrem hız aşırtma uygulamalarında 6GHz'in üstüne çıkmaryı başarmıştı. Sırasıyla 2.8GHz'de ve 3GHz'de görev yapan işlemciler için AMD, son siparişleri ikinci çeyrekte yani Nisan-Mayıs-Haziran döneminde alacak.

Kabul edilen son siparişleri son yıl sona ermeden teslim etmeyi planlayan firma, Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemcilere geçiş programı doğrultusunda Phenom II X4 920 modelinin yerine 925, Phenom II X4 940 Black Edition işlemcisinin yerine de 945 modellerini konumlandıracak ve belirttiğimiz gibi yeni işlemciler Soket AM3 ve DDR3 desteği sunmaları haricinde karakteristik açıdan benzer özelliklere sahip olacak.

Phenom II X4 925 modelini bu çeyrekte, Phenom II X4 945 modelini ise önümüzdeki çeyrekte duyurmayı hedefleyen AMD, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı işlemcilerinde Soket AM3 ve DDR3 desteğine yoğunlaşmayı hedefliyor. Öte yandan firmanın kullanıma sunduğu ve sunacağı Soket AM3 işlemciler geriye doğru uyumluluk çerçevesinde Soket AM2+ ve kimi Soket AM2 anakartlarda da kullanılabilecek.