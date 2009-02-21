AMD'nin Phenom II X4 920 ve 940 BE işlemcileri erken vedaya hazırlanıyor

AMD'nin geçtiğimiz Ocak ayında pazara duyurduğu Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition işlemcileri erken vedaya hazırlanıyor. Phenom II X4 ailesinin kullanıcılarla buluşan ilk temsilcileri olarak dikkat çeken ve firmanın 45nm üretim teknolojisine geçiş aşamasında pazara sunduğu ilk iki masaüstü işlemcisi olan Soket AM2+ formundaki DDR2 destekli işlemciler son çeyrekte yani 1 yaşını doldurmadan pazara veda edecek.
Deneb kod adını taşıyan işlemciler özellikle hız aşırtma başarımları ile gündemden düşmemiş, Phenom II X4 940 Black Edition işlemcisi çarpan kilidinin de açık olması sayesinde sıvı azot kullanılarak yapılan ekstrem hız aşırtma uygulamalarında 6GHz'in üstüne çıkmaryı başarmıştı. Sırasıyla 2.8GHz'de ve 3GHz'de görev yapan işlemciler için AMD, son siparişleri ikinci çeyrekte yani Nisan-Mayıs-Haziran döneminde alacak.
Kabul edilen son siparişleri son yıl sona ermeden teslim etmeyi planlayan firma, Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemcilere geçiş programı doğrultusunda Phenom II X4 920 modelinin yerine 925, Phenom II X4 940 Black Edition işlemcisinin yerine de 945 modellerini konumlandıracak ve belirttiğimiz gibi yeni işlemciler Soket AM3 ve DDR3 desteği sunmaları haricinde karakteristik açıdan benzer özelliklere sahip olacak.
Phenom II X4 925 modelini bu çeyrekte, Phenom II X4 945 modelini ise önümüzdeki çeyrekte duyurmayı hedefleyen AMD, 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı işlemcilerinde Soket AM3 ve DDR3 desteğine yoğunlaşmayı hedefliyor. Öte yandan firmanın kullanıma sunduğu ve sunacağı Soket AM3 işlemciler geriye doğru uyumluluk çerçevesinde Soket AM2+ ve kimi Soket AM2 anakartlarda da kullanılabilecek.
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Bir de 45 nm deknolojisi daha gelişir mi? AM2+ ya da destek veren AM3 ler 32 nm mi olacak yoksa 45 mi...tahminim 32nm AM3 ler AM2+ ye destek vermez herhalde...
Şuan bir lga 775 anakart alıp, daha sonra nehalem e geçme
veya x58 anakart alıp DDR2 ram kullanam şansı yok.
AMD geriye/ileriye yönelik uyumluluk ve p/f açısından intele göre daha avantajlı.
AM2+ olan 940BE mi almalı veya daha bekleyip AM3 olan ama ddr2 desteği olmayan bir işlemci mi almalı?
Phenom II X4 940 den daha iyi olarak çıkarılacak işlemcilerin AM2+ desteği olmayacak mı? Ben mi yanlış anladım?
Yeni işlemciler AM2 ve AM2+ destekli anakartlara takılabilecek ama bu anakartların ddr3 ramı desteklememesinden dolayı ddr3 ram ile kullanılamayacak. Sadece ddr2 ramlerle kullanılacak. Bu ram farkı da %5 gibi. Sitede testler var onlara bakabilirsin.
Benim AM2+ anakartım GA-790FX-DS5 ve 4 gb DDR2 ram im var..
İşlemcim AMD 5200+...
işlemcimi değiştirmeyi düşünüyordum ama Sistemim benim için yeterli...DDR2 destekli ve AM2+ ı destekleyen en iyi ve son çıkan işlemciyi almak istiyordum...
Bu haberle hangi işlemciyi almamı önerirsiniz...Sanırım DDR2 ve AM2+ ın sonu yaklaştı DDR3 e geçmeyi şimdilik düşünmüyorum bayadır piyasayı takip etmiyorum bi yardım etseniz...
En son çıkan işlemci bu sanırsam
Phenom II X4 940 -- http://www.vatanbilgisayar.com/productDetails.aspx?I_ID=36316
AMD piyasada mevcut AM2+ anakartlar için bu işlemcileri üretmiş. Aslında 2 kez işlemci satmış oldu. İyi bir pazarlama stratejisi...
Şimdi de sıra AM3'te... AM3 için İstanbul düşünülüyor mu acaba?
Istanbul ailesi sunucular için hazırlanan Opteron işlemcilerin 6 çekirdekli ilk etap modellerini oluşturacak. AMD'nin güncel yol haritasında şu an için herhangi bir 6 çekirdekli masaüstü işlemcisi görünmüyor. Ancak ilk olarak sunucular için 6 çekirdekli Dunington işlemcisini duyuran ve geçtiğimiz günlerde masaüstü için hazırladığı Nehalem tabanlı 6 çekirdekli işlemcilerini (Gulftown) 2010'dan pazara sunacağını açıklayan Intel'in girişimlerine AMD cephesi de sessiz kalmayacak ve muhtemelen benzer bir girişimde bulunacaktır ancak belirttiğim gibi en azından şimdilik bu yönde somut bir bilgi bulunmuyor.