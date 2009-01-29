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AMD'nin Soket AM3 formundaki Phenom II işlemcileri listelerde görünmeye başladı

10 yıl
13,6b
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23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Soket AM3 formundaki Phenom II işlemcileri listelerde görünmeye başladı
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AMD'nin 9 Şubat'ta kullanıma sunmaya hazırlandığı Soket AM3 formundaki DDR3 işlemcileri fiyat listelerine giriş yapmaya başladı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve kombo bellek kontrolcüsüne sahip olan üç ve dört çekirdekli yeni modellerden dört çekirdkeli Phenom II X4 810 (2.6GHz) 159.69£, aynı saat hızında çalışan üç çekirdekli Phenom II X3 710 ise 112.63£ seviyesinde görünmeye başladı.

Öte yandan AMD'nin Black Edition serisi yeni işlemcisi de belli oldu. Firmanın satışına yine önümüzdeki ay içerisinde 2.8GHz'de çalışan üç çekirdekli Phenom II X3 720 modeli de 131.46£ seviyesinden liste edilmiş durumda. Tabii ilgili fiyatların resmi bilgi olmadığını ve AMD'nin işlemcileri pazara sunmasıyla birlikte fiyatların oturacağını belirtmekte de fayda. Detaylı fiyat bilgisi için buraya tıklayabilirsiniz.


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aesca 10 yıl
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WinteR 10 yıl

Orjinalden alıntı: aesca

mühendislik örneği mi var sizde?

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Yok hocam, şu anda X2940,Q9550s,Corei7 940, Gigabyte x58,p6q, dell 22', gibi ürünleri inceliyorum laboratuvarımda, kargoyu bekliyorum birazdan gelir.
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SupermanPrime 10 yıl
güzel güzel gelsin merakla bekliyorduk güzel oldu
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musandia 10 yıl
Evet sonunda çıkıyor, AM3 anakartlarında çıkması eli kulağındadır.
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fss1403 10 yıl
Am3 kartlar duyuruldu zaten. Ama yeni cipsetli değil.
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aesca 10 yıl
Phenom II X3 720 modeli 140-150 $ seviyesinde ülkemize gelirse harika olur.
3,5 ghz o/c yap tepe tepe kullan.
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sampiyon bilo 10 yıl
Birşey sorucam.
Bende phenomx4 9550 var.Acaba overclock için phenom IIx3 720 black edition alırsam overclocksuz daha yüksek performans alırmıyım?
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HoLY.oNE 10 yıl

Orjinalden alıntı: aesca

Phenom II X3 720 modeli 140-150 $ seviyesinde ülkemize gelirse harika olur.

3,5 ghz o/c yap tepe tepe kullan.

o fiyata gelse hç tutmaz..Onun yerine paşa paşa Q6600 alırsın daha iyi
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