AMD'nin Soket AM3 formundaki Phenom II işlemcileri listelerde görünmeye başladı

Tam Boyutta Gör

AMD'nin 9 Şubat'ta kullanıma sunmaya hazırlandığı Soket AM3 formundaki DDR3 işlemcileri fiyat listelerine giriş yapmaya başladı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve kombo bellek kontrolcüsüne sahip olan üç ve dört çekirdekli yeni modellerden dört çekirdkeli Phenom II X4 810 (2.6GHz) 159.69£, aynı saat hızında çalışan üç çekirdekli Phenom II X3 710 ise 112.63£ seviyesinde görünmeye başladı.

Öte yandan AMD'nin Black Edition serisi yeni işlemcisi de belli oldu. Firmanın satışına yine önümüzdeki ay içerisinde 2.8GHz'de çalışan üç çekirdekli Phenom II X3 720 modeli de 131.46£ seviyesinden liste edilmiş durumda. Tabii ilgili fiyatların resmi bilgi olmadığını ve AMD'nin işlemcileri pazara sunmasıyla birlikte fiyatların oturacağını belirtmekte de fayda. Detaylı fiyat bilgisi için buraya tıklayabilirsiniz.