AMD'nin üç çekirdekli Phenom II X3 715 Black Edition işlemcisi satışa sunuldu

AMD tarafından şimdiye kadar sadece OEM üreticilerine sağlanan üç çekirdekli Phenom II X3 715 Black Edition işlemcisi satışa sunuldu. Bazı haberlere göre Mart-Nisan aylarında perakende pazarında satışa sunulması beklenen işlemci için şimdiye kadar bu yönde bir gelişme yaşanmamıştı. NewEgg üzerinden satışa sunulan işlemci, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Phenom II 720 Black Edition ile önemli benzerlikler gösteriyor. Çalışma frekansı 2.8GHz olan işlemci, 1,5MB Seviye 2 ve 6MB Seviye 3 bellek kapasitelerine sahip.

Isıl güç tasarımı 95 Watt olan işlemciyi, Phenom II X3 720 Black Edition'dan ayıran en büyük fark ise Soket AM2+ formunda olması. Evet elimize ulaşan bilgilere göre Phenom II X3 715, Soket AM3 yerine Soket AM2+ formunu destekliyor ve bu nedenle 1.8GHz gibi diğer modellere göre daha düşük HyperTransport hızından istifade edebiliyor.

Black Edition serisi altında hazırlanan yani çarpan kilidi açık olarak gelen Phenom II X3 715 Black Edition,'ın NewEgg fiyatı 90$.