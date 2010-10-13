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AMD'nin üç çekirdekli Phenom II X3 715 Black Edition işlemcisi satışa sunuldu

8 yıl
8,4b
1
9
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD tarafından şimdiye kadar sadece OEM üreticilerine sağlanan üç çekirdekli Phenom II X3 715 Black Edition işlemcisi satışa sunuldu. Bazı haberlere göre Mart-Nisan aylarında perakende pazarında satışa sunulması beklenen işlemci için şimdiye kadar bu yönde bir gelişme yaşanmamıştı. NewEgg üzerinden satışa sunulan işlemci, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Phenom II 720 Black Edition ile önemli benzerlikler gösteriyor. Çalışma frekansı 2.8GHz olan işlemci, 1,5MB Seviye 2 ve 6MB Seviye 3 bellek kapasitelerine sahip.

Isıl güç tasarımı 95 Watt olan işlemciyi, Phenom II X3 720 Black Edition'dan ayıran en büyük fark ise Soket AM2+ formunda olması. Evet elimize ulaşan bilgilere göre Phenom II X3 715, Soket AM3 yerine Soket AM2+ formunu destekliyor ve bu nedenle 1.8GHz gibi diğer modellere göre daha düşük HyperTransport hızından istifade edebiliyor.

Black Edition serisi altında hazırlanan yani çarpan kilidi açık olarak gelen Phenom II X3 715 Black Edition,'ın NewEgg fiyatı 90$.


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vidoko 8 yıl
herzaman eski dostunu unutmayan amd yine unutmamış ..teşekkürler amd sen daha ucuzunu yapana kadar en ucuzu (iyisi) bu....
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Çardakçı 8 yıl

phenom II 920 nin bir çekirdek kapatılmış hali demekki.
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mehmet1turk 8 yıl
80 dolar orada ama soğutucusuz ve kutusuz
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Wilson Fisk 8 yıl
dogru soyluyor.

newegg.com/...

Cooling device not included - Processor Only

bazi arkadaslar boyle bir sey yapsalar diyorlardi demek ki olabiliyormus.bu fiyata sebil ben 1.5 yil once 720'yi 311 liraya almistim piyasada 350 lira filanken.ddr2 kullanicilari icin rahat is gorebilecek bir alet ama tr'ye gelecegini sanmiyorum.
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Batuist 8 yıl
eski platforma destek vermesi oldukça güzel.. buda yeni sistem kuranlardan ziyade sistemini upgrade edecek kullanıcılara hitap ediyor demektir..
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TBTBT 8 yıl
ARKADASLAR BEN DAHA YENİ ÜYE OLDUM OYÜZDEN YENİ KONU ACMAYI BİLMORUM BAN YARDIM EDERSENİZ SEVİNİRİM İŞLEMCİM 3.00 GHZ RAMİM 1.5 AMA ESKİDEN 512 MB RAMDİ BAZI OYUNLARI ACMIORDU OYUZDEN BENDE RAM EKLETTİM AMA RAM EKLETTİKTEN SONRA BİLGİSATARDA CPU KULLANIMI ARTIK HEP 100 OLUYOR BURAYA BİLE ZOR YAZIYORUM BU YAZILARI HELE ONLİNE OYUN OYNADIGIMDA HEMEN PC RESET ATIYOR NE OLUR YARDIM NE YAPIYIM PCMİ HEP TEMİZLERİM 2 FANLI ÇALIŞTIR MSCCONFİG FLN HEPSİNİ DEMEDİM FORMAT VE BU HARİC YARDIMLARINIZI BEKLİORUM ŞİMDİDEN TŞKLER
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selahattın ısık 8 yıl
türkiye de o fiyattan satılsaydı.
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***Virtual Devil*** 8 yıl

selahattin1987

türkiye de o fiyattan satılsaydı.



nerde o günler
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